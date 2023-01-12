https://crimea.ria.ru/20230112/besplatnaya-dispanserizatsiya-v-krymu-pamyatka-ot-minzdrava-1126340740.html

Бесплатная диспансеризация в Крыму: памятка от минздрава

Бесплатная диспансеризация в Крыму: памятка от минздрава - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Бесплатная диспансеризация в Крыму: памятка от минздрава

В минздраве Крыма рассказали, кто может пройти обследования в рамках обязательного медицинского страхования в 2023 году и как устроена бесплатная... РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-12T07:03

2023-01-12T07:03

2023-01-11T13:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В минздраве Крыма рассказали, кто может пройти обследования в рамках обязательного медицинского страхования в 2023 году и как устроена бесплатная диспансеризация.В ведомстве напомнили, что диспансеризация способствует профилактике заболеваний и своевременному их выявлению. В ходе обследования пациент получит консультацию врачей о состоянии своего здоровья. В случае обнаружения каких-либо отклонений или осложнений после перенесенных заболеваний, пациента могут направить на оздоровительные или реабилитационные процедуры.Диспансеризация проводится для взрослого населения ежегодно по возрастам. С 18 до 39 лет обследоваться необходимо раз в три года. С 40 лет – раз в год.В 2023 году бесплатная диспансеризация предусмотрена для граждан, родившихся в 2005, 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984 1983 годах и ранее."Диспансеризации включает: анкетный опрос, прием у терапевта, измерение роста, массы тела, окружности талии, артериального давления, анализ уровня холестерина и глюкозы в крови. Определение сердечно-сосудистого риска, электрокардиографию для людей старше 35 лет, флюорографию, осмотр акушером-гинекологом для женщин", - перечислили в ведомстве.Кроме того, в зависимости от возраста и показаний пациенту могут назначить и другие исследования, например, осмотр невролога или психотерапевта.Получить направление на диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства у участкового терапевта.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфекционист назвал самые страшные последствия гриппаКрымчан призвали привиться от гриппа и пройти диспансеризациюАкадемик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусу

https://crimea.ria.ru/20230111/situatsiya-s-postavkami-lekarstv-v-apteki-kryma--dannye-minzdrava-1126340371.html

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