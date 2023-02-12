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Местами снег: погода в Крыму на воскресенье
Местами снег: погода в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 12.02.2023
Местами снег: погода в Крыму на воскресенье
В воскресенье в Крыму погода неустойчивая, местами ожидается мокрый снег и сохранится гололедица. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 12.02.2023
2023-02-12T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму погода неустойчивая, местами ожидается мокрый снег и сохранится гололедица. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег, снег. Гололедица. Ветер западный 8 – 13 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до -4 градусов мороза, днем воздух прогреется до + 5 градусов.В Севастополе облачно. Ночью без осадков, во второй половине дня небольшие дождь, мокрый снег). Ветер ночью юго-западный 6 – 11 м/с, порывы до 14 м/с, днем северо-западный 10 – 15 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до 2 тепла, днем от +4 до +6, с понижением к вечеру до +1.В Ялте, Алуште, Судаке, Керчи и Феодосии – облачно. Ночью без осадков, температура воздуха от 0 до +2 градусов. Днем ожидается снег, температура от +4 до +6 градусов.В Евпатории облачно, ночью без осадков, днем снег. Ночная температура воздуха колеблется от -1 до +1, днем от + 2 до +4 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в снегу: сколько воды получит регион и есть ли угроза подтоплений За руль в непогоду: о чем должен помнить водитель Когда замерзнет Севастопольская бухта – ученые
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Местами снег: погода в Крыму на воскресенье
В воскресенье в Крыму без осадков и до -6
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму погода неустойчивая, местами ожидается мокрый снег и сохранится гололедица. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.
"Ожидается неустойчивых характер погоды: ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой мокрый снег, снег. Ветер западный 8 – 13 м/с. Днем в центральных, южных и восточных районах до 17 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до - 6 градусов, на южном побережье от 0 до +3. Днем от +1 до + 6. В горах может опускаться до 5 градусов мороза", – сообщили в гидрометцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег, снег. Гололедица. Ветер западный 8 – 13 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до -4 градусов мороза, днем воздух прогреется до + 5 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью без осадков, во второй половине дня небольшие дождь, мокрый снег). Ветер ночью юго-западный 6 – 11 м/с, порывы до 14 м/с, днем северо-западный 10 – 15 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до 2 тепла, днем от +4 до +6, с понижением к вечеру до +1.
В Ялте, Алуште, Судаке, Керчи и Феодосии – облачно. Ночью без осадков, температура воздуха от 0 до +2 градусов. Днем ожидается снег, температура от +4 до +6 градусов.
В Евпатории облачно, ночью без осадков, днем снег. Ночная температура воздуха колеблется от -1 до +1, днем от + 2 до +4 градусов.
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