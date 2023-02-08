https://crimea.ria.ru/20230208/v-krymu-inomarku-zaneslo-na-vstrechku-pogib-voditel-vaza-1126863643.html

В Крыму иномарку занесло на "встречку": погиб водитель ВАЗа

В Крыму иномарку занесло на "встречку": погиб водитель ВАЗа - РИА Новости Крым, 08.02.2023

В Крыму иномарку занесло на "встречку": погиб водитель ВАЗа

В Крыму на трассе Таврида – Джанкой – Красноперекопск при обгоне грузовой ГАЗели водитель иномарки не справился с управлением, вылетел на "встречку", где... РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T18:42

2023-02-08T18:42

2023-02-08T18:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Крыму на трассе Таврида – Джанкой – Красноперекопск при обгоне грузовой ГАЗели водитель иномарки не справился с управлением, вылетел на "встречку", где столкнулся с Жигулями. В результате аварии погиб водитель отечественного авто. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Отмечается, что авария произошла вечером 7 февраля в районе села Красносельское. Как отмечается в сообщении, автомобиль Suzuki Grand Vitara занесло на встречную полосу движения при обгоне ГАЗ 3302."Водитель допустил занос транспортного средства с последующим наездом на металлическое дорожное ограждение слева по ходу движения. После чего столкнулся с движущимся со встречного направления автомобилем "ВАЗ-21101". В результате ДТП водитель отечественного автомобиля смертельно травмирован", - сказано в сообщении.Специалисты проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.Ситуация на дорогах КрымаВ Крыму из-за обильных снегопадов ограничили движение транспорта на дорогах в Сакском и Черноморском районах Крыма, а также в Евпатории. Сюда направлено дополнительное количество дорожной техники, сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.Вечером снежные переметы остановили движение транспорта и по автодорогам Алушта – Феодосия и Судак – Солнечная долина. Штормовая погода в КрымуВ Крыму уже несколько дней действует штормовое предупреждение. В регионе идет снег, местами очень сильный. В отдельных районах метель, гололедица, сильная изморозь. Ветер усилился до 20-25 м/с.Из-за штормового ветра Керченская паромная переправа не работает третьи сутки. В проливе поднялись 1,5-метровые волны и наблюдается медленное обледенение судов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяный водитель иномарки снес опору освещения у остановкиВыехала на встречку под КамАЗ: в ДТП под Симферополем пострадали двоеВ Керчи пьяный водитель протаранил припаркованный автомобиль

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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