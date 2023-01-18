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Крымстат: почти 40% крымчан придерживаются здорового образа жизни

Крымстат: почти 40% крымчан придерживаются здорового образа жизни - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Крымстат: почти 40% крымчан придерживаются здорового образа жизни

Почти 40% крымчан отдают предпочтение здоровому образу жизни. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила замруководителя... РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T07:01

2023-01-18T07:01

2023-01-18T07:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Почти 40% крымчан отдают предпочтение здоровому образу жизни. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила замруководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю Людмила Петруненко.Основными критериями оценки здорового образа жизни специалист назвала частоту занятий спортом, соблюдение режимов сна и питания, отсутствие вредных привычек и частоту диспансеризаций. Последний фактор позволяет оценить, насколько население осведомлено о наличии таких заболеваний как гипертоническая болезнь, сахарных диабет, ишемическая болезнь сердца.Согласно результатам исследования оценки состояния здоровья, 47% крымчан считают его "хорошим", "удовлетворительным" – 38%, "плохим" – 7,5%. Долю респондентов, которые оценивают свое здоровье как "очень хорошее" составила 6,6%, а "очень плохим" – 0,8%.На уровень приверженности к здоровому образу жизни влияет также процент курящих и регулярно потребляющих алкоголь граждан. По этим показателям крымчане серьезно "отстают" средне российского уровня. Так, 70,1% процент участников опроса сообщили, что не курят и никогда не курили, а 53% респондентов, что употребляют алкогольные напитки раз в несколько месяцев, еще 28,5% – один-два раза в месяц. При этом "ежедневно" и "раз в неделю" пьют алкоголь 0,6% и 15,5% респондентов соответственно, "ежедневно" и "изредка" курят соответственно 14,6% и 6% соответственно.Ранее главный внештатный специалист-невролог минздрава Крыма Лариса Корсунская сообщила, что высокое артериальное давление является первым фактором риска развития инсульта. Специалист подчеркнула, что главная опасность артериальной гипертензии – ее бессимптомность. Вовремя выявить болезнь можно только при регулярном прохождении диспансеризации. В свою очередь главный внештатный кардиолог минздрава РФ Сергей Бойцов предостерег, что гипертония вдвое повышает риск смерти в течение семи лет.Он подчеркнул, что заболевание само по себе является независимым фактором риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта миокарда, острых нарушений мозгового кровообращения, сердечной недостаточности и нарушения сердечного ритма.Читайте также:Ишемия или остеохондроз: о чем говорят боли в грудиВ 2023 году в Севастополе серьезно возьмутся за здравоохранениеКакие признаки после пробуждения указывают на проблемы со здоровьем

https://crimea.ria.ru/20210802/Skidka-na-ZOZh-kogda-v-Rossii-mozhno-poluchit-nalogovyy-vychet-na-sport-1119867964.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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