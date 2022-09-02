https://crimea.ria.ru/20220902/onischenko-vyskazalsya-o-zaprete-mobilnykh-telefonov-v-shkolakh-rossii-1124369066.html

Онищенко высказался о запрете мобильных телефонов в школах России

Онищенко высказался о запрете мобильных телефонов в школах России - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Онищенко высказался о запрете мобильных телефонов в школах России

Ограничения, которые касаются использования мобильных телефонов, в российских школах были и раньше, просто теперь они стали нормой, которую не следует... РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-02T07:15

2022-09-02T07:15

2022-09-01T18:10

общество

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Ограничения, которые касаются использования мобильных телефонов, в российских школах были и раньше, просто теперь они стали нормой, которую не следует рассматривать как запрет. Об этом в эфире радио Sputnik заявил заслуженный врач России, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.Накануне Дня знаний глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что согласно новым санитарным правилам с 1 сентября ученикам в школах запрещено пользоваться мобильными телефонами на уроках."У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках <...> использовать не допускается", – сказал Кравцов на общероссийском родительском собрании.По словам Геннадия Онищенко, "это требование было всегда, другое дело, как оно исполнялось".В то же время заслуженный врач страны не согласен, что данную норму можно и нужно называть запретом."По-моему, неправильно акценты расставляют. Это не запрет, а благо. Это прежде всего польза для них (детей – ред.)", – отметил медик.Он подчеркнул, что необходимо только разобраться, где телефоны детей следует хранить во время занятий и как в случае необходимости ребенок может позвонить родителям.Ранее в министерстве сообщалось, что ограничивать школьников в использовании мобильных телефонов будут только на уроках – к переменам это не относится.

https://crimea.ria.ru/20220831/rossiyskim-shkolnikam-zapretyat-telefony-na-urokakh-1124354078.html

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общество, мнения