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Сочи под ударом стихии: рухнувшие деревья, перебои со светом и газом
Сочи под ударом стихии: рухнувшие деревья, перебои со светом и газом - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Сочи под ударом стихии: рухнувшие деревья, перебои со светом и газом
Более 30 деревьев упали в Сочи из-за ночной непогоды, поврежден газопровод и возникли перебои со светом. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский. РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T09:25
2023-02-15T09:25
2023-02-15T09:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Более 30 деревьев упали в Сочи из-за ночной непогоды, поврежден газопровод и возникли перебои со светом. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.На расчистку дорог вышло 70 единиц техники и 150 человек. Из-за упавших деревьев и налипания снега на проводах произошло отключение электроэнергии в Солохаульском и Кировском сельских округах. Аварийные бригады запитали трансформаторные подстанции от дизельных генераторов. Одно из деревьев повредило газопровод в районе Головинки. Специалисты уже работают над его восстановлением."На федеральной трассе А-147 многочисленные упавшие деревья - за ночь убрали их более 30, а также аварийные остановки транспорта спровоцировали пробки. На наиболее проблемном участке - в районе Волконки в условиях низких температур, сложной погодной ситуации принял решение развернуть пункт обогрева, где наши автолюбилели могут согреться, выпить чай, зарядить телефон. Здесь же базируется оперативный штаб", - добавил он.В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. В регионе ожидается снег, на дорогах возможна гололедица. Водителей просят не пользоваться автомобилями на летней резине.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новороссийске ураган сорвал кровли школы, многоэтажки и десятка зданийВ Крым идут снегопады и метелиКакой будет погода в Крыму в среду
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сочи, погода, происшествия, новости, кубань, краснодарский край
Сочи под ударом стихии: рухнувшие деревья, перебои со светом и газом
В Сочи из-за непогоды упали более 30 деревьев и возникли перебои со светом
09:25 15.02.2023 (обновлено: 09:33 15.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Более 30 деревьев упали в Сочи из-за ночной непогоды, поврежден газопровод и возникли перебои со светом. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.
"Сегодня ночью погода устроила нам настоящее испытание. Снегопад не прекращался с вечера вторника. Основной удар стихии принял на себя Лазаревский район. Здесь выпало около 40 миллиметров осадков", - написал он в своем Telegram-канале.
На расчистку дорог вышло 70 единиц техники и 150 человек. Из-за упавших деревьев и налипания снега на проводах произошло отключение электроэнергии в Солохаульском и Кировском сельских округах. Аварийные бригады запитали трансформаторные подстанции от дизельных генераторов. Одно из деревьев повредило газопровод в районе Головинки. Специалисты уже работают над его восстановлением.
"На федеральной трассе А-147 многочисленные упавшие деревья - за ночь убрали их более 30, а также аварийные остановки транспорта спровоцировали пробки. На наиболее проблемном участке - в районе Волконки в условиях низких температур, сложной погодной ситуации принял решение развернуть пункт обогрева, где наши автолюбилели могут согреться, выпить чай, зарядить телефон. Здесь же базируется оперативный штаб", - добавил он.
В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение
. В регионе ожидается снег, на дорогах возможна гололедица. Водителей просят не пользоваться автомобилями на летней резине.
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