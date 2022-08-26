https://crimea.ria.ru/20220826/dietolog-nazvala-neozhidannyy-napitok-dlya-khoroshego-sna-1124306351.html

Диетолог назвала неожиданный напиток для хорошего сна

Диетолог назвала неожиданный напиток для хорошего сна - РИА Новости Крым, 26.08.2022

Диетолог назвала неожиданный напиток для хорошего сна

Чтобы побороть бессонницу, нужно пить вишневый сок. Этот и другие советы для улучшения сна дала диетолог Лиза Янг, пишет "Доктор Питер". РИА Новости Крым, 26.08.2022

2022-08-26T20:47

2022-08-26T20:47

2022-08-26T15:55

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Чтобы побороть бессонницу, нужно пить вишневый сок. Этот и другие советы для улучшения сна дала диетолог Лиза Янг, пишет "Доктор Питер".По словам Янг, вишневый сок содержит мелатонин, который способствует нормализации сна. Лучше всего его смешивать с теплым молоком, которое богато серотонином, а значит, помогает расслабиться.Кроме того, уснуть поможет ромашковый чай. Этот напиток имеет успокоительный эффект, пить его нужно за час до сна. А вот простую воду перед сном пить не стоит - велика вероятность частых походов в туалет ночью. То же касается кофе: тем, кто испытывают проблемы со сном, лучше не пить этот бодрящий напиток позже полудня.Что касается алкоголя, в малых дозах он, действительно, способен расслаблять. Однако полезным такой способ назвать нельзя, говорит специалист.Ранее доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал способ похудеть во сне: для этого нужно просто хорошенько высыпаться. Но это норма не самостоятельная и не самодостаточная.

https://crimea.ria.ru/20210104/Kak-s-sobakoy-zhenschiny-otsenili-son-s-domashnimi-pitomtsami-1119119026.html

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