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Как занятия спортом влияют на гипертонию - РИА Новости Крым, 22.09.2022
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Как занятия спортом влияют на гипертонию
Как занятия спортом влияют на гипертонию - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Как занятия спортом влияют на гипертонию
При борьбе с гипертонией необходимо правильно питаться и регулярно заниматься спортом. Об этом сообщает "Медицинский информационно-аналитический центр"... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T08:36
2022-09-22T08:36
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. При борьбе с гипертонией необходимо правильно питаться и регулярно заниматься спортом. Об этом сообщает "Медицинский информационно-аналитический центр" Севастополя.Для людей старше 40 риск заболевания гипертонической болезнью увеличивается, а это грозит инсультом и инфарктом. К развитию гипертонии может привести "психоэмоциональное перенапряжение, частые стрессы, чрезмерная умственная работа, атеросклероз, наследственность, ожирение, диабет, курение и употребление алкоголя", предупреждают специалисты центра. Поэтому сердце необходимо укреплять в том числе физической активностью. Для гипертоника будут полезны прогулки и легкие пробежки. Эксперты советуют в день преодолевать расстояние в десять тысяч шагов. Также при заболевании в качестве физической нагрузки можно заниматься танцами, гольфом, плаванием и большим теннисом.
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здоровье
Как занятия спортом влияют на гипертонию

Занятия физической активностью полезны при гипертонической болезни - врачи

08:36 22.09.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИзмерение давления у водителя автобуса в ходе медицинского осмотра перед рейсом на автовокзале "Восточный" в Казани
Измерение давления у водителя автобуса в ходе медицинского осмотра перед рейсом на автовокзале Восточный в Казани - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. При борьбе с гипертонией необходимо правильно питаться и регулярно заниматься спортом. Об этом сообщает "Медицинский информационно-аналитический центр" Севастополя.
Для людей старше 40 риск заболевания гипертонической болезнью увеличивается, а это грозит инсультом и инфарктом. К развитию гипертонии может привести "психоэмоциональное перенапряжение, частые стрессы, чрезмерная умственная работа, атеросклероз, наследственность, ожирение, диабет, курение и употребление алкоголя", предупреждают специалисты центра. Поэтому сердце необходимо укреплять в том числе физической активностью.
"Упражнения не должны провоцировать боли в сердце, головную боль, резкие скачки артериального давления, одышку. А хорошее настроение, прилив сил и бодрости положительно отразятся на самочувствии", – отмечает врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Маленко.
Для гипертоника будут полезны прогулки и легкие пробежки. Эксперты советуют в день преодолевать расстояние в десять тысяч шагов. Также при заболевании в качестве физической нагрузки можно заниматься танцами, гольфом, плаванием и большим теннисом.
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