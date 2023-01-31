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Крымский мост открыли для движения
Крымский мост открыли для движения - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Крымский мост открыли для движения
Крымский мост открыли для движения автомобилей после очередного этапа ремонтных работ сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T07:31
2023-01-31T07:31
2023-01-31T07:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для движения автомобилей после очередного этапа ремонтных работ сообщили в Минтрансе РФ.Ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста были введены в 23.00 в понедельник, планировалось, что работы продлятся до 12.00 вторника.В Росавтодоре анонсировали проведение в январе и феврале восстановительных работ на левой части моста. Работы будут выполнены поэтапно. Предстоит заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат ремонт Крымского мостаВ Болгарии "открестились" от причастности к теракту на Крымском мостуКонстантинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мост
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Крымский мост открыли для движения
Минтранс: автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено
07:31 31.01.2023 (обновлено: 07:52 31.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для движения автомобилей после очередного этапа ремонтных работ сообщили в Минтрансе РФ.
"Сегодня в 06:30 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении.
Ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста были введены в 23.00 в понедельник, планировалось, что работы продлятся до 12.00 вторника.
В Росавтодоре анонсировали проведение в январе и феврале восстановительных работ
на левой части моста. Работы будут выполнены поэтапно. Предстоит заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
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