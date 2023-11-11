https://crimea.ria.ru/20231111/kakie-priznaki-posle-probuzhdeniya-ukazyvayut-na-problemy-so-zdorovem-1125292383.html

Какие признаки после пробуждения указывают на проблемы со здоровьем

Какие признаки после пробуждения указывают на проблемы со здоровьем - РИА Новости Крым, 11.11.2023

Какие признаки после пробуждения указывают на проблемы со здоровьем

Медики рассказали, какие признаки после пробуждения человека могут указывать на серьезные нарушения здоровья. РИА Новости Крым, 11.11.2023

2023-11-11T07:39

2023-11-11T07:39

2023-11-11T07:39

общество

здоровье

зож

сахарный диабет

здравоохранение в россии

мнения

софия черкасова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Медики рассказали, какие признаки после пробуждения человека могут указывать на серьезные нарушения здоровья.Как пишет "Доктор Питер" со ссылкой на доктора Томи Митчелла, сухость во рту после пробуждения может быть одним из признаков апноэ — то есть внезапной остановки дыхания во сне. Это явление могут вызывать диабет, молочница, инсульт и болезнь Альцгеймера. Кроме того, апноэ может стать причиной чувства беспокойства с утра. Все дело в том, что при этом расстройстве головному мозгу не хватает кислорода.Голова может болеть с утра на фоне бессонницы, особенно если она вызвана сильным стрессом, тревогой или депрессией.Пробуждение от одышки с утра может сигнализировать об астме, кислотном рефлюксе, сердечной недостаточности или постназальном синдроме, считают эксперты Национального фонда сна США.Онемение рук поутру указывает на шейный спондилез, синдром грудного выхода — недуг, при котором происходит сдавливанием кровеносных сосудов и нервов, проходящих через грудной выход или сахарный диабет второго типа.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" врач-сомнолог София Черкасова дала советы для хорошего сна. По ее мнению у бессонницы около сотни причин. Большинство из них в образе жизни: позднем вечернем досуге, отсутствии физической активности, кофеине, стрессах. Однако причины могут быть и в гормональных сбоях, дефиците витаминов и микроэлементов, психопатологиях.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно выбирать постельное бельеСомнолог рассказала об опасности прерывистого снаКак "совам" стать "жаворонками" — советы сомнолога

https://crimea.ria.ru/20220406/vstal-i-ustal-kak-izbavitsya-ot-sostoyaniya-razbitosti-po-utram-1122854978.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, зож, сахарный диабет, здравоохранение в россии, мнения, софия черкасова