https://crimea.ria.ru/20230126/kogda-zakonchat-remont-krymskogo-mosta-1126599022.html

Когда закончат ремонт Крымского моста

Когда закончат ремонт Крымского моста - РИА Новости Крым, 26.01.2023

Когда закончат ремонт Крымского моста

На Крымском мосту завершена надвижка третьего пролета по левой стороне автомобильной части. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T12:52

2023-01-26T12:52

2023-01-26T12:56

крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. На Крымском мосту завершена надвижка третьего пролета по левой стороне автомобильной части. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.По его словам, предыдущие два пролета уже заняли свое проектное положение. Надвижка последнего, четвертого, запланирована на 31 января.На финальном этапе работ будут выполнены деформационные швы, а также обустроен дренаж для отвода воды. Затем дорожникам предстоит уложить два слоя асфальтобетона, восстановить инженерные системы, освещение и барьерное ограждение.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.После теракта строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.

https://crimea.ria.ru/20230126/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovleno-1126595319.html

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крымский мост

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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