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В Крыму на выходных потеплеет - прогноз ФОБОС - РИА Новости Крым, 10.02.2023
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В Крыму на выходных потеплеет - прогноз ФОБОС
В Крыму на выходных потеплеет - прогноз ФОБОС - РИА Новости Крым, 10.02.2023
В Крыму на выходных потеплеет - прогноз ФОБОС
Ночь на субботу в Крыму будет морозной, в выходные дни потеплеет до 5 градусов с "плюсом". Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений... РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T18:11
2023-02-10T18:11
радио "спутник в крыму"
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центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Ночь на субботу в Крыму будет морозной, в выходные дни потеплеет до 5 градусов с "плюсом". Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В ночь на воскресенье облаков прибавится, "выхолаживание уже не будет столь интенсивным", осадков не ожидается."Воздух не остынет ниже 0…-5 градусов, ну а в дневные часы небо нахмурится, пойдет снег и мокрый снег, ветер развернется с юго-западных на западные румбы, 5-10 м/с, температура воздуха +1…4 в Симферополе, по полуострову 0…+5 градусов", - отметил он.По словам Тишковца, на предстоящей неделе температурный фон снова понизится.Ранее метеоролог рассказал, что после февральских морозов очередная волна холодов может прийти в Крым в марте.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в снегу: сколько воды получит регион и есть ли угроза подтопленийЗа руль в непогоду: о чем должен помнить водитель"Приручить апокалипсисы": ученые из Севастополя создают уникальный сервис
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В Крыму на выходных потеплеет - прогноз ФОБОС

ФОБОС: в выходные в Крыму станет теплее

18:11 10.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАнгарский перевал
Ангарский перевал - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Ночь на субботу в Крыму будет морозной, в выходные дни потеплеет до 5 градусов с "плюсом". Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"В субботу в ночные часы малооблачно, без осадков, юго-восточный ветер 1-6 м/с, в Симферополе -6…-9 градусов, по полуострову от 5 до 10 мороза. Днем тоже переменная облачность, без осадков, юго-западный ветер 1-6 м/с, столбики термометров едва перешагнут через ноль в сторону слабоположительных значений: в Симферополе 0…+3, по полуострову -1…+4 градуса", - рассказал он.
В ночь на воскресенье облаков прибавится, "выхолаживание уже не будет столь интенсивным", осадков не ожидается.
"Воздух не остынет ниже 0…-5 градусов, ну а в дневные часы небо нахмурится, пойдет снег и мокрый снег, ветер развернется с юго-западных на западные румбы, 5-10 м/с, температура воздуха +1…4 в Симферополе, по полуострову 0…+5 градусов", - отметил он.
По словам Тишковца, на предстоящей неделе температурный фон снова понизится.
Ранее метеоролог рассказал, что после февральских морозов очередная волна холодов может прийти в Крым в марте.
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Радио "Спутник в Крыму"Новости КрымаКрымЦентр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецПогода в КрымуКрымская погодаСимферополь
 
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