https://crimea.ria.ru/20230209/za-rul-v-nepogodu-o-chem-dolzhen-pomnit-voditel-1126885761.html

За руль в непогоду: о чем должен помнить водитель

За руль в непогоду: о чем должен помнить водитель - РИА Новости Крым, 09.02.2023

За руль в непогоду: о чем должен помнить водитель

Очистка кузова автомобиля от снега перед выездом на дорогу и соблюдение скоростного режима – простые правила безопасности, которые позволят водителю не угодить... РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T20:05

2023-02-09T20:05

2023-02-09T20:05

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

юрий артамонов

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крымская погода

общество

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Инженер Юрий Артамонов напомнил водителям о безопасном управлении автомобилем зимой Инженер Юрий Артамонов напомнил водителям о безопасном управлении автомобилем зимой audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Очистка кузова автомобиля от снега перед выездом на дорогу и соблюдение скоростного режима – простые правила безопасности, которые позволят водителю не угодить в аварию и увереннее чувствовать себя в условиях непогоды. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" автовладельцам напомнил инженер регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Запрягай вовремяНепредсказуемая крымская погода обязывает водителя быть начеку, считает инженер Юрий Артамонов. Еще у подъезда стоит позаботиться об уборке снега со всего кузова авто. Слетевший с бампера пласт может стать причиной аварии, если с порывом ветра попадет в лобовое стекло сзади идущего транспорта. Кроме того, перед выездом на дорогу эксперт рекомендует убедиться в технической исправности всех систем автомобиля. Особое внимание нужно уделить резине и жидкостям.Так, по словам Артамонова, резина с изношенным протектором с большой вероятностью не будет выполнять свои функции. Оптимальный срок службы зимней резины – 5 лет. Так же он рекомендует отказаться от всесезонных шин, которые одинаково плохо работают и летом, и зимой, и обращаться в шиномонтаж до того, как там скопится очередь."Обычно резину переобувают, когда наступает гололед, на шиномонтаже при этом возникает аврал, и там уже не до оценки состояния резины. Люди работают, чтобы очередь не торчала на пол-улицы, и удовлетворяют максимально возникший на эти услуги спрос", – сказал он.По сезону должна быть и жидкость в бачке стеклоомывателя. Летние жидкости замерзнут при низких температурах, разломают бачок и насос, который погружен в раствор. При этом Артамонов подчеркнул, что эксплуатация автомобиля с неработающей системой стеклоочистителя запрещена. Кроме того, можно заменить "дворники", чтобы обеспечить видимость при любых погодных условиях, и смазать силиконовой смазкой автомобильные замки, резинки на дверях и кузове, чтобы предотвратить их промерзание.Владельцам дизельных автомобилей инженер настоятельно рекомендовал иметь при себе средство для поддержания топлива в жидком состоянии, его продают на АЗС.Проверке также подлежит аккумулятор и генератор автомобиля. Артамонов убежден, что в большинстве случаев проблема возникает именно в генераторе."Представьте на секундочку: вы едете с семьей, попадаете в снежный буран, не можете выехать, а у вас на приборной доске загорается значок "разрядка аккумулятора". Вы просто замерзнете", - констатировал инженер.Поезжай медленно"Обязательно яркий мощный налобный фонарик, лопату, светоотражающие жилеты, плащевую накидку на случай дождя, трос, противооткатные упоры и бутылку водки. Смешно, но это универсальный предмет – можно и в бачок омывателя залить, можно как антисептик использовать, а можно кого-то наградить за то, что вас вытащат. Но самое главное – здравый смысл. Не надо искать приключений, если есть хоть малейшее сомнение – прислушайтесь к ним, и не полагайтесь на авось", - так Артамонов ответил на вопрос о том, что должен иметь при себе каждый водитель.Вместе с тем в непогоду важно соблюдать скоростной режим: "доедете позже, но живым"."Даже владельцам полноприводных машин рекомендую ездить медленнее. Да и в зимних условиях она разгоняется хорошо, но тормозит также, как все остальные, отличий нет. Рекомендую снизить скоростной режим, ездить спокойно. Даже если вам кажется, что дорога просто мокрая, через километр она может быть замерзшей, и вы об этом узнаете, когда машину начнет куда-то нести", - объяснил он.Штормовая погода в КрымуВ Крыму уже четвертый день действует штормовое предупреждение, идет снег, местами очень сильный. В отдельных районах метель, гололедица, сильная изморозь. Ветер усилился до 20-25 м/с. Движение на отдельных дорогах ограничено на период расчистки от снега. Из снежных заносов спасатели вытащили 22 автомобиля, в которых находилось более 40 человек. Наиболее серьезная ситуация накануне сложилась в Судаке, Сакском и Черноморском районах.На затрудненных участках дороги работает снегоуборочная техника. Для мониторинга сложившейся обстановки организована работа пяти оперативных групп Главного управления МЧС России по Республике КрымЧитайте также на РИА Новости Крым:Крымские спасатели вытащили из снега 22 машиныВ Крыму иномарку занесло на "встречку": погиб водитель ВАЗаСнежные переметы заблокировали движение еще по двум дорогам Крыма

https://crimea.ria.ru/20230207/krym-pod-snegom-chto-proiskhodit-na-dorogakh-poluostrova-1126822927.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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