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Местами снег: погода в Крыму на воскресенье

Местами снег: погода в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 12.02.2023

Местами снег: погода в Крыму на воскресенье

В воскресенье в Крыму погода неустойчивая, местами ожидается мокрый снег и сохранится гололедица. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 12.02.2023

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2023-02-12T00:01

2023-02-12T00:01

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крымская погода

крым

симферополь

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алушта

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму погода неустойчивая, местами ожидается мокрый снег и сохранится гололедица. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег, снег. Гололедица. Ветер западный 8 – 13 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до -4 градусов мороза, днем воздух прогреется до + 5 градусов.В Севастополе облачно. Ночью без осадков, во второй половине дня небольшие дождь, мокрый снег). Ветер ночью юго-западный 6 – 11 м/с, порывы до 14 м/с, днем северо-западный 10 – 15 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до 2 тепла, днем от +4 до +6, с понижением к вечеру до +1.В Ялте, Алуште, Судаке, Керчи и Феодосии – облачно. Ночью без осадков, температура воздуха от 0 до +2 градусов. Днем ожидается снег, температура от +4 до +6 градусов.В Евпатории облачно, ночью без осадков, днем снег. Ночная температура воздуха колеблется от -1 до +1, днем от + 2 до +4 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в снегу: сколько воды получит регион и есть ли угроза подтоплений За руль в непогоду: о чем должен помнить водитель Когда замерзнет Севастопольская бухта – ученые

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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