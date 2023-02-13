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Снежный накат, гололед и ветер: как работает Керченская переправа
Снежный накат, гололед и ветер: как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Снежный накат, гололед и ветер: как работает Керченская переправа
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, очереди на паромы с кубанской стороны нет. РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T09:43
2023-02-13T09:43
2023-02-13T09:48
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
кубань
крым
транспорт
керченский пролив
краснодарский край
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CИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, очереди на паромы с кубанской стороны нет.Работа Керченской переправыКурсирующие на линии паромы выполнили 2058 рейсов. Перевезено после запуска морского сообщения более 83 тысяч человек и свыше 63 тысяч автотранспортных средств.На переправе продолжают действовать ограничения, введенные в октябре после теракта на Крымском мосту. Переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендуют использовать альтернативный наземный маршрут.Погода в Керченском проливеПо проливу действующих штормовых предупреждений нет. Паромы курсируют и осуществляют перевозки транспорта и пассажиров.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что при планировании поездок на паромах нужно следить за актуальной обстановкой в Керченском проливе.Очереди на переправу в Крым нетВ Краснодарском крае нет очереди на паромную переправу, проинформировали в кубанском оперштабе. За минувшие сутки паромы "Лаврентий", "Керченский-2" и "Мария" перевезли в Крым 222 машины и 262 пассажира."На парковке в поселке Ильич нет очереди из грузовиков. Развернут пункт обогрева, работает полевая кухня, дежурят волонтеры. Все остальные накопительные стоянки выведены в резерв, в готовности к развертыванию при необходимости", - добавили в оперштабе.Читайте также на РИА Новости Крым:В очереди на переправу в Крым стоят более 120 автомобилейНа Крымском мосту уложили первый слой асфальтобетонаСотни фур на Керченской переправе: причина глазами водителей и чиновников
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, кубань, крым, транспорт, керченский пролив, краснодарский край
Снежный накат, гололед и ветер: как работает Керченская переправа
Керченская паромная переправа 13 февраля работает штатно – очереди нет
09:43 13.02.2023 (обновлено: 09:48 13.02.2023)
CИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, очереди на паромы с кубанской стороны нет.
Работа Керченской переправы
Курсирующие на линии паромы выполнили 2058 рейсов. Перевезено после запуска морского сообщения более 83 тысяч человек и свыше 63 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 83 119 пассажиров, 63 734 единицы автотранспорта и 7 098 железнодорожных вагонов", - проинформировали в Минтрансе России.
На переправе продолжают действовать ограничения, введенные в октябре после теракта на Крымском мосту. Переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендуют использовать альтернативный наземный маршрут.
Погода в Керченском проливе
По проливу действующих штормовых предупреждений нет. Паромы курсируют и осуществляют перевозки транспорта и пассажиров.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 13 февраля ветер северо-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без существенных осадков. На подъездах местами снежный накат, гололедица, видимость хорошая, высота волн 20-70 см, местами лед. Температура воздуха от -1 до +1 градуса", - добавили в ведомстве.
Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что при планировании поездок на паромах нужно следить за актуальной обстановкой в Керченском проливе.
Очереди на переправу в Крым нет
В Краснодарском крае нет очереди на паромную переправу, проинформировали в кубанском оперштабе. За минувшие сутки паромы "Лаврентий", "Керченский-2" и "Мария" перевезли в Крым 222 машины и 262 пассажира.
"На парковке в поселке Ильич нет очереди из грузовиков. Развернут пункт обогрева, работает полевая кухня, дежурят волонтеры. Все остальные накопительные стоянки выведены в резерв, в готовности к развертыванию при необходимости", - добавили в оперштабе.
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