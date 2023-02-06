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Ураган накроет Кубань - РИА Новости Крым, 06.02.2023
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Ураган накроет Кубань
Ураган накроет Кубань - РИА Новости Крым, 06.02.2023
Ураган накроет Кубань
В Краснодарской крае ожидается сложная неделя в связи с непростыми погодными условиями. Объявлено штормовое предупреждение. РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T12:19
2023-02-06T12:20
кубань
краснодарский край
штормовое предупреждение
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
общество
погода
сочи
анапа
геленджик
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Краснодарской крае ожидается сложная неделя в связи с непростыми погодными условиями. Объявлено штормовое предупреждение."С 13:00 часов и до конца дня 6 февраля на Черном море, а также по западной половине Азовского моря ожидается сильный и очень сильный северо-восточный ветер с порывами до 20-25 м/с. Высота волн может достигать 2-3 метров", – предупреждает МЧС по Краснодарскому краю. Ураган от Анапы до Геленджика По данным министерства, с 15-17 часов понедельника и до конца дня, а также в течение суток 7 и 8 февраля местами на участке Анапа-Новороссийск-Геленджик ожидается северо-восточный ветер с порывами до 30-34 м/с. Возможно обледенение судов и парение моря. Также с 18 часов вечера 6 февраля до вечера 7 февраля в горах Краснодарского края (исключая Сочи) и Республики Адыгея выше 1500 м повышенная лавиноопасность."Возможны чрезвычайные происшествия связанные с налипанием мокрого снега, гололедной изморозью, не исключается гололед, на дорогах - гололедица. Локально в горных и предгорных районах возможен снежный накат и ухудшение видимости из-за осадков", – уточнил замруководителя Терцентра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций министерства ГО и ЧС Краснодарского края Александр Колесник.В случае возникновения чрезвычайной ситуации жителям и гостям Краснодарского края необходимо звонить по телефонам: с городского "01" и "101" – с мобильных устройств.Непогода в Крыму и в СевастополеВ Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение, в минувшие сутки в большинстве районов полуострова прошел снег, однако чрезвычайных происшествий в связи с непогодой не произошло.Больше всего снега выпало в Кировском районе и на плато Ай-Петри. По состоянию на утро понедельника ситуация в республике стабильна, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.По прогнозам метеорологов, в первой половине рабочей недели в Крыму ожидается холодная и ветреная погода. Будет идти снег, местами сильные осадки, ожидаются туман, гололед и метель. Порывы ветра будут достигать 25-30 м/с.Ухудшение погоды прогнозируют и в Севастополе. В ближайшее время ожидается понижение температуры воздуха, дождь с мокрым снегом и гололедица. В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует автолюбителям тщательно следить за дорожной обстановкой, не превышать скорость, учитывая интенсивность движения и погодные условия. Начинающим водителям рекомендуется воздержаться от управления личным транспортом.Читайте также на РИА Новости Крым:Расслабляться не стоит: чего ждать от погоды в Крыму в феврале и мартеУдар стихии: как Симферополь готовят к непогоде и куда денут снегВ Керченском проливе поднялись полутораметровые волны
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кубань, краснодарский край, штормовое предупреждение, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, погода, сочи, анапа, геленджик, погода в крыму, крым
Ураган накроет Кубань

Ураганный ветер и трехметровые волны: в Краснодарском крае готовятся к удару стихии

12:19 06.02.2023 (обновлено: 12:20 06.02.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Краснодарской крае ожидается сложная неделя в связи с непростыми погодными условиями. Объявлено штормовое предупреждение.
"С 13:00 часов и до конца дня 6 февраля на Черном море, а также по западной половине Азовского моря ожидается сильный и очень сильный северо-восточный ветер с порывами до 20-25 м/с. Высота волн может достигать 2-3 метров", – предупреждает МЧС по Краснодарскому краю.

Ураган от Анапы до Геленджика

По данным министерства, с 15-17 часов понедельника и до конца дня, а также в течение суток 7 и 8 февраля местами на участке Анапа-Новороссийск-Геленджик ожидается северо-восточный ветер с порывами до 30-34 м/с.
"В отдельных районах очень сильный северо-восточный ветер (ураган) с порывами до 35-38 м/с, температура воздуха ночью и утром -5...-10 градусов, днем -3...-8 градусов", – подчеркнули в МЧС.
Возможно обледенение судов и парение моря. Также с 18 часов вечера 6 февраля до вечера 7 февраля в горах Краснодарского края (исключая Сочи) и Республики Адыгея выше 1500 м повышенная лавиноопасность.
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"Возможны чрезвычайные происшествия связанные с налипанием мокрого снега, гололедной изморозью, не исключается гололед, на дорогах - гололедица. Локально в горных и предгорных районах возможен снежный накат и ухудшение видимости из-за осадков", – уточнил замруководителя Терцентра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций министерства ГО и ЧС Краснодарского края Александр Колесник.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации жителям и гостям Краснодарского края необходимо звонить по телефонам: с городского "01" и "101" – с мобильных устройств.

Непогода в Крыму и в Севастополе

В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение, в минувшие сутки в большинстве районов полуострова прошел снег, однако чрезвычайных происшествий в связи с непогодой не произошло.
Больше всего снега выпало в Кировском районе и на плато Ай-Петри. По состоянию на утро понедельника ситуация в республике стабильна, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
По прогнозам метеорологов, в первой половине рабочей недели в Крыму ожидается холодная и ветреная погода. Будет идти снег, местами сильные осадки, ожидаются туман, гололед и метель. Порывы ветра будут достигать 25-30 м/с.
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Ухудшение погоды прогнозируют и в Севастополе. В ближайшее время ожидается понижение температуры воздуха, дождь с мокрым снегом и гололедица. В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует автолюбителям тщательно следить за дорожной обстановкой, не превышать скорость, учитывая интенсивность движения и погодные условия. Начинающим водителям рекомендуется воздержаться от управления личным транспортом.
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