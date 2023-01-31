Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост открыли для движения - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230131/krymskiy-most-otkryli-dlya-dvizheniya--1126676967.html
Крымский мост открыли для движения
Крымский мост открыли для движения - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Крымский мост открыли для движения
Крымский мост открыли для движения автомобилей после очередного этапа ремонтных работ сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T07:31
2023-01-31T07:52
крымский мост
новости крыма
крым
транспорт
керчь
кубань
минтранс россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119567884_210:230:1484:946_1920x0_80_0_0_710425552e4bf73abf4f6b2df399621c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для движения автомобилей после очередного этапа ремонтных работ сообщили в Минтрансе РФ.Ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста были введены в 23.00 в понедельник, планировалось, что работы продлятся до 12.00 вторника.В Росавтодоре анонсировали проведение в январе и феврале восстановительных работ на левой части моста. Работы будут выполнены поэтапно. Предстоит заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат ремонт Крымского мостаВ Болгарии "открестились" от причастности к теракту на Крымском мостуКонстантинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мост
крымский мост
крым
керчь
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119567884_336:231:1331:977_1920x0_80_0_0_83f87e8fb6c60ac3536015e849e6e34a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, новости крыма, крым, транспорт, керчь, кубань, минтранс россии
Крымский мост открыли для движения

Минтранс: автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено

07:31 31.01.2023 (обновлено: 07:52 31.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для движения автомобилей после очередного этапа ремонтных работ сообщили в Минтрансе РФ.
"Сегодня в 06:30 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении.
Ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста были введены в 23.00 в понедельник, планировалось, что работы продлятся до 12.00 вторника.
В Росавтодоре анонсировали проведение в январе и феврале восстановительных работ на левой части моста. Работы будут выполнены поэтапно. Предстоит заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда закончат ремонт Крымского моста
В Болгарии "открестились" от причастности к теракту на Крымском мосту
Константинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мост
 
Крымский мостНовости КрымаКрымТранспортКерчьКубаньМинтранс России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:02Наши бойцы жаждут "познакомиться" с западными танками – эксперт
07:31Крымский мост открыли для движения
07:22С 1 февраля в электричках Крыма изменится оплата проезда для льготников
07:02Крымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли
03:28Как вернуть товар в интернет-магазин
00:01Снег, дожди и гололед: прогноз погоды для Крыма на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 31 января
22:03Главные новости Крыма: 30 января
21:42Главные новости и заявления дня: 30 января
21:01В правительстве Севастополя отчитались о финансировании муниципалитетов
20:45Крым Гайдая: где влюбился Шурик и прятали вождя краснокожих
20:11"Куликовая зима": в Крым прилетели новые дикие птицы
19:51Россиян ждет трехдневная рабочая неделя
19:13Забрать ножи: ялтинский повар покорил "вкусное" шоу на "Пятнице"
18:56Сколько стоит модернизация здравоохранения в Крыму – Аксенов
18:08В Крыму лжестроитель выманил у женщины 640 тысяч рублей
17:36В Севастополе собираются ликвидировать две свалки за 600 млн
16:54США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных
16:02Вторая атака за день – Белгородская область снова под обстрелом ВСУ
15:52Армия России при наступлении заняла новые рубежи под Угледаром
Лента новостейМолния