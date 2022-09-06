https://crimea.ria.ru/20220906/somnolog-rasskazala-ob-opasnosti-preryvistogo-sna-1124423165.html
Сомнолог рассказала об опасности прерывистого сна
Сомнолог рассказала об опасности прерывистого сна - РИА Новости Крым, 06.09.2022
Сомнолог рассказала об опасности прерывистого сна
Прерывистый сон может свидетельствовать о тяжелых хронических заболеваниях. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-сомнолог София Черкасова. РИА Новости Крым, 06.09.2022
2022-09-06T20:52
2022-09-06T20:52
2022-09-06T19:22
общество
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Прерывистый сон может свидетельствовать о тяжелых хронических заболеваниях. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-сомнолог София Черкасова.По словам Черкасовой, ночной сон человека прерывается естественным образом до 10 раз. Микропробуждения длятся не более 15 секунд и являются нормой."Таким образом наш мозг во время сна проходит процесс самоактивизации. Вот, правда, мы забываем, что просыпались, потому что это непродолжительное явление", – рассказала сомнолог.Частые и продолжительные пробуждения во время ночного отдыха могут нести вред организму: сон становится неполноценным, что мешает восстановлению.Такая клиническая картина возможна при деменции и депрессивных расстройствах, уточнила эксперт.При появлении подобных симптомов, врач рекомендует обратиться к специалисту, сдать ряд анализов и выяснить состояние организма.Ранее диетолог рассказала, какой напиток помогает справиться с бессонницей.
https://crimea.ria.ru/20211014/plokhoy-son-uchenye-svyazali-s-psikhicheskimi-rasstroystvami-1121127759.html
https://crimea.ria.ru/20220301/kak-s-pomoschyu-produktov-uluchshit-son-1122552178.html
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общество, здоровье
Сомнолог рассказала об опасности прерывистого сна
Сомнолог Черкасова: прерывистый сон может возникать при тяжелых хронических заболеваниях
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым.
Прерывистый сон может свидетельствовать о тяжелых хронических заболеваниях. Об этом "Вечерней Москве"
рассказала врач-сомнолог София Черкасова.
По словам Черкасовой, ночной сон человека прерывается естественным образом до 10 раз. Микропробуждения длятся не более 15 секунд и являются нормой.
"Таким образом наш мозг во время сна проходит процесс самоактивизации. Вот, правда, мы забываем, что просыпались, потому что это непродолжительное явление", – рассказала сомнолог.
Частые и продолжительные пробуждения во время ночного отдыха могут нести вред организму: сон становится неполноценным, что мешает восстановлению.
"Здесь вопрос в количестве: несколько таких пробуждений никак не влияют на здоровье, но, если их от 10 и до 100 – в таком случае есть серьезные основания побеспокоиться о своем здоровье. Потому что такие предвестники не сулят ничего хорошего", – предупредила Черкасова и добавила, что проявления могут свидетельствовать о сердечно-сосудистых заболеваниях или развитии сахарного диабета.
Такая клиническая картина возможна при деменции и депрессивных расстройствах, уточнила эксперт.
При появлении подобных симптомов, врач рекомендует обратиться к специалисту, сдать ряд анализов и выяснить состояние организма.
Ранее диетолог рассказала, какой напиток помогает справиться с бессонницей
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