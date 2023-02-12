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Опасная погода: в Крыму ожидается штормовой ветер - РИА Новости Крым, 12.02.2023
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Опасная погода: в Крыму ожидается штормовой ветер
Опасная погода: в Крыму ожидается штормовой ветер - РИА Новости Крым, 12.02.2023
Опасная погода: в Крыму ожидается штормовой ветер
В воскресенье и понедельник в Крыму ожидается сильный ветер с порывами до 22 м/с. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 12.02.2023
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2023-02-12T11:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В воскресенье и понедельник в Крыму ожидается сильный ветер с порывами до 22 м/с. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону. Шторм в КрымуВ этой связи высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах энергетики и коммунального хозяйства, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения машин на дорогах, особенно на участках горных перевалов. Есть угроза падения рекламных щитов, деревьев, возможность обрыва линий электропередачи.Меры безопасностиВ этой связи спасатели рекомендуют жителям и гостям полуострова соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горы, лес, в море и во внутренние водоемы, а также на побережье. Находясь на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач и на ветки деревьев, не парковать машины вблизи рекламных щитов и деревьев. Водителей по возможности просят воздержаться от поездок или быть предельно внимательными на дорогах.Особое внимание в МЧС просят уделить безопасности детей и пожилых людей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как избежать травм и переохлаждения в непогоду - врачВ Крыму на выходных потеплеет - прогноз ФОБОСКрым в снегу: сколько воды получит регион и есть ли угроза подтоплений
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крым, погода в крыму, крымская погода, гу мчс рф по республике крым, общество, новости крыма
Опасная погода: в Крыму ожидается штормовой ветер

МЧС предупредил о двухдневном шторме: 12 и 13 февраля на Крым обрушится сильный ветер

11:33 12.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevШторм в Коктебеле
Шторм в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев - РИА Новости Крым. В воскресенье и понедельник в Крыму ожидается сильный ветер с порывами до 22 м/с. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Шторм в Крыму

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 12 февраля, ночью и утром 13 февраля в Крыму ожидается усиление северо-западного ветра до 17-22 м/с", - предупреждают спасатели.
В этой связи высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах энергетики и коммунального хозяйства, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения машин на дорогах, особенно на участках горных перевалов. Есть угроза падения рекламных щитов, деревьев, возможность обрыва линий электропередачи.
Ангарский перевал - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
00:01
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Меры безопасности

В этой связи спасатели рекомендуют жителям и гостям полуострова соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горы, лес, в море и во внутренние водоемы, а также на побережье. Находясь на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач и на ветки деревьев, не парковать машины вблизи рекламных щитов и деревьев. Водителей по возможности просят воздержаться от поездок или быть предельно внимательными на дорогах.Особое внимание в МЧС просят уделить безопасности детей и пожилых людей.
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