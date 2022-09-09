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Бешеное сердце: как без лекарств снять приступ тахикардии - РИА Новости Крым, 09.09.2022
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Бешеное сердце: как без лекарств снять приступ тахикардии
Бешеное сердце: как без лекарств снять приступ тахикардии - РИА Новости Крым, 09.09.2022
Бешеное сердце: как без лекарств снять приступ тахикардии
Опасность повторяющегося учащенного сердцебиения зависит от причины, которую необходимо установить с врачом, однако есть способы избавиться от тахикардии, если... РИА Новости Крым, 09.09.2022
2022-09-09T17:56
2022-09-09T17:56
здоровье
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Опасность повторяющегося учащенного сердцебиения зависит от причины, которую необходимо установить с врачом, однако есть способы избавиться от тахикардии, если недуг застал впервые или внезапно. Об этом в интервью изданию "Доктор Питер" рассказала врач-кардиолог и терапевт Южного окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства России Екатерина Кияшко.Причинами тахикардии, по словам Кияшко, могут быть болезни сердца, анемия и скрытый железодефицит (часто встречается у молодых девушек), проблемы со щитовидной железой, обезвоживание, а также нехватка калия и магния по различным причинам. Безусловно, в этих случаях главное, что надо сделать, это обратиться к врачу и разобраться, какое необходимо лечение.В то же время провоцировать приступы тахикардии могут и другие факторы и обстоятельства, не связанные с заболеваниями. Например, стресс, испуг и волнение, физическая активность или курение. Застать человека такой приступ может в любом месте и очень неожиданно.И для таких случаев существуют безопасные естественные методы успокоить сердце, которыми можно воспользоваться в любых условиях, отметила врач.При серьезных "сердечных" тахикардиях, тем более участившихся, перечисленные приемы могут не помогать, говорит медик. В таком случае необходимо как можно скорее обратиться к врачу или же вызывать скорую помощь. Последнее обязательно в случае, если ощущается боль за грудиной или в области сердца, выступает холодный пот, появляется одышка, слабость, сильное головокружение или ощущение потери сознания.Если тахикардия не связана с заболеваниями сердца, то опасности для жизни и здоровья человека она не представляет, утонила врач. По словам Кияшко, частота сокращений сердца здорового взрослого человека составляет 60-80 ударов в минуту. Пульс может учащаться при физической нагрузке или при волнении, но спустя некоторое время, с успокоением, он сам возвращается к норме.
https://crimea.ria.ru/20220813/kardiolog-rasskazala-chto-nelzya-delat-pri-boli-v-grudi-1124148640.html
https://crimea.ria.ru/20220813/spasti-zhizn-ekspert-nazval-glavnye-oshibki-pri-okazanii-pervoy-pomoschi-1124150412.html
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здоровье, совет эксперта
Бешеное сердце: как без лекарств снять приступ тахикардии

Врач-кардиолог Кияшко рассказала, как без таблеток успокоить приступ тахикардии

17:56 09.09.2022
 
© rezendeluan-9690153/pixabayКардиограмма
Кардиограмма
© rezendeluan-9690153/pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Опасность повторяющегося учащенного сердцебиения зависит от причины, которую необходимо установить с врачом, однако есть способы избавиться от тахикардии, если недуг застал впервые или внезапно. Об этом в интервью изданию "Доктор Питер" рассказала врач-кардиолог и терапевт Южного окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства России Екатерина Кияшко.
Причинами тахикардии, по словам Кияшко, могут быть болезни сердца, анемия и скрытый железодефицит (часто встречается у молодых девушек), проблемы со щитовидной железой, обезвоживание, а также нехватка калия и магния по различным причинам. Безусловно, в этих случаях главное, что надо сделать, это обратиться к врачу и разобраться, какое необходимо лечение.
В то же время провоцировать приступы тахикардии могут и другие факторы и обстоятельства, не связанные с заболеваниями. Например, стресс, испуг и волнение, физическая активность или курение. Застать человека такой приступ может в любом месте и очень неожиданно.
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И для таких случаев существуют безопасные естественные методы успокоить сердце, которыми можно воспользоваться в любых условиях, отметила врач.
"Это дыхательный прием: переходите на глубокое дыхание, сделайте задержку дыхания после глубокого вдоха. Другой вариант – можно просто интенсивно покашлять. В этот момент возникает рефлекторное урежение пульса", – рассказала Кияшко.
При серьезных "сердечных" тахикардиях, тем более участившихся, перечисленные приемы могут не помогать, говорит медик. В таком случае необходимо как можно скорее обратиться к врачу или же вызывать скорую помощь. Последнее обязательно в случае, если ощущается боль за грудиной или в области сердца, выступает холодный пот, появляется одышка, слабость, сильное головокружение или ощущение потери сознания.
Если тахикардия не связана с заболеваниями сердца, то опасности для жизни и здоровья человека она не представляет, утонила врач.
По словам Кияшко, частота сокращений сердца здорового взрослого человека составляет 60-80 ударов в минуту. Пульс может учащаться при физической нагрузке или при волнении, но спустя некоторое время, с успокоением, он сам возвращается к норме.
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