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Снежная буря надвигается на Кубань – МЧС разворачивает пункты обогрева - РИА Новости Крым, 14.02.2023
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Снежная буря надвигается на Кубань – МЧС разворачивает пункты обогрева
Снежная буря надвигается на Кубань – МЧС разворачивает пункты обогрева - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Снежная буря надвигается на Кубань – МЧС разворачивает пункты обогрева
Спасатели в ожидании снегопада разворачивают пункты обогрева в зонах возможного возникновения ЧС в Краснодарском крае. Об этом сообщили в краевом главке МЧС. РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T16:28
2023-02-14T16:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Спасатели в ожидании снегопада разворачивают пункты обогрева в зонах возможного возникновения ЧС в Краснодарском крае. Об этом сообщили в краевом главке МЧС.На ближайшие два в регионе объявлено штормовое предупреждение.Так, пункты развернут в районе Молдовановского перевала (район Горячего ключа) и Шаумяновского перевала (Туапсинский район). Также пункт обогрева будет установлен в Армавире на 159км ФАД Р-217. В Краснодаре в районе Восточного обхода находится мобильный комплекс информирования и оповещения населения.Ранее штормовое предупреждение объявили и в Крыму. В регионе 14 и 15 февраля ожидаются снегопады, метели, гололед. Ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Поэтому спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и затруднение движения транспорта на дорогах.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода возвращается: прогноз для Крыма на 14 февраляСнежный накат, гололед и ветер: как работает Керченская переправаВ Новороссийске ураган сорвал кровли школы, многоэтажки и десятка зданий
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РИА Новости Крым
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96
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погода, кубань, штормовое предупреждение, крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, новости, новости крыма
Снежная буря надвигается на Кубань – МЧС разворачивает пункты обогрева

МЧС готовится к снежной буре на Кубани и разворачивает пункты обогрева

16:28 14.02.2023
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЗимний Сочи
Зимний Сочи - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости . Артур Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Спасатели в ожидании снегопада разворачивают пункты обогрева в зонах возможного возникновения ЧС в Краснодарском крае. Об этом сообщили в краевом главке МЧС.
На ближайшие два в регионе объявлено штормовое предупреждение.
"14 и 15 февраля ожидаются очень сильные осадки, дождь с мокрым снегом. В Горячеключевском, Апшеронском, Туапсинском районах - обильный снегопад, налипание мокрого снега на провода и деревья. МЧС Кубани работает в режиме повышенной готовности. В зоны возможных ЧС выдвинуты подвижные пункты обогрева", - говорится в сообщении.
Так, пункты развернут в районе Молдовановского перевала (район Горячего ключа) и Шаумяновского перевала (Туапсинский район). Также пункт обогрева будет установлен в Армавире на 159км ФАД Р-217. В Краснодаре в районе Восточного обхода находится мобильный комплекс информирования и оповещения населения.
Ранее штормовое предупреждение объявили и в Крыму. В регионе 14 и 15 февраля ожидаются снегопады, метели, гололед. Ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Поэтому спасатели предупреждают о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и затруднение движения транспорта на дорогах.
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