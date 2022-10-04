https://crimea.ria.ru/20221004/kak-pravilno-vybirat-postelnoe-bele-1124713211.html
Как правильно выбирать постельное белье
Как правильно выбирать постельное белье - РИА Новости Крым, 04.10.2022
Как правильно выбирать постельное белье
Постельное белье желательно выбирать без декоративных элементов и постороннего запаха, предпочтение лучше отдавать натуральным тканям. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T21:29
2022-10-04T21:29
2022-10-04T21:29
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Постельное белье желательно выбирать без декоративных элементов и постороннего запаха, предпочтение лучше отдавать натуральным тканям. Об этом со ссылкой на врача-сомнолога, кандидата медицинских наук Софию Черкасову сообщает "Вечерняя Москва".Первое, на что стоит обратить внимание при выборе постельного – упаковка. Чем лучше она выполнена, тем на более высокое качество можно рассчитывать."Главное правило — чем лучше упаковка, тем качественнее белье внутри. Обычно крупные производители очень заботятся о репутации и выпускают хороший продукт", — говорит специалист.Черкасова рекомендует выбирать белье из хлопка, вязи или хлопка в сочетании со льном — это наиболее приятные и распространенные варианты тканей, перечислила эксперт."Изготавливают наволочки из шелка, которые вроде как оказывают противоотечное действие. На самом деле тут маркетинга больше, но действительно шелк, одна из самых гигиеничных дышащих тканей, может использоваться, если человек способен себе это позволить. Можно также приобрести белье из бамбукового волокна", — сказала сомнолог.А вот белье из ярко окрашенной синтетики — табу. У такого материала отсутствует воздухообмен. Также не следует покупать белье, если оно имеет неприятный запах или какие-то элементы, препятствующие воздухообмену.Качеству детского постельного белья эксперт рекомендует уделять максимальное значение. Лучшей тканью для ребенка будет хлопок."Недаром бязь и ситец — советские стандарты детского постельного белья: эти материалы впитывают жидкость и обеспечивают теплообмен. Это все, что нужно ребенку, чтобы он не потел, не перегревался и не переохлаждался", — заключила она.Ранее эксперты рассказали, как найти свою формулу сна и спать здоровым сном без таблеток.
https://crimea.ria.ru/20220414/nazvany-glavnye-oshibki-pri-uborke-spalni-1122952034.html
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общество, совет эксперта
Как правильно выбирать постельное белье
Сомнолог Черкасова перечислила правила выбора постельного белья
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым.
Постельное белье желательно выбирать без декоративных элементов и постороннего запаха, предпочтение лучше отдавать натуральным тканям. Об этом со ссылкой на врача-сомнолога, кандидата медицинских наук Софию Черкасову сообщает
"Вечерняя Москва".
Первое, на что стоит обратить внимание при выборе постельного – упаковка. Чем лучше она выполнена, тем на более высокое качество можно рассчитывать.
"Главное правило — чем лучше упаковка, тем качественнее белье внутри. Обычно крупные производители очень заботятся о репутации и выпускают хороший продукт", — говорит специалист.
Черкасова рекомендует выбирать белье из хлопка, вязи или хлопка в сочетании со льном — это наиболее приятные и распространенные варианты тканей, перечислила эксперт.
"Изготавливают наволочки из шелка, которые вроде как оказывают противоотечное действие. На самом деле тут маркетинга больше, но действительно шелк, одна из самых гигиеничных дышащих тканей, может использоваться, если человек способен себе это позволить. Можно также приобрести белье из бамбукового волокна", — сказала сомнолог.
А вот белье из ярко окрашенной синтетики — табу. У такого материала отсутствует воздухообмен. Также не следует покупать белье, если оно имеет неприятный запах или какие-то элементы, препятствующие воздухообмену.
"Не должно быть вышивки и элементов декора, особенно в детских кроватках, так как создается препятствие дыханию. И, конечно, не должно быть химического запаха при первом открытии белья. Красители очень разные по своей химической природе, они выглядят для нас одинаковыми, но некачественные токсичные красители имеют специфический запах", - добавила Черкасова.
Качеству детского постельного белья эксперт рекомендует уделять максимальное значение. Лучшей тканью для ребенка будет хлопок.
"Недаром бязь и ситец — советские стандарты детского постельного белья: эти материалы впитывают жидкость и обеспечивают теплообмен. Это все, что нужно ребенку, чтобы он не потел, не перегревался и не переохлаждался", — заключила она.
Ранее эксперты рассказали, как найти
свою формулу сна и спать здоровым сном без таблеток.