https://crimea.ria.ru/20220922/kak-zanyatiya-sportom-vliyayut-na-gipertoniyu-1124579728.html

Как занятия спортом влияют на гипертонию

Как занятия спортом влияют на гипертонию - РИА Новости Крым, 22.09.2022

Как занятия спортом влияют на гипертонию

При борьбе с гипертонией необходимо правильно питаться и регулярно заниматься спортом. Об этом сообщает "Медицинский информационно-аналитический центр"... РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T08:36

2022-09-22T08:36

2022-09-22T08:36

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. При борьбе с гипертонией необходимо правильно питаться и регулярно заниматься спортом. Об этом сообщает "Медицинский информационно-аналитический центр" Севастополя.Для людей старше 40 риск заболевания гипертонической болезнью увеличивается, а это грозит инсультом и инфарктом. К развитию гипертонии может привести "психоэмоциональное перенапряжение, частые стрессы, чрезмерная умственная работа, атеросклероз, наследственность, ожирение, диабет, курение и употребление алкоголя", предупреждают специалисты центра. Поэтому сердце необходимо укреплять в том числе физической активностью. Для гипертоника будут полезны прогулки и легкие пробежки. Эксперты советуют в день преодолевать расстояние в десять тысяч шагов. Также при заболевании в качестве физической нагрузки можно заниматься танцами, гольфом, плаванием и большим теннисом.

https://crimea.ria.ru/20220831/vrach-nazvala-chetyre-puti-borby-s-ponizhennym-davleniem-1124347540.html

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