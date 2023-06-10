https://crimea.ria.ru/20230610/epidemiya-nedosypaniya-kak-bystro-usnut-i-khorosho-vyspatsya-1129298788.html

Эпидемия недосыпания: как быстро уснуть и хорошо выспаться

Эпидемия недосыпания: как быстро уснуть и хорошо выспаться - РИА Новости Крым, 10.06.2023

Эпидемия недосыпания: как быстро уснуть и хорошо выспаться

Из-за напряженной информационной повестки, скоростного темпа современной жизни и связанных с этими факторами стрессов россияне все чаще жалуются на проблемы со... РИА Новости Крым, 10.06.2023

2023-06-10T19:37

2023-06-10T19:37

2023-06-10T19:37

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Из-за напряженной информационной повестки, скоростного темпа современной жизни и связанных с этими факторами стрессов россияне все чаще жалуются на проблемы со сном. Как научится быстро засыпать и хорошо высыпаться в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.Тревожные "звоночки""Действительно, сейчас наблюдается настоящая эпидемия недосыпания. При этом чаще проблемы со сном испытывают женщины. Вечерний досуг - основная причина недосыпания. Когда человек очень занят и в течение дня не может выделить для себя время, начинаются вечерние просматривания интернета и сериалов в ущерб часам отдыха", - констатирует сомнолог.По ее словам, у бессонницы около сотни причин. Большинство из них в образе жизни: позднем вечернем досуге, отсутствии физической активности, кофеине, стрессах. Однако причины могут быть и в гормональных сбоях, дефиците витаминов и микроэлементов, психопатологиях."Критерии здорового сна: человек засыпает за 15 минут, просыпается за ночь не более двух раз где-то на 15 минут, возвращается к активности через 15 минут после пробуждения. Все что дольше - нарушение сна. Если человек не засыпает дольше получаса трижды в неделю - значит, у него бессоница", - поясняет специалист.Как избавиться от бессонницы"В большинстве случаев человек сам себе может поправить сон. Прежде всего - режим: организм привыкает вставать и ложиться в одно и то же время, ему становится легко и понятно", - продолжает Черкасова.Также она не советует долго спать в выходные: если в будний день вы встаете в семь часов утра, в выходной можно позволить себе сон до 9 часов. Также следует отказаться от кофеина во второй половине дня, 4-5 раз в неделю необходимо давать организму получасовые физические нагрузки. Еще за полчаса до сна нужно отказаться от гаджетов.Также доктор подчеркивает: "совы" и "жаворонки" действительно существуют, и лучше спать в соответствии со своим хронотипом. А вот правильных поз для сна не существует. Выбирайте ту, в которой вам удобно. И откажитесь от снотворных без рецепта врача.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно выбирать постельное бельеСомнолог рассказала об опасности прерывистого снаКак "совам" стать "жаворонками" — советы сомнолога

https://crimea.ria.ru/20220301/kak-s-pomoschyu-produktov-uluchshit-son-1122552178.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, общество, здоровье, психология, мнения