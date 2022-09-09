https://crimea.ria.ru/20220909/beshenoe-serdtse-kak-bez-lekarstv-snyat-pristup-takhikardii-1124460088.html

Бешеное сердце: как без лекарств снять приступ тахикардии

Бешеное сердце: как без лекарств снять приступ тахикардии - РИА Новости Крым, 09.09.2022

Бешеное сердце: как без лекарств снять приступ тахикардии

Опасность повторяющегося учащенного сердцебиения зависит от причины, которую необходимо установить с врачом, однако есть способы избавиться от тахикардии, если... РИА Новости Крым, 09.09.2022

2022-09-09T17:56

2022-09-09T17:56

2022-09-09T17:56

здоровье

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Опасность повторяющегося учащенного сердцебиения зависит от причины, которую необходимо установить с врачом, однако есть способы избавиться от тахикардии, если недуг застал впервые или внезапно. Об этом в интервью изданию "Доктор Питер" рассказала врач-кардиолог и терапевт Южного окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства России Екатерина Кияшко.Причинами тахикардии, по словам Кияшко, могут быть болезни сердца, анемия и скрытый железодефицит (часто встречается у молодых девушек), проблемы со щитовидной железой, обезвоживание, а также нехватка калия и магния по различным причинам. Безусловно, в этих случаях главное, что надо сделать, это обратиться к врачу и разобраться, какое необходимо лечение.В то же время провоцировать приступы тахикардии могут и другие факторы и обстоятельства, не связанные с заболеваниями. Например, стресс, испуг и волнение, физическая активность или курение. Застать человека такой приступ может в любом месте и очень неожиданно.И для таких случаев существуют безопасные естественные методы успокоить сердце, которыми можно воспользоваться в любых условиях, отметила врач.При серьезных "сердечных" тахикардиях, тем более участившихся, перечисленные приемы могут не помогать, говорит медик. В таком случае необходимо как можно скорее обратиться к врачу или же вызывать скорую помощь. Последнее обязательно в случае, если ощущается боль за грудиной или в области сердца, выступает холодный пот, появляется одышка, слабость, сильное головокружение или ощущение потери сознания.Если тахикардия не связана с заболеваниями сердца, то опасности для жизни и здоровья человека она не представляет, утонила врач. По словам Кияшко, частота сокращений сердца здорового взрослого человека составляет 60-80 ударов в минуту. Пульс может учащаться при физической нагрузке или при волнении, но спустя некоторое время, с успокоением, он сам возвращается к норме.

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https://crimea.ria.ru/20220813/spasti-zhizn-ekspert-nazval-glavnye-oshibki-pri-okazanii-pervoy-pomoschi-1124150412.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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