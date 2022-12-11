https://crimea.ria.ru/20221211/pochti-tret-rossiyan-stradayut-ot-povyshennogo-davleniya--kardiolog-1125746200.html

Почти треть россиян страдают от повышенного давления – кардиолог

Почти треть россиян страдают от повышенного давления – кардиолог - РИА Новости Крым, 11.12.2022

Почти треть россиян страдают от повышенного давления – кардиолог

Число россиян с повышенным артериальным давлением приблизилось к 50 миллионам человек. Об этом сообщил главный внештатный кардиолог минздрава РФ Сергей Бойцов. РИА Новости Крым, 11.12.2022

2022-12-11T08:39

2022-12-11T08:39

2022-12-11T08:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Число россиян с повышенным артериальным давлением приблизилось к 50 миллионам человек. Об этом сообщил главный внештатный кардиолог минздрава РФ Сергей Бойцов.Врач подчеркнул, что гипертония вдвое повышает риск смерти в течение семи лет."Гипертоников очень много – около 48 миллионов в нашей стране", – заявил Бойцов. Учитывая, что население России, по данным последней переписи, составляет около 147 миллионов человек, речь идет почти о трети жителей страны.По словам главного внештатного кардиолога, гипертония сама по себе является независимым фактором риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта миокарда, острых нарушений мозгового кровообращения, сердечной недостаточности и нарушения сердечного ритма.При этом специалист указал на достаточно низкий охват таких пациентов лечением. Всего около 50% страдающих повышенным давлением получают необходимую помощь. Это связано с несвоевременным обращением за медпомощью, недостаточным охватом диспансерным наблюдением и плохим соблюдением назначений врача.Ранее главный внештатный специалист невролог минздрава Крыма Лариса Корсунская сообщила, что высокое артериальное давление является первым фактором риска развития инсульта. Специалист подчеркнула, что главная опасность артериальной гипертензии – ее бессимптомность.Читайте также на РИА Новости Крым:Как занятия спортом влияют на гипертониюКардиолог назвал нормальный показатель артериального давления у пожилыхСоль может снижать давление: неожиданные выводы ученых

https://crimea.ria.ru/20220725/arterialnaya-gipertoniya-komu-i-kogda-nachinat-kontrolirovat-davlenie-1123952984.html

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здоровье, здравоохранение в россии, минздрав рф, гипертония, общество, россия