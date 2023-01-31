https://crimea.ria.ru/20230131/krymskiy-most-otkryli-dlya-dvizheniya--1126676967.html

Крымский мост открыли для движения

Крымский мост открыли для движения - РИА Новости Крым, 31.01.2023

Крымский мост открыли для движения

Крымский мост открыли для движения автомобилей после очередного этапа ремонтных работ сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T07:31

2023-01-31T07:31

2023-01-31T07:52

крымский мост

новости крыма

крым

транспорт

керчь

кубань

минтранс россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119567884_210:230:1484:946_1920x0_80_0_0_710425552e4bf73abf4f6b2df399621c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для движения автомобилей после очередного этапа ремонтных работ сообщили в Минтрансе РФ.Ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста были введены в 23.00 в понедельник, планировалось, что работы продлятся до 12.00 вторника.В Росавтодоре анонсировали проведение в январе и феврале восстановительных работ на левой части моста. Работы будут выполнены поэтапно. Предстоит заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат ремонт Крымского мостаВ Болгарии "открестились" от причастности к теракту на Крымском мостуКонстантинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мост

крымский мост

крым

керчь

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, новости крыма, крым, транспорт, керчь, кубань, минтранс россии