https://crimea.ria.ru/20220826/dietolog-nazvala-neozhidannyy-napitok-dlya-khoroshego-sna-1124306351.html
Диетолог назвала неожиданный напиток для хорошего сна
Диетолог назвала неожиданный напиток для хорошего сна - РИА Новости Крым, 26.08.2022
Диетолог назвала неожиданный напиток для хорошего сна
Чтобы побороть бессонницу, нужно пить вишневый сок. Этот и другие советы для улучшения сна дала диетолог Лиза Янг, пишет "Доктор Питер". РИА Новости Крым, 26.08.2022
2022-08-26T20:47
2022-08-26T20:47
2022-08-26T15:55
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Чтобы побороть бессонницу, нужно пить вишневый сок. Этот и другие советы для улучшения сна дала диетолог Лиза Янг, пишет "Доктор Питер".По словам Янг, вишневый сок содержит мелатонин, который способствует нормализации сна. Лучше всего его смешивать с теплым молоком, которое богато серотонином, а значит, помогает расслабиться.Кроме того, уснуть поможет ромашковый чай. Этот напиток имеет успокоительный эффект, пить его нужно за час до сна. А вот простую воду перед сном пить не стоит - велика вероятность частых походов в туалет ночью. То же касается кофе: тем, кто испытывают проблемы со сном, лучше не пить этот бодрящий напиток позже полудня.Что касается алкоголя, в малых дозах он, действительно, способен расслаблять. Однако полезным такой способ назвать нельзя, говорит специалист.Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал способ похудеть во сне: для этого нужно просто хорошенько высыпаться. Но это норма не самостоятельная и не самодостаточная.
https://crimea.ria.ru/20210104/Kak-s-sobakoy-zhenschiny-otsenili-son-s-domashnimi-pitomtsami-1119119026.html
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здоровье
Диетолог назвала неожиданный напиток для хорошего сна
Диетолог Лиза Янг: лучше спать поможет вишневый сок
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым.
Чтобы побороть бессонницу, нужно пить вишневый сок. Этот и другие советы для улучшения сна дала диетолог Лиза Янг, пишет "Доктор Питер"
.
По словам Янг, вишневый сок содержит мелатонин, который способствует нормализации сна. Лучше всего его смешивать с теплым молоком, которое богато серотонином, а значит, помогает расслабиться.
Кроме того, уснуть поможет ромашковый чай. Этот напиток имеет успокоительный эффект, пить его нужно за час до сна. А вот простую воду перед сном пить не стоит - велика вероятность частых походов в туалет ночью. То же касается кофе: тем, кто испытывают проблемы со сном, лучше не пить этот бодрящий напиток позже полудня.
Что касается алкоголя, в малых дозах он, действительно, способен расслаблять. Однако полезным такой способ назвать нельзя, говорит специалист.
Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал способ похудеть во сне
: для этого нужно просто хорошенько высыпаться. Но это норма не самостоятельная и не самодостаточная.