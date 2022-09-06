https://crimea.ria.ru/20220906/somnolog-rasskazala-ob-opasnosti-preryvistogo-sna-1124423165.html

Сомнолог рассказала об опасности прерывистого сна

Сомнолог рассказала об опасности прерывистого сна - РИА Новости Крым, 06.09.2022

Сомнолог рассказала об опасности прерывистого сна

Прерывистый сон может свидетельствовать о тяжелых хронических заболеваниях. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-сомнолог София Черкасова. РИА Новости Крым, 06.09.2022

2022-09-06T20:52

2022-09-06T20:52

2022-09-06T19:22

общество

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Прерывистый сон может свидетельствовать о тяжелых хронических заболеваниях. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-сомнолог София Черкасова.По словам Черкасовой, ночной сон человека прерывается естественным образом до 10 раз. Микропробуждения длятся не более 15 секунд и являются нормой."Таким образом наш мозг во время сна проходит процесс самоактивизации. Вот, правда, мы забываем, что просыпались, потому что это непродолжительное явление", – рассказала сомнолог.Частые и продолжительные пробуждения во время ночного отдыха могут нести вред организму: сон становится неполноценным, что мешает восстановлению.Такая клиническая картина возможна при деменции и депрессивных расстройствах, уточнила эксперт.При появлении подобных симптомов, врач рекомендует обратиться к специалисту, сдать ряд анализов и выяснить состояние организма.Ранее диетолог рассказала, какой напиток помогает справиться с бессонницей.

https://crimea.ria.ru/20211014/plokhoy-son-uchenye-svyazali-s-psikhicheskimi-rasstroystvami-1121127759.html

https://crimea.ria.ru/20220301/kak-s-pomoschyu-produktov-uluchshit-son-1122552178.html

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