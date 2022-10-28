https://crimea.ria.ru/20221028/kak-ne-dopustit-insulta--rekomendatsii-nevrologa-1125125279.html
Как не допустить инсульта – рекомендации невролога
Как не допустить инсульта – рекомендации невролога - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Как не допустить инсульта – рекомендации невролога
Инсульт инвалидизирует – это главная проблема данного заболевания. Человек может утратить такие функции организма как речь, зрение, способность самостоятельно... РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T08:02
2022-10-28T08:02
2022-10-28T08:02
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Инсульт инвалидизирует – это главная проблема данного заболевания. Человек может утратить такие функции организма как речь, зрение, способность самостоятельно передвигаться. Чтобы не допустить его развития, необходимо придерживаться простых правил, сообщила в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым главный внештатный специалист невролог минздрава Крыма Лариса Корсунская.Инсульт уже стал проблемой глобального масштаба. Ежегодно острое нарушение мозгового кровообращения переносят 15 млн пациентов в мире, подчеркнула врачь.В первую очередь это высокое артериальное давление. Нормальным считается давление в диапазоне 120-130/80-85. Специалист подчеркнула, что главная опасность артериальной гипертензии – ее бессимптомность."Головные боли при высоком давлении – это миф. Выявить его можно только регулярным измерением, а для нормализации достаточно всего лишь один или два раза в день принимать прописанные врачом препараты", – пояснила невролог.Еще одна категория с высоким риском развития инсульта – люди с аритмией и нарушениями ритма сердца. При наличии или подозрении на данное заболевание нельзя откладывать визит к кардиологу.Необходимо следить и за уровнем холестерина. Гиперхолестеринемия приводит к сужению сосудов, серьезно повышает риск возникновения острого нарушения мозгового кровообращения.Гиподинамия или малоподвижность один тревожный симптом. Бороться с ней очень просто – достаточно ежедневно проходить пешком 40 минут в быстром темпе или регулярно посещать спортзал.Придерживаясь этих правил человеку будет гораздо легче не допустить возникновения инсульта.В свою очередь заведующий региональным сосудистым центром Валерий Касьянов сообщил, что перенесший инсульт должен получить медицинскую помощь в течение 4,5 часов.
https://crimea.ria.ru/20210816/eti-priznaki-ignorirovat-nelzya-kak-vyglyadit-insult_-1118619553.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии
Как не допустить инсульта – рекомендации невролога
Эти рекомендации невролога помогут избежать развития инсульта
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Инсульт инвалидизирует – это главная проблема данного заболевания. Человек может утратить такие функции организма как речь, зрение, способность самостоятельно передвигаться. Чтобы не допустить его развития, необходимо придерживаться простых правил, сообщила в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым главный внештатный специалист невролог минздрава Крыма Лариса Корсунская.
Инсульт уже стал проблемой глобального масштаба. Ежегодно острое нарушение мозгового кровообращения переносят 15 млн пациентов в мире, подчеркнула врачь.
"Инсульт молодеет. Факторы риска присутствуют не только у лиц старше 45 лет, но и более молодого возраста. Поэтому всем без исключения необходимо регулярно проходить диспансеризацию раз в год. Это позволить вовремя выявить отклонения, которые в последствие могут стать причиной инфаркта", – сообщила Корсунская.
В первую очередь это высокое артериальное давление. Нормальным считается давление в диапазоне 120-130/80-85. Специалист подчеркнула, что главная опасность артериальной гипертензии – ее бессимптомность.
"Головные боли при высоком давлении – это миф. Выявить его можно только регулярным измерением, а для нормализации достаточно всего лишь один или два раза в день принимать прописанные врачом препараты", – пояснила невролог.
Еще одна категория с высоким риском развития инсульта – люди с аритмией и нарушениями ритма сердца. При наличии или подозрении на данное заболевание нельзя откладывать визит к кардиологу.
Необходимо следить и за уровнем холестерина. Гиперхолестеринемия приводит к сужению сосудов, серьезно повышает риск возникновения острого нарушения мозгового кровообращения.
"Нормализовать уровень холестерина можно при помощи средиземноморской диеты, которая включает большое число овощей, фруктов и нежирной рыбы. В Крыму эти продукты присутствуют практически круглый год и придерживаться такого режима питания достаточно просто", – порекомендовала врач.
Гиподинамия или малоподвижность один тревожный симптом. Бороться с ней очень просто – достаточно ежедневно проходить пешком 40 минут в быстром темпе или регулярно посещать спортзал.
Придерживаясь этих правил человеку будет гораздо легче не допустить возникновения инсульта.
В свою очередь заведующий региональным сосудистым центром Валерий Касьянов сообщил, что перенесший инсульт должен получить медицинскую помощь в течение 4,5 часов.