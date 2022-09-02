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Онищенко высказался о запрете мобильных телефонов в школах России - РИА Новости Крым, 01.09.2022
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Онищенко высказался о запрете мобильных телефонов в школах России
Онищенко высказался о запрете мобильных телефонов в школах России - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Онищенко высказался о запрете мобильных телефонов в школах России
Ограничения, которые касаются использования мобильных телефонов, в российских школах были и раньше, просто теперь они стали нормой, которую не следует... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-02T07:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Ограничения, которые касаются использования мобильных телефонов, в российских школах были и раньше, просто теперь они стали нормой, которую не следует рассматривать как запрет. Об этом в эфире радио Sputnik заявил заслуженный врач России, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.Накануне Дня знаний глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что согласно новым санитарным правилам с 1 сентября ученикам в школах запрещено пользоваться мобильными телефонами на уроках."У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках &lt;...&gt; использовать не допускается", – сказал Кравцов на общероссийском родительском собрании.По словам Геннадия Онищенко, "это требование было всегда, другое дело, как оно исполнялось".В то же время заслуженный врач страны не согласен, что данную норму можно и нужно называть запретом."По-моему, неправильно акценты расставляют. Это не запрет, а благо. Это прежде всего польза для них (детей – ред.)", – отметил медик.Он подчеркнул, что необходимо только разобраться, где телефоны детей следует хранить во время занятий и как в случае необходимости ребенок может позвонить родителям.Ранее в министерстве сообщалось, что ограничивать школьников в использовании мобильных телефонов будут только на уроках – к переменам это не относится.
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общество, мнения
Онищенко высказался о запрете мобильных телефонов в школах России

Академик РАН Онищенко назвал благом запрет мобильных телефонов в школах России

07:15 02.09.2022
 
© Depositphotos / KobyakovРебенок со смартфоном
Ребенок со смартфоном
© Depositphotos / Kobyakov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Ограничения, которые касаются использования мобильных телефонов, в российских школах были и раньше, просто теперь они стали нормой, которую не следует рассматривать как запрет. Об этом в эфире радио Sputnik заявил заслуженный врач России, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.
Накануне Дня знаний глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что согласно новым санитарным правилам с 1 сентября ученикам в школах запрещено пользоваться мобильными телефонами на уроках.
"У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках <...> использовать не допускается", – сказал Кравцов на общероссийском родительском собрании.
По словам Геннадия Онищенко, "это требование было всегда, другое дело, как оно исполнялось".
"Сейчас требование обновлено, и его нужно превратить уже не просто в декларацию, а в норму, в работающий инструмент", – сказал Онищенко.
В то же время заслуженный врач страны не согласен, что данную норму можно и нужно называть запретом.
"По-моему, неправильно акценты расставляют. Это не запрет, а благо. Это прежде всего польза для них (детей – ред.)", – отметил медик.
Он подчеркнул, что необходимо только разобраться, где телефоны детей следует хранить во время занятий и как в случае необходимости ребенок может позвонить родителям.
Ранее в министерстве сообщалось, что ограничивать школьников в использовании мобильных телефонов будут только на уроках – к переменам это не относится.
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Российским школьникам запретят телефоны на уроках
 
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