https://crimea.ria.ru/20230212/shtorm-v-kerchenskom-prolive-kak-rabotaet-paromnaya-pereprava-12-fevralya-1126929187.html
Шторм в Керченском проливе: как работает паромная переправа 12 февраля
Шторм в Керченском проливе: как работает паромная переправа 12 февраля - РИА Новости Крым, 12.02.2023
Шторм в Керченском проливе: как работает паромная переправа 12 февраля
В воскресенье, 12 февраля, Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, однако уже во второй поливне дня в проливе ожидается усиление ветра. Об этом РИА Новости Крым, 12.02.2023
2023-02-12T11:52
2023-02-12T11:52
2023-02-12T11:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В воскресенье, 12 февраля, Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, однако уже во второй поливне дня в проливе ожидается усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Штормовое предупреждение по проливуПри этом по проливу объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют после обеда усиление северо-западного ветра до 12-17 м/сек.Работа переправыСейчас Керченская паромная переправа работает штатно. С момента возобновления ее работы через пролив в обе стороны переправили 82 452 пассажира, 63 157 единиц автотранспорта и 7 060 железнодорожных вагонов. Паромы выполнили 2 038 оборотных рейсов.На Керченской переправе продолжают действовать ограничения, введенные в октябре 2022 года после теракта на Крымском мосту. Переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами: продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендовано использовать альтернативный наземный маршрут.Ранее МЧС Крыма предупредило о том, что в воскресенье и понедельник в Крыму ожидается сильный ветер с порывами до 22 м/с. В этой связи высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Читайте также на РИА Новости Крым:Местами снег: погода в Крыму на воскресеньеВ Крыму на выходных потеплеет - прогноз ФОБОСДороги из Крыма в Херсонскую область – когда начнут ремонт
https://crimea.ria.ru/20230212/opasnaya-pogoda-v-krymu-ozhidaetsya-shtormovoy-veter-1126928964.html
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Шторм в Керченском проливе: как работает паромная переправа 12 февраля
В Керченском проливе ожидается шторм: трафик и работа паромной переправы 12 февраля
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В воскресенье, 12 февраля, Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, однако уже во второй поливне дня в проливе ожидается усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
Штормовое предупреждение по проливу
"12 февраля ветер северо-западный, западный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, во второй половине дня до 12-17 м/сек, небольшие осадки – дождь, мокрый снег, на подъездных дорогах снежный накат, гололедица, видимость хорошая, в явлениях 2-4 км, высота волн 20-70 см, местами лед первичных форм, температура воздуха от 3 до 5 градусов тепла, температура воды в море +1…2", - сказано в сообщении.
При этом по проливу объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют после обеда усиление северо-западного ветра до 12-17 м/сек.
Работа переправы
Сейчас Керченская паромная переправа работает штатно. С момента возобновления ее работы через пролив в обе стороны переправили 82 452 пассажира, 63 157 единиц автотранспорта и 7 060 железнодорожных вагонов. Паромы выполнили 2 038 оборотных рейсов.
На Керченской переправе продолжают действовать ограничения, введенные в октябре 2022 года после теракта на Крымском мосту. Переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами: продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендовано использовать альтернативный наземный маршрут.
Ранее МЧС Крыма предупредило о том, что в воскресенье и понедельник в Крыму ожидается
сильный ветер с порывами до 22 м/с. В этой связи высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.
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