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Бесплатная диспансеризация в Крыму: памятка от минздрава - РИА Новости Крым, 11.01.2023
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Бесплатная диспансеризация в Крыму: памятка от минздрава
Бесплатная диспансеризация в Крыму: памятка от минздрава - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Бесплатная диспансеризация в Крыму: памятка от минздрава
В минздраве Крыма рассказали, кто может пройти обследования в рамках обязательного медицинского страхования в 2023 году и как устроена бесплатная... РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-12T07:03
2023-01-11T13:16
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общество
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здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В минздраве Крыма рассказали, кто может пройти обследования в рамках обязательного медицинского страхования в 2023 году и как устроена бесплатная диспансеризация.В ведомстве напомнили, что диспансеризация способствует профилактике заболеваний и своевременному их выявлению. В ходе обследования пациент получит консультацию врачей о состоянии своего здоровья. В случае обнаружения каких-либо отклонений или осложнений после перенесенных заболеваний, пациента могут направить на оздоровительные или реабилитационные процедуры.Диспансеризация проводится для взрослого населения ежегодно по возрастам. С 18 до 39 лет обследоваться необходимо раз в три года. С 40 лет – раз в год.В 2023 году бесплатная диспансеризация предусмотрена для граждан, родившихся в 2005, 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984 1983 годах и ранее."Диспансеризации включает: анкетный опрос, прием у терапевта, измерение роста, массы тела, окружности талии, артериального давления, анализ уровня холестерина и глюкозы в крови. Определение сердечно-сосудистого риска, электрокардиографию для людей старше 35 лет, флюорографию, осмотр акушером-гинекологом для женщин", - перечислили в ведомстве.Кроме того, в зависимости от возраста и показаний пациенту могут назначить и другие исследования, например, осмотр невролога или психотерапевта.Получить направление на диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства у участкового терапевта.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфекционист назвал самые страшные последствия гриппаКрымчан призвали привиться от гриппа и пройти диспансеризациюАкадемик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусу
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крым, минздрав крыма, общество, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье
Бесплатная диспансеризация в Крыму: памятка от минздрава

Бесплатная диспансеризация в Крыму: каких врачей можно пройти в 2023 году

07:03 12.01.2023
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТопометрическая подготовка пациента на компьютерном томографе в онкологическом диспансере. Архивное фото
Топометрическая подготовка пациента на компьютерном томографе в онкологическом диспансере. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В минздраве Крыма рассказали, кто может пройти обследования в рамках обязательного медицинского страхования в 2023 году и как устроена бесплатная диспансеризация.
В ведомстве напомнили, что диспансеризация способствует профилактике заболеваний и своевременному их выявлению. В ходе обследования пациент получит консультацию врачей о состоянии своего здоровья. В случае обнаружения каких-либо отклонений или осложнений после перенесенных заболеваний, пациента могут направить на оздоровительные или реабилитационные процедуры.
Диспансеризация проводится для взрослого населения ежегодно по возрастам. С 18 до 39 лет обследоваться необходимо раз в три года. С 40 лет – раз в год.
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В 2023 году бесплатная диспансеризация предусмотрена для граждан, родившихся в 2005, 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984 1983 годах и ранее.
"Диспансеризации включает: анкетный опрос, прием у терапевта, измерение роста, массы тела, окружности талии, артериального давления, анализ уровня холестерина и глюкозы в крови. Определение сердечно-сосудистого риска, электрокардиографию для людей старше 35 лет, флюорографию, осмотр акушером-гинекологом для женщин", - перечислили в ведомстве.
Кроме того, в зависимости от возраста и показаний пациенту могут назначить и другие исследования, например, осмотр невролога или психотерапевта.
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