https://crimea.ria.ru/20220812/sol-mozhet-snizhat-davlenie-neozhidannye-vyvody-uchenykh-1124142134.html

Соль может снижать давление: неожиданные выводы ученых

Соль может снижать давление: неожиданные выводы ученых - РИА Новости Крым, 12.08.2022

Соль может снижать давление: неожиданные выводы ученых

Ученые выяснили, что потребление калиевой соли может снижать артериальное давление и риск смерти от болезней сердца и сосудов. К такому выводу пришла группа... РИА Новости Крым, 12.08.2022

2022-08-12T21:59

2022-08-12T21:59

2022-08-12T21:59

общество

наука и технологии

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Ученые выяснили, что потребление калиевой соли может снижать артериальное давление и риск смерти от болезней сердца и сосудов. К такому выводу пришла группа исследователей из Университета Нового Южного Уэльса, Университета Ньюкасла, Пекинского Университета и Северо-Западного Университета Чикаго, пишет журнал BMJ Heart.Участниками исследований стали 32 тысячи человек. Испытания оценили влияние калиевой соли на артериальное давление и на клинические исходы: частоту сердечных заболеваний, смертность и т.д."Снижение давления не зависело от возраста, пола, региона проживания, ИМТ, наличия гипертонии, исходному уровню натрия или калия в моче. Ученые показали, что при снижении доли хлористого натрия на 10 % систолическое давление падало на -1,53 мм рт.ст. Заметно снизилась и смертность, как общая, так и связанная с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По сравнению с контрольной группой у тех, кто заменил натриевую соль на калиевую, риск смерти был ниже на 11-13%", - уточняется в публикации.Ученые также пришли к выводу, что замена натриевой соли на калиевую может сделать диету более здоровой, снизив давление и риск смерти.

https://crimea.ria.ru/20220530/nazvany-posledstviya-nedostatka-soli-v-ratsione-1123373598.html

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общество, наука и технологии, здоровье