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На Крымском мосту уложили первый слой асфальтобетона

На Крымском мосту уложили первый слой асфальтобетона - РИА Новости Крым, 12.02.2023

На Крымском мосту уложили первый слой асфальтобетона

Специалисты Росавтодора уложили первый из двух слоев асфальтобетона на новых пролетах левой полосы автодорожной части Крымского моста. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 12.02.2023

2023-02-12T18:12

2023-02-12T18:12

2023-02-12T18:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Специалисты Росавтодора уложили первый из двух слоев асфальтобетона на новых пролетах левой полосы автодорожной части Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.Нижний слой, толщиной шесть сантиметров, уже уложен на 260 метрах мостового полотна. Для этого потребовалось 447 тонн асфальтобетонной смеси. Общая толщина асфальта на мосту составит 11 см. К укладке второго пятисантиметрового щебеночно-мастичного асфальтобетона специалисты приступят на следующей неделе, отметил Хуснуллин.31 января строители завершили надвижку четвертого, последнего, пролетного строения левой автомобильной части Крымского моста. Работы были выполнены на пять с половиной часов раньше запланированного срока. Вице-премьер Хуснуллин ранее анонсировал открытие проезда по обеим сторонам автомобильной части Крымского моста в марте. На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.После ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. Правую часть сооружения восстановили за 57 дней с октября по декабрь 2022-го. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин за рулем открыл отремонтированную часть Крымского мостаШторм в Керченском проливе: как работает паромная переправа 12 февраляДороги из Крыма в Херсонскую область – когда начнут ремонт

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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