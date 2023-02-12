Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту уложили первый слой асфальтобетона - РИА Новости Крым, 12.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230212/na-krymskom-mostu-ulozhili-pervyy-sloy-asfaltobetona-1126934664.html
На Крымском мосту уложили первый слой асфальтобетона
На Крымском мосту уложили первый слой асфальтобетона - РИА Новости Крым, 12.02.2023
На Крымском мосту уложили первый слой асфальтобетона
Специалисты Росавтодора уложили первый из двух слоев асфальтобетона на новых пролетах левой полосы автодорожной части Крымского моста. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 12.02.2023
2023-02-12T18:12
2023-02-12T18:27
крым
крымский мост
марат хуснуллин
чп на крымском мосту
ремонт и строительство дорог в крыму
транспорт
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0c/1126934911_0:44:828:510_1920x0_80_0_0_4e481e0e955d30396cb933fd35a4126b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Специалисты Росавтодора уложили первый из двух слоев асфальтобетона на новых пролетах левой полосы автодорожной части Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.Нижний слой, толщиной шесть сантиметров, уже уложен на 260 метрах мостового полотна. Для этого потребовалось 447 тонн асфальтобетонной смеси. Общая толщина асфальта на мосту составит 11 см. К укладке второго пятисантиметрового щебеночно-мастичного асфальтобетона специалисты приступят на следующей неделе, отметил Хуснуллин.31 января строители завершили надвижку четвертого, последнего, пролетного строения левой автомобильной части Крымского моста. Работы были выполнены на пять с половиной часов раньше запланированного срока. Вице-премьер Хуснуллин ранее анонсировал открытие проезда по обеим сторонам автомобильной части Крымского моста в марте. На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.После ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. Правую часть сооружения восстановили за 57 дней с октября по декабрь 2022-го. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин за рулем открыл отремонтированную часть Крымского мостаШторм в Керченском проливе: как работает паромная переправа 12 февраляДороги из Крыма в Херсонскую область – когда начнут ремонт
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0c/1126934911_47:0:783:552_1920x0_80_0_0_a31d61a1394f05a644b939d3c3e6e720.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, марат хуснуллин, чп на крымском мосту, ремонт и строительство дорог в крыму, транспорт, общество, новости крыма
На Крымском мосту уложили первый слой асфальтобетона

Хуснуллин: на левой части Крымского моста уложили первый слой асфальтобетона

18:12 12.02.2023 (обновлено: 18:27 12.02.2023)
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаУкладка первого слоя асфальтобетона на Крымском мосту
Укладка первого слоя асфальтобетона на Крымском мосту
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Специалисты Росавтодора уложили первый из двух слоев асфальтобетона на новых пролетах левой полосы автодорожной части Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Росавтодором уложен первый из двух слоев асфальтобетона на четырех новых пролетах левой стороны автодорожной части Крымского моста. Для укладки асфальтобетона было задействовано семь катков и асфальтоукладчик", - написал вице-премьер в своем Telegram-канале.
Нижний слой, толщиной шесть сантиметров, уже уложен на 260 метрах мостового полотна. Для этого потребовалось 447 тонн асфальтобетонной смеси. Общая толщина асфальта на мосту составит 11 см. К укладке второго пятисантиметрового щебеночно-мастичного асфальтобетона специалисты приступят на следующей неделе, отметил Хуснуллин.
31 января строители завершили надвижку четвертого, последнего, пролетного строения левой автомобильной части Крымского моста. Работы были выполнены на пять с половиной часов раньше запланированного срока.
Вице-премьер Хуснуллин ранее анонсировал открытие проезда по обеим сторонам автомобильной части Крымского моста в марте.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
После ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. Правую часть сооружения восстановили за 57 дней с октября по декабрь 2022-го. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин за рулем открыл отремонтированную часть Крымского моста
Шторм в Керченском проливе: как работает паромная переправа 12 февраля
Дороги из Крыма в Херсонскую область – когда начнут ремонт
 
КрымКрымский мостМарат ХуснуллинЧП на Крымском мостуРемонт и строительство дорог в КрымуТранспортОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:54Главные новости и заявления дня: 12 февраля
19:31Птицы на зимовке в Крыму: чем можно и нужно ли подкармливать
19:13Как найти общий язык с подростком: советы психолога
18:57Число погибших от землетрясения в Сирии достигло 8,5 тысяч человек
18:39Ученый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясения
18:12На Крымском мосту уложили первый слой асфальтобетона
18:04В Крым снова идут морозы и снег
17:27Число жертв землетрясения в Турции близится к 30 тысячам
16:58В США признают причастность к взрывам на "Северных потоках" — Лавров
16:25Стало известно о состоянии Костомарова после операций
15:51Цеха завода бронетехники в Харькове уничтожены российскими ракетами
15:35Хроники спецоперации: потери ВСУ за сутки боев
15:11Фотофакт: разлом после землетрясений в Турции виден из космоса
14:44В Симферополе перевернулся "Ягуар"
14:26Секретное оружие США и землетрясение в Турции: мнение эксперта
13:51Секретарь СНБО Украины анонсировал новые отставки в СБУ и полиции
13:22Россия и Беларусь запускают эксперимент по контролю грузов в ЕАЭС
12:59Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали 39 россиян
12:32Новое землетрясение: подземные толчки сотрясают Грузию
12:14В Новой Каховке разрушена школа после удара ВСУ
Лента новостейМолния