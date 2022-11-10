https://crimea.ria.ru/20221110/kakie-priznaki-posle-probuzhdeniya-ukazyvayut-na-problemy-so-zdorovem-1125292383.html

Какие признаки после пробуждения указывают на проблемы со здоровьем

Какие признаки после пробуждения указывают на проблемы со здоровьем - РИА Новости Крым, 10.11.2022

Какие признаки после пробуждения указывают на проблемы со здоровьем

Медики рассказали, какие признаки после пробуждения человека могут указывать на серьезные нарушения здоровья. РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T07:04

2022-11-10T07:04

2022-11-10T07:04

общество

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Медики рассказали, какие признаки после пробуждения человека могут указывать на серьезные нарушения здоровья.Как пишет "Доктор Питер" со ссылкой на доктора Томи Митчелла, сухость во рту после пробуждения может быть одним из признаков апноэ — то есть внезапной остановки дыхания во сне. Это явление могут вызывать диабет, молочница, инсульт и болезнь Альцгеймера. Кроме того, апноэ может стать причиной чувства беспокойства с утра. Все дело в том, что при этом расстройстве головному мозгу не хватает кислорода.Голова может болеть с утра на фоне бессонницы, особенно если она вызвана сильным стрессом, тревогой или депрессией.Пробуждение от одышки с утра может сигнализировать об астме, кислотном рефлюксе, сердечной недостаточности или постназальном синдроме, считают эксперты Национального фонда сна США.Онемение рук поутру указывает на шейный спондилез, синдром грудного выхода — недуг, при котором происходит сдавливанием кровеносных сосудов и нервов, проходящих через грудной выход или сахарный диабет второго типа.

https://crimea.ria.ru/20220406/vstal-i-ustal-kak-izbavitsya-ot-sostoyaniya-razbitosti-po-utram-1122854978.html

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общество, здоровье