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Крымстат: почти 40% крымчан придерживаются здорового образа жизни - РИА Новости Крым, 18.01.2023
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Крымстат: почти 40% крымчан придерживаются здорового образа жизни
Крымстат: почти 40% крымчан придерживаются здорового образа жизни - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Крымстат: почти 40% крымчан придерживаются здорового образа жизни
Почти 40% крымчан отдают предпочтение здоровому образу жизни. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила замруководителя... РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T07:01
2023-01-18T07:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Почти 40% крымчан отдают предпочтение здоровому образу жизни. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила замруководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю Людмила Петруненко.Основными критериями оценки здорового образа жизни специалист назвала частоту занятий спортом, соблюдение режимов сна и питания, отсутствие вредных привычек и частоту диспансеризаций. Последний фактор позволяет оценить, насколько население осведомлено о наличии таких заболеваний как гипертоническая болезнь, сахарных диабет, ишемическая болезнь сердца.Согласно результатам исследования оценки состояния здоровья, 47% крымчан считают его "хорошим", "удовлетворительным" – 38%, "плохим" – 7,5%. Долю респондентов, которые оценивают свое здоровье как "очень хорошее" составила 6,6%, а "очень плохим" – 0,8%.На уровень приверженности к здоровому образу жизни влияет также процент курящих и регулярно потребляющих алкоголь граждан. По этим показателям крымчане серьезно "отстают" средне российского уровня. Так, 70,1% процент участников опроса сообщили, что не курят и никогда не курили, а 53% респондентов, что употребляют алкогольные напитки раз в несколько месяцев, еще 28,5% – один-два раза в месяц. При этом "ежедневно" и "раз в неделю" пьют алкоголь 0,6% и 15,5% респондентов соответственно, "ежедневно" и "изредка" курят соответственно 14,6% и 6% соответственно.Ранее главный внештатный специалист-невролог минздрава Крыма Лариса Корсунская сообщила, что высокое артериальное давление является первым фактором риска развития инсульта. Специалист подчеркнула, что главная опасность артериальной гипертензии – ее бессимптомность. Вовремя выявить болезнь можно только при регулярном прохождении диспансеризации. В свою очередь главный внештатный кардиолог минздрава РФ Сергей Бойцов предостерег, что гипертония вдвое повышает риск смерти в течение семи лет.Он подчеркнул, что заболевание само по себе является независимым фактором риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта миокарда, острых нарушений мозгового кровообращения, сердечной недостаточности и нарушения сердечного ритма.Читайте также:Ишемия или остеохондроз: о чем говорят боли в грудиВ 2023 году в Севастополе серьезно возьмутся за здравоохранениеКакие признаки после пробуждения указывают на проблемы со здоровьем
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Крымстат: почти 40% крымчан придерживаются здорового образа жизни

Крым в числе лидеров по числу приверженцев здорового образа жизни

07:01 18.01.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка занимается гимнастикой на набережной в Ялте
Девушка занимается гимнастикой на набережной в Ялте - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Почти 40% крымчан отдают предпочтение здоровому образу жизни. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила замруководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю Людмила Петруненко.
"Здоровому образу жизни отдают предпочтение 38% жителей Крыма. Среди женщин этот показатель составляет 27,3%, среди мужчин – 10,7%", – сказала Петруненко. В сравнении с 2021 годом показатель вырос на 5,3%. При этом в среднем по стране доля сторонников ЗОЖ значительно ниже – 13,9% (8,5% женщин и 5,4% мужчин), отметила она.
Основными критериями оценки здорового образа жизни специалист назвала частоту занятий спортом, соблюдение режимов сна и питания, отсутствие вредных привычек и частоту диспансеризаций. Последний фактор позволяет оценить, насколько население осведомлено о наличии таких заболеваний как гипертоническая болезнь, сахарных диабет, ишемическая болезнь сердца.
"Крымчанки более склонны следить за своим здоровьем. Такая тенденция сохраняется на протяжении последних двух лет. В этот период уровень диспансеризации в регионе составил 49,9%, из них 54,9% женщины, мужчин – 41,4%", – продолжила Петруненко.
Согласно результатам исследования оценки состояния здоровья, 47% крымчан считают его "хорошим", "удовлетворительным" – 38%, "плохим" – 7,5%. Долю респондентов, которые оценивают свое здоровье как "очень хорошее" составила 6,6%, а "очень плохим" – 0,8%.
На уровень приверженности к здоровому образу жизни влияет также процент курящих и регулярно потребляющих алкоголь граждан. По этим показателям крымчане серьезно "отстают" средне российского уровня. Так, 70,1% процент участников опроса сообщили, что не курят и никогда не курили, а 53% респондентов, что употребляют алкогольные напитки раз в несколько месяцев, еще 28,5% – один-два раза в месяц. При этом "ежедневно" и "раз в неделю" пьют алкоголь 0,6% и 15,5% респондентов соответственно, "ежедневно" и "изредка" курят соответственно 14,6% и 6% соответственно.
Ранее главный внештатный специалист-невролог минздрава Крыма Лариса Корсунская сообщила, что высокое артериальное давление является первым фактором риска развития инсульта. Специалист подчеркнула, что главная опасность артериальной гипертензии – ее бессимптомность. Вовремя выявить болезнь можно только при регулярном прохождении диспансеризации. В свою очередь главный внештатный кардиолог минздрава РФ Сергей Бойцов предостерег, что гипертония вдвое повышает риск смерти в течение семи лет.
Он подчеркнул, что заболевание само по себе является независимым фактором риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта миокарда, острых нарушений мозгового кровообращения, сердечной недостаточности и нарушения сердечного ритма.
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