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В Новороссийске ураган сорвал кровли школы, многоэтажки и десятка зданий

В Новороссийске ураган сорвал кровли школы, многоэтажки и десятка зданий - РИА Новости Крым, 07.02.2023

В Новороссийске ураган сорвал кровли школы, многоэтажки и десятка зданий

Сильный ветер разрушил кровли в школе и на 13-этажном доме в Новороссийске, никто не пострадал. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 07.02.2023

2023-02-07T11:28

2023-02-07T11:28

2023-02-07T11:28

краснодарский край

новороссийск

погода

происшествия

штормовое предупреждение

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Сильный ветер разрушил кровли в школе и на 13-этажном доме в Новороссийске, никто не пострадал. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Всего в городе за минувшую ночь из-за сильного ветра повреждены 13 кровель, повалено 25 деревьев. Зафиксировано более 100 аварийных отключений электроснабжения. Также произошел прорыв воздушного трубопровода, без тепла оставались около 400 человек – эта авария уже устранена.Спецтехника обрабатывает дороги города. Водителям рекомендуют по возможности не передвигаться на автомобилях. Спасатели работали всю ночь – спиливали деревья, убирали поваленные заборы. Сейчас ведется разбор крыш.Ранее в МЧС предупредили о надвигающемся на Краснодарский край урагане. По прогнозам синоптиков, в ближайшие двое суток на участке Анапа-Новороссийск-Геленджик ожидается северо-восточный ветер с порывами до 30-34 м/с. В отдельных районах порывы ветра будут достигать 35-38 м/с. При этом температура воздуха ночью опустится до -10 градусов, днем -3...-8 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода обрушилась на Крым: шторм, закрытые дороги и пострадавшиеРасслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и мартеКрым под снегом: что происходит на дорогах полуострова

краснодарский край

новороссийск

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новороссийск, погода, происшествия, штормовое предупреждение, общество