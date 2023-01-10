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Академик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусу - РИА Новости Крым, 10.01.2023
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Академик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусу
Академик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусу - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Академик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусу
Небольшой рост показателей по гриппу и коронавирусу в Крыму вероятен примерно через неделю после окончания новогодних каникул, однако плюсовые температуры и... РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T19:54
2023-01-10T19:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Небольшой рост показателей по гриппу и коронавирусу в Крыму вероятен примерно через неделю после окончания новогодних каникул, однако плюсовые температуры и южное солнце помогут крымчанам пройти "высокий сезон" вирусных инфекций без серьезных вспышек. Такое мнение РИА Новости Крым выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Полезная погода"Плюсовая температура - важная составляющая. Если же погода солнечная – это имеет самое большое значение. Солнце убивает грипп, поэтому летом его и не бывает. Солнечные лучи имеют мощный оздоровительный эффект с точки зрения уничтожения микромира ", – заметил Онищенко.При этом он подчеркнул: главное - не забывать, что на улице все же зима, и одеваться по погоде."В Крыму не нужны валенки и шубы. Но нужно одеваться по сезону, поскольку тепло может быть обманчиво, и любое дуновение ветерка может спровоцировать заболевание", – напоминает академик.Снова в школуРодителям он советует не отправлять на занятия детей с симптомами ОРВИ. А также напоминает, что во второй половине зимы взрослые, и тем более дети, сталкиваются с авитаминозом и особенно нуждаются в витаминизированном сбалансированном питании."Однако просто одной мандаринкой в день обойтись нельзя. Нужен комплексный подход", – настаивает ученый.Эпидемии не будетСнизят риски резкого повышения заболеваемости гриппом и коронавирусом в Крыму и отъезд отдыхающих, которые проводили на полуострове новогодние выходные.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о том, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 52% за неделю, но эпидситуация все еще остается напряженной.Читайте также на РИА Новости Крым:Нельзя недооценивать опасность гриппа Н1N1: кто в группе рискаОнищенко высказался о запрете мобильных телефонов в школах РоссииВ России штамм коронавируса "кракен" не обнаружен - Роспотребнадзор
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
новости крыма, крым, орви, грипп, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, свиной грипп, общество, мнения, геннадий онищенко
Академик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусу

Академик РАН Онищенко: эпидемической катастрофы в Крыму не произойдет

19:54 10.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Небольшой рост показателей по гриппу и коронавирусу в Крыму вероятен примерно через неделю после окончания новогодних каникул, однако плюсовые температуры и южное солнце помогут крымчанам пройти "высокий сезон" вирусных инфекций без серьезных вспышек. Такое мнение РИА Новости Крым выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Полезная погода

"Плюсовая температура - важная составляющая. Если же погода солнечная – это имеет самое большое значение. Солнце убивает грипп, поэтому летом его и не бывает. Солнечные лучи имеют мощный оздоровительный эффект с точки зрения уничтожения микромира ", – заметил Онищенко.
При этом он подчеркнул: главное - не забывать, что на улице все же зима, и одеваться по погоде.
"В Крыму не нужны валенки и шубы. Но нужно одеваться по сезону, поскольку тепло может быть обманчиво, и любое дуновение ветерка может спровоцировать заболевание", – напоминает академик.
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Снова в школу

"Что касается гриппа, по моим данным, в Крыму ситуация резко не выделяется. Единственное, что может негативно сработать - то, что школьники вернулись на занятия. Со следующей недели может быть подъем заболеваемости, но это во многом будет зависеть от ответственности медработников, курирующих школы. Нужны утренние фильтры в садах и школах", – говорит специалист.
Родителям он советует не отправлять на занятия детей с симптомами ОРВИ. А также напоминает, что во второй половине зимы взрослые, и тем более дети, сталкиваются с авитаминозом и особенно нуждаются в витаминизированном сбалансированном питании.
"Однако просто одной мандаринкой в день обойтись нельзя. Нужен комплексный подход", – настаивает ученый.

Эпидемии не будет

Снизят риски резкого повышения заболеваемости гриппом и коронавирусом в Крыму и отъезд отдыхающих, которые проводили на полуострове новогодние выходные.

"Очереди на Крымский мост уже ликвидированы после окончания новогодних каникул. Молодежь работает и учится. В основном остается санаторный контингент отдыхающих. Это чаще всего пожилые люди, которые по путевкам находятся в здравницах, где обеспечено постоянное медицинское наблюдение. Поэтому эпидимической катастрофы в Крыму не произойдет" , – убежден академик.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о том, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 52% за неделю, но эпидситуация все еще остается напряженной.
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