https://crimea.ria.ru/20220902/onischenko-vyskazalsya-o-zaprete-mobilnykh-telefonov-v-shkolakh-rossii-1124369066.html
Онищенко высказался о запрете мобильных телефонов в школах России
Онищенко высказался о запрете мобильных телефонов в школах России - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Онищенко высказался о запрете мобильных телефонов в школах России
Ограничения, которые касаются использования мобильных телефонов, в российских школах были и раньше, просто теперь они стали нормой, которую не следует... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-02T07:15
2022-09-02T07:15
2022-09-01T18:10
общество
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111379/15/1113791582_0:3:640:363_1920x0_80_0_0_7302dc87f5deedb6f64b035207e30b41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Ограничения, которые касаются использования мобильных телефонов, в российских школах были и раньше, просто теперь они стали нормой, которую не следует рассматривать как запрет. Об этом в эфире радио Sputnik заявил заслуженный врач России, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.Накануне Дня знаний глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что согласно новым санитарным правилам с 1 сентября ученикам в школах запрещено пользоваться мобильными телефонами на уроках."У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках <...> использовать не допускается", – сказал Кравцов на общероссийском родительском собрании.По словам Геннадия Онищенко, "это требование было всегда, другое дело, как оно исполнялось".В то же время заслуженный врач страны не согласен, что данную норму можно и нужно называть запретом."По-моему, неправильно акценты расставляют. Это не запрет, а благо. Это прежде всего польза для них (детей – ред.)", – отметил медик.Он подчеркнул, что необходимо только разобраться, где телефоны детей следует хранить во время занятий и как в случае необходимости ребенок может позвонить родителям.Ранее в министерстве сообщалось, что ограничивать школьников в использовании мобильных телефонов будут только на уроках – к переменам это не относится.
https://crimea.ria.ru/20220831/rossiyskim-shkolnikam-zapretyat-telefony-na-urokakh-1124354078.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111379/15/1113791582_0:0:484:363_1920x0_80_0_0_c998ec72cda3d176e7d5ad53b0462d21.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мнения
Онищенко высказался о запрете мобильных телефонов в школах России
Академик РАН Онищенко назвал благом запрет мобильных телефонов в школах России
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Ограничения, которые касаются использования мобильных телефонов, в российских школах были и раньше, просто теперь они стали нормой, которую не следует рассматривать как запрет. Об этом в эфире радио Sputnik заявил заслуженный врач России, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.
Накануне Дня знаний глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что согласно новым санитарным правилам с 1 сентября ученикам в школах запрещено пользоваться мобильными телефонами на уроках.
"У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках <...> использовать не допускается", – сказал Кравцов на общероссийском родительском собрании.
По словам Геннадия Онищенко, "это требование было всегда, другое дело, как оно исполнялось".
"Сейчас требование обновлено, и его нужно превратить уже не просто в декларацию, а в норму, в работающий инструмент", – сказал Онищенко.
В то же время заслуженный врач страны не согласен, что данную норму можно и нужно называть запретом.
"По-моему, неправильно акценты расставляют. Это не запрет, а благо. Это прежде всего польза для них (детей – ред.)", – отметил медик.
Он подчеркнул, что необходимо только разобраться, где телефоны детей следует хранить во время занятий и как в случае необходимости ребенок может позвонить родителям.
Ранее в министерстве сообщалось, что ограничивать школьников в использовании мобильных телефонов будут только на уроках – к переменам это не относится.