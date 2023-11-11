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Какие признаки после пробуждения указывают на проблемы со здоровьем - РИА Новости Крым, 11.11.2023
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Какие признаки после пробуждения указывают на проблемы со здоровьем
Какие признаки после пробуждения указывают на проблемы со здоровьем - РИА Новости Крым, 11.11.2023
Какие признаки после пробуждения указывают на проблемы со здоровьем
Медики рассказали, какие признаки после пробуждения человека могут указывать на серьезные нарушения здоровья. РИА Новости Крым, 11.11.2023
2023-11-11T07:39
2023-11-11T07:39
общество
здоровье
зож
сахарный диабет
здравоохранение в россии
мнения
софия черкасова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Медики рассказали, какие признаки после пробуждения человека могут указывать на серьезные нарушения здоровья.Как пишет "Доктор Питер" со ссылкой на доктора Томи Митчелла, сухость во рту после пробуждения может быть одним из признаков апноэ — то есть внезапной остановки дыхания во сне. Это явление могут вызывать диабет, молочница, инсульт и болезнь Альцгеймера. Кроме того, апноэ может стать причиной чувства беспокойства с утра. Все дело в том, что при этом расстройстве головному мозгу не хватает кислорода.Голова может болеть с утра на фоне бессонницы, особенно если она вызвана сильным стрессом, тревогой или депрессией.Пробуждение от одышки с утра может сигнализировать об астме, кислотном рефлюксе, сердечной недостаточности или постназальном синдроме, считают эксперты Национального фонда сна США.Онемение рук поутру указывает на шейный спондилез, синдром грудного выхода — недуг, при котором происходит сдавливанием кровеносных сосудов и нервов, проходящих через грудной выход или сахарный диабет второго типа.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" врач-сомнолог София Черкасова дала советы для хорошего сна. По ее мнению у бессонницы около сотни причин. Большинство из них в образе жизни: позднем вечернем досуге, отсутствии физической активности, кофеине, стрессах. Однако причины могут быть и в гормональных сбоях, дефиците витаминов и микроэлементов, психопатологиях.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно выбирать постельное бельеСомнолог рассказала об опасности прерывистого снаКак "совам" стать "жаворонками" — советы сомнолога
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общество, здоровье, зож, сахарный диабет, здравоохранение в россии, мнения, софия черкасова
Какие признаки после пробуждения указывают на проблемы со здоровьем

О проблемах со здоровьем можно узнать по одышке и онемению рук после пробуждения

07:39 11.11.2023
 
© Pixabay / Victoria_ArtДевушка в постели
Девушка в постели
© Pixabay / Victoria_Art
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Медики рассказали, какие признаки после пробуждения человека могут указывать на серьезные нарушения здоровья.
Как пишет "Доктор Питер" со ссылкой на доктора Томи Митчелла, сухость во рту после пробуждения может быть одним из признаков апноэ — то есть внезапной остановки дыхания во сне. Это явление могут вызывать диабет, молочница, инсульт и болезнь Альцгеймера. Кроме того, апноэ может стать причиной чувства беспокойства с утра. Все дело в том, что при этом расстройстве головному мозгу не хватает кислорода.
Голова может болеть с утра на фоне бессонницы, особенно если она вызвана сильным стрессом, тревогой или депрессией.
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Пробуждение от одышки с утра может сигнализировать об астме, кислотном рефлюксе, сердечной недостаточности или постназальном синдроме, считают эксперты Национального фонда сна США.
Онемение рук поутру указывает на шейный спондилез, синдром грудного выхода — недуг, при котором происходит сдавливанием кровеносных сосудов и нервов, проходящих через грудной выход или сахарный диабет второго типа.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" врач-сомнолог София Черкасова дала советы для хорошего сна.
"Действительно, сейчас наблюдается настоящая эпидемия недосыпания. При этом чаще проблемы со сном испытывают женщины. Вечерний досуг - основная причина недосыпания. Когда человек очень занят и в течение дня не может выделить для себя время, начинаются вечерние просматривания интернета и сериалов в ущерб часам отдыха", - констатирует сомнолог.
По ее мнению у бессонницы около сотни причин. Большинство из них в образе жизни: позднем вечернем досуге, отсутствии физической активности, кофеине, стрессах. Однако причины могут быть и в гормональных сбоях, дефиците витаминов и микроэлементов, психопатологиях.
"Критерии здорового сна: человек засыпает за 15 минут, просыпается за ночь не более двух раз где-то на 15 минут, возвращается к активности через 15 минут после пробуждения. Все что дольше - нарушение сна. Если человек не засыпает дольше получаса трижды в неделю - значит, у него бессоница", - поясняет специалист.
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