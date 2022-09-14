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Ишемия или остеохондроз: о чем говорят боли в груди - РИА Новости Крым, 13.09.2022
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Ишемия или остеохондроз: о чем говорят боли в груди
Ишемия или остеохондроз: о чем говорят боли в груди - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Ишемия или остеохондроз: о чем говорят боли в груди
Боли в грудной клетке могут беспокоить человека при бронхите, остеохондрозе и ишемической болезни сердца. Как их отличить рассказал терапевт, врач-кардиолог... РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-14T08:24
2022-09-13T16:13
общество
здоровье
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Боли в грудной клетке могут беспокоить человека при бронхите, остеохондрозе и ишемической болезни сердца. Как их отличить рассказал терапевт, врач-кардиолог Андрей Кондрахин.По словам медика, болезненные ощущения в грудной клетке могут относиться к разным органам, которые расположены в этой области. Наиболее сильными являются сердечные боли. Они характерны при наличии заболеваний или спазмировании сосудов."Боль в сердце – это невыносимое болезненное ощущение за грудиной, которое возникает резко, словно удар кинжалом. Боли возникают очень высоко, человеку очень плохо. У него во время болей возникает страх смерти. Сердечная боль характерна тем, что отдает в левую сторону, она возникает только при физических нагрузках. При этом в случае стенокардии боль уходит в тот момент, когда человек останавливается", – цитирует специалиста "Вечерняя Москва".Если боль проявляется в животе и под левым ребром – это может быть сердце, ниже и правее (или левее) – легкие. При этом, недуги легких сопровождаются распиранием грудной клетки, что свидетельствует о приступе заболевания – бронхиальной астмы или бронхита, пояснил врач.Кроме того, Кондрахин рассказал, как отличить боль в сердце от невралгии и остеохондроза. Так, при невралгии человеку будет трудно сделать вдох, боль будет отзываться в грудной клетке. При остеохондрозе давящая на грудную клетку боль может возникать в движении, при изменении положения тела или же неудобном положении тела сидя или лежа.Ранее врач-кардиолог Кияшко рассказала, как без таблеток успокоить приступ тахикардии.
https://crimea.ria.ru/20220813/kardiolog-rasskazala-chto-nelzya-delat-pri-boli-v-grudi-1124148640.html
https://crimea.ria.ru/20220909/beshenoe-serdtse-kak-bez-lekarstv-snyat-pristup-takhikardii-1124460088.html
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общество, здоровье, совет эксперта
Ишемия или остеохондроз: о чем говорят боли в груди

Врач Кондрахин рассказал, как по боли в грудной клетке определить заболевания органов

08:24 14.09.2022
 
© Фото: pixabay.comБоль
Боль
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Боли в грудной клетке могут беспокоить человека при бронхите, остеохондрозе и ишемической болезни сердца. Как их отличить рассказал терапевт, врач-кардиолог Андрей Кондрахин.
По словам медика, болезненные ощущения в грудной клетке могут относиться к разным органам, которые расположены в этой области. Наиболее сильными являются сердечные боли. Они характерны при наличии заболеваний или спазмировании сосудов.
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"Боль в сердце – это невыносимое болезненное ощущение за грудиной, которое возникает резко, словно удар кинжалом. Боли возникают очень высоко, человеку очень плохо. У него во время болей возникает страх смерти. Сердечная боль характерна тем, что отдает в левую сторону, она возникает только при физических нагрузках. При этом в случае стенокардии боль уходит в тот момент, когда человек останавливается", – цитирует специалиста "Вечерняя Москва".
Если боль проявляется в животе и под левым ребром – это может быть сердце, ниже и правее (или левее) – легкие. При этом, недуги легких сопровождаются распиранием грудной клетки, что свидетельствует о приступе заболевания – бронхиальной астмы или бронхита, пояснил врач.
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Кроме того, Кондрахин рассказал, как отличить боль в сердце от невралгии и остеохондроза. Так, при невралгии человеку будет трудно сделать вдох, боль будет отзываться в грудной клетке. При остеохондрозе давящая на грудную клетку боль может возникать в движении, при изменении положения тела или же неудобном положении тела сидя или лежа.
Ранее врач-кардиолог Кияшко рассказала, как без таблеток успокоить приступ тахикардии.
 
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