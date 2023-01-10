https://crimea.ria.ru/20230110/akademik-onischenko-dal-prognoz-dlya-kryma-po-grippu-i-koronavirusu-1126325790.html

Академик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусу

Академик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусу - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Академик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусу

Небольшой рост показателей по гриппу и коронавирусу в Крыму вероятен примерно через неделю после окончания новогодних каникул, однако плюсовые температуры и... РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T19:54

2023-01-10T19:54

2023-01-10T19:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Небольшой рост показателей по гриппу и коронавирусу в Крыму вероятен примерно через неделю после окончания новогодних каникул, однако плюсовые температуры и южное солнце помогут крымчанам пройти "высокий сезон" вирусных инфекций без серьезных вспышек. Такое мнение РИА Новости Крым выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Полезная погода"Плюсовая температура - важная составляющая. Если же погода солнечная – это имеет самое большое значение. Солнце убивает грипп, поэтому летом его и не бывает. Солнечные лучи имеют мощный оздоровительный эффект с точки зрения уничтожения микромира ", – заметил Онищенко.При этом он подчеркнул: главное - не забывать, что на улице все же зима, и одеваться по погоде."В Крыму не нужны валенки и шубы. Но нужно одеваться по сезону, поскольку тепло может быть обманчиво, и любое дуновение ветерка может спровоцировать заболевание", – напоминает академик.Снова в школуРодителям он советует не отправлять на занятия детей с симптомами ОРВИ. А также напоминает, что во второй половине зимы взрослые, и тем более дети, сталкиваются с авитаминозом и особенно нуждаются в витаминизированном сбалансированном питании."Однако просто одной мандаринкой в день обойтись нельзя. Нужен комплексный подход", – настаивает ученый.Эпидемии не будетСнизят риски резкого повышения заболеваемости гриппом и коронавирусом в Крыму и отъезд отдыхающих, которые проводили на полуострове новогодние выходные.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о том, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 52% за неделю, но эпидситуация все еще остается напряженной.Читайте также на РИА Новости Крым:Нельзя недооценивать опасность гриппа Н1N1: кто в группе рискаОнищенко высказался о запрете мобильных телефонов в школах РоссииВ России штамм коронавируса "кракен" не обнаружен - Роспотребнадзор

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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