https://crimea.ria.ru/20220910/vrach-nazval-sposob-izmerit-temperaturu-bez-gradusnika-1124459667.html

Врач назвал способ измерить температуру без градусника

Врач назвал способ измерить температуру без градусника - РИА Новости Крым, 10.09.2022

Врач назвал способ измерить температуру без градусника

Узнать, насколько повысилась температура при плохом самочувствии, поможет сердечный пульс. Об этом в интервью "Доктор Питер" рассказал врач-терапевт,... РИА Новости Крым, 10.09.2022

2022-09-10T08:01

2022-09-10T08:01

2022-09-10T08:01

здоровье

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Узнать, насколько повысилась температура при плохом самочувствии, поможет сердечный пульс. Об этом в интервью "Доктор Питер" рассказал врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов.Подозрение в том, что человек начинает заболевать, появляется при первых симптомах: жар, насморк, слабость, озноб. Бывает и так, что явных признаков нет, состояние в целом нормальное, но что-то смущает.Пропустить момент, когда температура повысится сильно, нельзя: есть риск интоксикации организма. И если градусника нет под рукой, проверить, поднялась ли она и насколько, поможет измерение пульса.Для этого достаточно приложить пальцы к запястью и посчитать, сколько ударов сердце совершит в минуту, сказал Абакумов. Способ подходит и взрослым, и детям, отметил он.Единственное, что нужно для этого знать – свою норму пульса. В норме у взрослых и детей старше 10 лет пульс колеблется в пределах 60 – 80 ударов минуту, сказал врач. Нормой для дошкольников (6 – 8 лет) считается 80 – 120 ударов.Для детей от года до двух – до 130. У малышей до года – до 160.Ранее врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Елена Агафонова рассказала, почему нельзя мыть голову при температуре.

https://crimea.ria.ru/20220909/uspet-do-priezda-skoroy-sovety-krymskikh-vrachey-meditsiny-katastrof-1124456744.html

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здоровье, совет эксперта