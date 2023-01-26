Когда закончат ремонт Крымского моста
Хуснуллин: на Крымском мосту завершена надвижка третьего пролета
12:52 26.01.2023 (обновлено: 12:56 26.01.2023)
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаНа Крымском мосту завершена надвижка третьего пролета по левой стороне автомобильной части
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. На Крымском мосту завершена надвижка третьего пролета по левой стороне автомобильной части. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
По его словам, предыдущие два пролета уже заняли свое проектное положение. Надвижка последнего, четвертого, запланирована на 31 января.
"Еще несколько дней потребуется, чтобы опустить пролет в проектное положение. На этом основная часть восстановительных работ будет завершена", - сообщил он в своем Telegram-канале.
На финальном этапе работ будут выполнены деформационные швы, а также обустроен дренаж для отвода воды. Затем дорожникам предстоит уложить два слоя асфальтобетона, восстановить инженерные системы, освещение и барьерное ограждение.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
После теракта строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций. И уже 19 ноября завершили надвижку всех четырех пролетов, а 5 декабря открыли автомобильную часть моста. Однако грузовые автомобили по мосту пока не пускают. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.