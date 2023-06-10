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Эпидемия недосыпания: как быстро уснуть и хорошо выспаться - РИА Новости Крым, 10.06.2023
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Эпидемия недосыпания: как быстро уснуть и хорошо выспаться
Эпидемия недосыпания: как быстро уснуть и хорошо выспаться - РИА Новости Крым, 10.06.2023
Эпидемия недосыпания: как быстро уснуть и хорошо выспаться
Из-за напряженной информационной повестки, скоростного темпа современной жизни и связанных с этими факторами стрессов россияне все чаще жалуются на проблемы со... РИА Новости Крым, 10.06.2023
2023-06-10T19:37
2023-06-10T19:37
совет эксперта
радио "спутник в крыму"
общество
здоровье
психология
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Из-за напряженной информационной повестки, скоростного темпа современной жизни и связанных с этими факторами стрессов россияне все чаще жалуются на проблемы со сном. Как научится быстро засыпать и хорошо высыпаться в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.Тревожные "звоночки""Действительно, сейчас наблюдается настоящая эпидемия недосыпания. При этом чаще проблемы со сном испытывают женщины. Вечерний досуг - основная причина недосыпания. Когда человек очень занят и в течение дня не может выделить для себя время, начинаются вечерние просматривания интернета и сериалов в ущерб часам отдыха", - констатирует сомнолог.По ее словам, у бессонницы около сотни причин. Большинство из них в образе жизни: позднем вечернем досуге, отсутствии физической активности, кофеине, стрессах. Однако причины могут быть и в гормональных сбоях, дефиците витаминов и микроэлементов, психопатологиях."Критерии здорового сна: человек засыпает за 15 минут, просыпается за ночь не более двух раз где-то на 15 минут, возвращается к активности через 15 минут после пробуждения. Все что дольше - нарушение сна. Если человек не засыпает дольше получаса трижды в неделю - значит, у него бессоница", - поясняет специалист.Как избавиться от бессонницы"В большинстве случаев человек сам себе может поправить сон. Прежде всего - режим: организм привыкает вставать и ложиться в одно и то же время, ему становится легко и понятно", - продолжает Черкасова.Также она не советует долго спать в выходные: если в будний день вы встаете в семь часов утра, в выходной можно позволить себе сон до 9 часов. Также следует отказаться от кофеина во второй половине дня, 4-5 раз в неделю необходимо давать организму получасовые физические нагрузки. Еще за полчаса до сна нужно отказаться от гаджетов.Также доктор подчеркивает: "совы" и "жаворонки" действительно существуют, и лучше спать в соответствии со своим хронотипом. А вот правильных поз для сна не существует. Выбирайте ту, в которой вам удобно. И откажитесь от снотворных без рецепта врача.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно выбирать постельное бельеСомнолог рассказала об опасности прерывистого снаКак "совам" стать "жаворонками" — советы сомнолога
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совет эксперта, общество, здоровье, психология, мнения
Эпидемия недосыпания: как быстро уснуть и хорошо выспаться

Врач-сомнолог Черкасова дала советы для хорошего сна

19:37 10.06.2023
 
© © Fotolia/ Ana Blazic Pavlovic Сон
Сон
© © Fotolia/ Ana Blazic Pavlovic
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Из-за напряженной информационной повестки, скоростного темпа современной жизни и связанных с этими факторами стрессов россияне все чаще жалуются на проблемы со сном. Как научится быстро засыпать и хорошо высыпаться в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

Тревожные "звоночки"

"Действительно, сейчас наблюдается настоящая эпидемия недосыпания. При этом чаще проблемы со сном испытывают женщины. Вечерний досуг - основная причина недосыпания. Когда человек очень занят и в течение дня не может выделить для себя время, начинаются вечерние просматривания интернета и сериалов в ущерб часам отдыха", - констатирует сомнолог.
По ее словам, у бессонницы около сотни причин. Большинство из них в образе жизни: позднем вечернем досуге, отсутствии физической активности, кофеине, стрессах. Однако причины могут быть и в гормональных сбоях, дефиците витаминов и микроэлементов, психопатологиях.
"Критерии здорового сна: человек засыпает за 15 минут, просыпается за ночь не более двух раз где-то на 15 минут, возвращается к активности через 15 минут после пробуждения. Все что дольше - нарушение сна. Если человек не засыпает дольше получаса трижды в неделю - значит, у него бессоница", - поясняет специалист.
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"В большинстве случаев человек сам себе может поправить сон. Прежде всего - режим: организм привыкает вставать и ложиться в одно и то же время, ему становится легко и понятно", - продолжает Черкасова.
Также она не советует долго спать в выходные: если в будний день вы встаете в семь часов утра, в выходной можно позволить себе сон до 9 часов. Также следует отказаться от кофеина во второй половине дня, 4-5 раз в неделю необходимо давать организму получасовые физические нагрузки. Еще за полчаса до сна нужно отказаться от гаджетов.
"Спальня не должна быть захламленной, за 15 минут до сна ее желательно проветрить, кровать должна быть широкой, матрас и подушка - желательно ортопедическими, постельное белье - из натуральных тканей. В спальне должно быть прохладно - так большинству людей засыпается комфортнее. Можно использовать специальные охлаждающие чехлы на подушки", - рекомендует гостья эфира.
Также доктор подчеркивает: "совы" и "жаворонки" действительно существуют, и лучше спать в соответствии со своим хронотипом. А вот правильных поз для сна не существует. Выбирайте ту, в которой вам удобно. И откажитесь от снотворных без рецепта врача.
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