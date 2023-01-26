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Когда закончат ремонт Крымского моста - РИА Новости Крым, 26.01.2023
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Когда закончат ремонт Крымского моста
Когда закончат ремонт Крымского моста - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Когда закончат ремонт Крымского моста
На Крымском мосту завершена надвижка третьего пролета по левой стороне автомобильной части. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T12:52
2023-01-26T12:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. На Крымском мосту завершена надвижка третьего пролета по левой стороне автомобильной части. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.По его словам, предыдущие два пролета уже заняли свое проектное положение. Надвижка последнего, четвертого, запланирована на 31 января.На финальном этапе работ будут выполнены деформационные швы, а также обустроен дренаж для отвода воды. Затем дорожникам предстоит уложить два слоя асфальтобетона, восстановить инженерные системы, освещение и барьерное ограждение.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.После теракта строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.
https://crimea.ria.ru/20230126/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovleno-1126595319.html
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Когда закончат ремонт Крымского моста

Хуснуллин: на Крымском мосту завершена надвижка третьего пролета

12:52 26.01.2023 (обновлено: 12:56 26.01.2023)
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаНа Крымском мосту завершена надвижка третьего пролета по левой стороне автомобильной части
На Крымском мосту завершена надвижка третьего пролета по левой стороне автомобильной части
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. На Крымском мосту завершена надвижка третьего пролета по левой стороне автомобильной части. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
По его словам, предыдущие два пролета уже заняли свое проектное положение. Надвижка последнего, четвертого, запланирована на 31 января.
"Еще несколько дней потребуется, чтобы опустить пролет в проектное положение. На этом основная часть восстановительных работ будет завершена", - сообщил он в своем Telegram-канале.
На финальном этапе работ будут выполнены деформационные швы, а также обустроен дренаж для отвода воды. Затем дорожникам предстоит уложить два слоя асфальтобетона, восстановить инженерные системы, освещение и барьерное ограждение.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
09:05
Движение по Крымскому мосту возобновлено
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
После теракта строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.
 
КрымКрымский мостМарат ХуснуллинНовости КрымаТранспортЧП на Крымском мостуОбщество
 
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