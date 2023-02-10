https://crimea.ria.ru/20230210/v-krymu-na-vykhodnykh-potepleet---prognoz-fobos-1126907695.html

В Крыму на выходных потеплеет - прогноз ФОБОС

В Крыму на выходных потеплеет - прогноз ФОБОС - РИА Новости Крым, 10.02.2023

В Крыму на выходных потеплеет - прогноз ФОБОС

Ночь на субботу в Крыму будет морозной, в выходные дни потеплеет до 5 градусов с "плюсом". Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений... РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T18:11

2023-02-10T18:11

2023-02-10T18:11

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евгений тишковец

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крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Ночь на субботу в Крыму будет морозной, в выходные дни потеплеет до 5 градусов с "плюсом". Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В ночь на воскресенье облаков прибавится, "выхолаживание уже не будет столь интенсивным", осадков не ожидается."Воздух не остынет ниже 0…-5 градусов, ну а в дневные часы небо нахмурится, пойдет снег и мокрый снег, ветер развернется с юго-западных на западные румбы, 5-10 м/с, температура воздуха +1…4 в Симферополе, по полуострову 0…+5 градусов", - отметил он.По словам Тишковца, на предстоящей неделе температурный фон снова понизится.Ранее метеоролог рассказал, что после февральских морозов очередная волна холодов может прийти в Крым в марте.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в снегу: сколько воды получит регион и есть ли угроза подтопленийЗа руль в непогоду: о чем должен помнить водитель"Приручить апокалипсисы": ученые из Севастополя создают уникальный сервис

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