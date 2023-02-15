https://crimea.ria.ru/20230215/sochi-pod-udarom-stikhii-rukhnuvshie-derevya-pereboi-so-svetom-i-gazom-1126984306.html

Сочи под ударом стихии: рухнувшие деревья, перебои со светом и газом

Сочи под ударом стихии: рухнувшие деревья, перебои со светом и газом - РИА Новости Крым, 15.02.2023

Сочи под ударом стихии: рухнувшие деревья, перебои со светом и газом

Более 30 деревьев упали в Сочи из-за ночной непогоды, поврежден газопровод и возникли перебои со светом. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский. РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T09:25

2023-02-15T09:25

2023-02-15T09:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Более 30 деревьев упали в Сочи из-за ночной непогоды, поврежден газопровод и возникли перебои со светом. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.На расчистку дорог вышло 70 единиц техники и 150 человек. Из-за упавших деревьев и налипания снега на проводах произошло отключение электроэнергии в Солохаульском и Кировском сельских округах. Аварийные бригады запитали трансформаторные подстанции от дизельных генераторов. Одно из деревьев повредило газопровод в районе Головинки. Специалисты уже работают над его восстановлением."На федеральной трассе А-147 многочисленные упавшие деревья - за ночь убрали их более 30, а также аварийные остановки транспорта спровоцировали пробки. На наиболее проблемном участке - в районе Волконки в условиях низких температур, сложной погодной ситуации принял решение развернуть пункт обогрева, где наши автолюбилели могут согреться, выпить чай, зарядить телефон. Здесь же базируется оперативный штаб", - добавил он.В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. В регионе ожидается снег, на дорогах возможна гололедица. Водителей просят не пользоваться автомобилями на летней резине.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новороссийске ураган сорвал кровли школы, многоэтажки и десятка зданийВ Крым идут снегопады и метелиКакой будет погода в Крыму в среду

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, погода, происшествия, новости, кубань, краснодарский край