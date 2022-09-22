https://crimea.ria.ru/20220922/kak-zanyatiya-sportom-vliyayut-na-gipertoniyu-1124579728.html
Как занятия спортом влияют на гипертонию
Как занятия спортом влияют на гипертонию - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Как занятия спортом влияют на гипертонию
При борьбе с гипертонией необходимо правильно питаться и регулярно заниматься спортом. Об этом сообщает "Медицинский информационно-аналитический центр"... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T08:36
2022-09-22T08:36
2022-09-22T08:36
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. При борьбе с гипертонией необходимо правильно питаться и регулярно заниматься спортом. Об этом сообщает "Медицинский информационно-аналитический центр" Севастополя.Для людей старше 40 риск заболевания гипертонической болезнью увеличивается, а это грозит инсультом и инфарктом. К развитию гипертонии может привести "психоэмоциональное перенапряжение, частые стрессы, чрезмерная умственная работа, атеросклероз, наследственность, ожирение, диабет, курение и употребление алкоголя", предупреждают специалисты центра. Поэтому сердце необходимо укреплять в том числе физической активностью. Для гипертоника будут полезны прогулки и легкие пробежки. Эксперты советуют в день преодолевать расстояние в десять тысяч шагов. Также при заболевании в качестве физической нагрузки можно заниматься танцами, гольфом, плаванием и большим теннисом.
https://crimea.ria.ru/20220831/vrach-nazvala-chetyre-puti-borby-s-ponizhennym-davleniem-1124347540.html
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здоровье
Как занятия спортом влияют на гипертонию
Занятия физической активностью полезны при гипертонической болезни - врачи
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. При борьбе с гипертонией необходимо правильно питаться и регулярно заниматься спортом. Об этом сообщает "Медицинский информационно-аналитический центр" Севастополя.
Для людей старше 40 риск заболевания гипертонической болезнью увеличивается, а это грозит инсультом и инфарктом. К развитию гипертонии может привести "психоэмоциональное перенапряжение, частые стрессы, чрезмерная умственная работа, атеросклероз, наследственность, ожирение, диабет, курение и употребление алкоголя", предупреждают специалисты центра. Поэтому сердце необходимо укреплять в том числе физической активностью.
"Упражнения не должны провоцировать боли в сердце, головную боль, резкие скачки артериального давления, одышку. А хорошее настроение, прилив сил и бодрости положительно отразятся на самочувствии", – отмечает врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Маленко.
Для гипертоника будут полезны прогулки и легкие пробежки. Эксперты советуют в день преодолевать расстояние в десять тысяч шагов. Также при заболевании в качестве физической нагрузки можно заниматься танцами, гольфом, плаванием и большим теннисом.