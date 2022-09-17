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Кардиолог назвал нормальный показатель артериального давления у пожилых - РИА Новости Крым, 17.09.2022
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Кардиолог назвал нормальный показатель артериального давления у пожилых
Кардиолог назвал нормальный показатель артериального давления у пожилых - РИА Новости Крым, 17.09.2022
Кардиолог назвал нормальный показатель артериального давления у пожилых
Артериальное давление в пределах 130-140 миллиметрах ртутного столба считается нормой для пожилых людей, рассказал кардиолог, заслуженный врач России Юрий... РИА Новости Крым, 17.09.2022
2022-09-17T08:03
2022-09-17T08:03
здоровье
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Артериальное давление в пределах 130-140 миллиметрах ртутного столба считается нормой для пожилых людей, рассказал кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский."Раньше считалось, что чем старше человек, тем давление должно быть более высоким, но со временем это все пересмотрено. У пожилых считается нормальным давление в пределах 130–140", – цитирует Серебрянского "Москва 24".По словам эксперта, артериальное давление человека меняется в зависимости от времени суток. Оно может повышаться в утренние или вечерние часы, ночью или ранним утром. Опаснее всего ночная или ранняя утренняя гипертензия, считает врач.Врач назвал способ измерить температуру без градусника &gt;&gt;"Это поздняя запущенная гипертония, которая нередко кончается летальным исходом - инсультом или инфарктом во время сна", – пояснил он.Избежать этого можно с помощью назначенной врачом терапии. Он проведет необходимое обследование, выяснит причину гипертонии и назначит лечение от массажа до регулярного приема лекарств.Также он подчеркнул, что высокое давление нужно обязательно снижать, чтобы избежать кровоизлияния в мозг и других осложнений – инфаркта миокарда, отека легких, сердечной недостаточности и поражений венозной системы человека.Ранее врач Кондрахин рассказал, как по боли в грудной клетке определить заболевания органов.
https://crimea.ria.ru/20220812/sol-mozhet-snizhat-davlenie-neozhidannye-vyvody-uchenykh-1124142134.html
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здоровье, совет эксперта
Кардиолог назвал нормальный показатель артериального давления у пожилых

Кардиолог Серебрянский: давление в пределах 13-140 считается нормой для пожилых людей

08:03 17.09.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИзмерение давления у водителя автобуса в ходе медицинского осмотра перед рейсом на автовокзале "Восточный" в Казани
Измерение давления у водителя автобуса в ходе медицинского осмотра перед рейсом на автовокзале Восточный в Казани - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Артериальное давление в пределах 130-140 миллиметрах ртутного столба считается нормой для пожилых людей, рассказал кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский.
"Раньше считалось, что чем старше человек, тем давление должно быть более высоким, но со временем это все пересмотрено. У пожилых считается нормальным давление в пределах 130–140", – цитирует Серебрянского "Москва 24".
По словам эксперта, артериальное давление человека меняется в зависимости от времени суток. Оно может повышаться в утренние или вечерние часы, ночью или ранним утром. Опаснее всего ночная или ранняя утренняя гипертензия, считает врач.
Врач назвал способ измерить температуру без градусника >>
"Это поздняя запущенная гипертония, которая нередко кончается летальным исходом - инсультом или инфарктом во время сна", – пояснил он.
Избежать этого можно с помощью назначенной врачом терапии. Он проведет необходимое обследование, выяснит причину гипертонии и назначит лечение от массажа до регулярного приема лекарств.
"Если причина в шейном и грудном отделе позвоночника, то можно помассировать определенные участки. Но если причина в том, что есть опухоль надпочечников, если причина в том, что имеется гипертония, обусловленная сужением почечных сосудов, если гипертония связана с другими факторами, располагающими к этому, то просто нужно лечить", – сказал Серебрянский.
Также он подчеркнул, что высокое давление нужно обязательно снижать, чтобы избежать кровоизлияния в мозг и других осложнений – инфаркта миокарда, отека легких, сердечной недостаточности и поражений венозной системы человека.
Ранее врач Кондрахин рассказал, как по боли в грудной клетке определить заболевания органов.
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