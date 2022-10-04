https://crimea.ria.ru/20221004/kak-pravilno-vybirat-postelnoe-bele-1124713211.html

Как правильно выбирать постельное белье

Как правильно выбирать постельное белье - РИА Новости Крым, 04.10.2022

Как правильно выбирать постельное белье

Постельное белье желательно выбирать без декоративных элементов и постороннего запаха, предпочтение лучше отдавать натуральным тканям. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T21:29

2022-10-04T21:29

2022-10-04T21:29

общество

совет эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110990/20/1109902036_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_67c702c5c659e5eaed2471285b3a8776.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Постельное белье желательно выбирать без декоративных элементов и постороннего запаха, предпочтение лучше отдавать натуральным тканям. Об этом со ссылкой на врача-сомнолога, кандидата медицинских наук Софию Черкасову сообщает "Вечерняя Москва".Первое, на что стоит обратить внимание при выборе постельного – упаковка. Чем лучше она выполнена, тем на более высокое качество можно рассчитывать."Главное правило — чем лучше упаковка, тем качественнее белье внутри. Обычно крупные производители очень заботятся о репутации и выпускают хороший продукт", — говорит специалист.Черкасова рекомендует выбирать белье из хлопка, вязи или хлопка в сочетании со льном — это наиболее приятные и распространенные варианты тканей, перечислила эксперт."Изготавливают наволочки из шелка, которые вроде как оказывают противоотечное действие. На самом деле тут маркетинга больше, но действительно шелк, одна из самых гигиеничных дышащих тканей, может использоваться, если человек способен себе это позволить. Можно также приобрести белье из бамбукового волокна", — сказала сомнолог.А вот белье из ярко окрашенной синтетики — табу. У такого материала отсутствует воздухообмен. Также не следует покупать белье, если оно имеет неприятный запах или какие-то элементы, препятствующие воздухообмену.Качеству детского постельного белья эксперт рекомендует уделять максимальное значение. Лучшей тканью для ребенка будет хлопок."Недаром бязь и ситец — советские стандарты детского постельного белья: эти материалы впитывают жидкость и обеспечивают теплообмен. Это все, что нужно ребенку, чтобы он не потел, не перегревался и не переохлаждался", — заключила она.Ранее эксперты рассказали, как найти свою формулу сна и спать здоровым сном без таблеток.

https://crimea.ria.ru/20220414/nazvany-glavnye-oshibki-pri-uborke-spalni-1122952034.html

https://crimea.ria.ru/20220916/kak-izbavitsya-ot-khrapa--sovet-vracha-1124531973.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта