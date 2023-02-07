В Новороссийске ураган сорвал кровли школы, многоэтажки и десятка зданий
Оперштаб: в Новороссийске ураган сорвал кровли школы и многоэтажки
© Группа ДТП и ЧП Новороссийска в социальной сети ВКонтактеВ Новороссийске сильный ветер сорвал крышу пятиэтажного дома
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Сильный ветер разрушил кровли в школе и на 13-этажном доме в Новороссийске, никто не пострадал. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"В Новороссийске на территории школы № 2 по улице Суворовская, 40, произошло повреждение кровли столовой. Площадь около 30 кв. м. Также зафиксировано повреждение кровли на 13-этажном в многоквартирном доме по улице Шмидта, 17. Площадь около 360 кв.м. Расселение жильцов не требуется", - проинформировали в оперштабе.
© Группа ДТП и ЧП Новороссийска в социальной сети ВКонтактеВ Новороссийске сильный ветер сорвал крышу пятиэтажного дома
В Новороссийске сильный ветер сорвал крышу пятиэтажного дома
Всего в городе за минувшую ночь из-за сильного ветра повреждены 13 кровель, повалено 25 деревьев. Зафиксировано более 100 аварийных отключений электроснабжения. Также произошел прорыв воздушного трубопровода, без тепла оставались около 400 человек – эта авария уже устранена.
Спецтехника обрабатывает дороги города. Водителям рекомендуют по возможности не передвигаться на автомобилях. Спасатели работали всю ночь – спиливали деревья, убирали поваленные заборы. Сейчас ведется разбор крыш.
Ранее в МЧС предупредили о надвигающемся на Краснодарский край урагане. По прогнозам синоптиков, в ближайшие двое суток на участке Анапа-Новороссийск-Геленджик ожидается северо-восточный ветер с порывами до 30-34 м/с. В отдельных районах порывы ветра будут достигать 35-38 м/с. При этом температура воздуха ночью опустится до -10 градусов, днем -3...-8 градусов.
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