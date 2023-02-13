https://crimea.ria.ru/20230213/snezhnyy-nakat-gololed-i-veter-kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-1126940325.html

Снежный накат, гололед и ветер: как работает Керченская переправа

Снежный накат, гололед и ветер: как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 13.02.2023

Снежный накат, гололед и ветер: как работает Керченская переправа

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, очереди на паромы с кубанской стороны нет. РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T09:43

2023-02-13T09:43

2023-02-13T09:48

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

кубань

крым

транспорт

керченский пролив

краснодарский край

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CИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, очереди на паромы с кубанской стороны нет.Работа Керченской переправыКурсирующие на линии паромы выполнили 2058 рейсов. Перевезено после запуска морского сообщения более 83 тысяч человек и свыше 63 тысяч автотранспортных средств.На переправе продолжают действовать ограничения, введенные в октябре после теракта на Крымском мосту. Переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендуют использовать альтернативный наземный маршрут.Погода в Керченском проливеПо проливу действующих штормовых предупреждений нет. Паромы курсируют и осуществляют перевозки транспорта и пассажиров.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что при планировании поездок на паромах нужно следить за актуальной обстановкой в Керченском проливе.Очереди на переправу в Крым нетВ Краснодарском крае нет очереди на паромную переправу, проинформировали в кубанском оперштабе. За минувшие сутки паромы "Лаврентий", "Керченский-2" и "Мария" перевезли в Крым 222 машины и 262 пассажира."На парковке в поселке Ильич нет очереди из грузовиков. Развернут пункт обогрева, работает полевая кухня, дежурят волонтеры. Все остальные накопительные стоянки выведены в резерв, в готовности к развертыванию при необходимости", - добавили в оперштабе.Читайте также на РИА Новости Крым:В очереди на переправу в Крым стоят более 120 автомобилейНа Крымском мосту уложили первый слой асфальтобетонаСотни фур на Керченской переправе: причина глазами водителей и чиновников

кубань

крым

керченский пролив

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, кубань, крым, транспорт, керченский пролив, краснодарский край