https://crimea.ria.ru/20230106/remont-levoy-chasti-krymskogo-mosta-kogda-nadvinut-prolety-1126266281.html

Ремонт левой части Крымского моста: когда надвинут пролеты

Ремонт левой части Крымского моста: когда надвинут пролеты - РИА Новости Крым, 06.01.2023

Ремонт левой части Крымского моста: когда надвинут пролеты

Надвижку первых пролетов левой стороны автомобильной части Крымского моста выполнят в январе. Еще два поврежденных пролета заменят в феврале. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 06.01.2023

2023-01-06T09:13

2023-01-06T09:13

2023-01-06T09:45

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чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Надвижку первых пролетов левой стороны автомобильной части Крымского моста выполнят в январе. Еще два поврежденных пролета заменят в феврале. Об этом сообщили в Росавтодоре.По данным пресс-службы, строители уже завершили подготовительные работы – на опорах восстановлены подферменные площадки, необходимые для надвижки первого пролета левой стороны."Такие площадки служат основанием для опорных частей, которые компенсируют колебания пролетных строений. Опорные части пролетов — сложные составные конструкции, состоящие из двух балансиров и анкерной плиты", - пояснили в Росавтодоре.Уточняется, что первые два пролета левой стороны моста будут установлены в январе поочередно. Для выполнения работ дважды введут временные ограничения движения, предупредили в ведомстве.В Росавтодоре добавили, что восстановительные работы запланированы после новогодних каникул. Сейчас на мосту ограничения движения транспорта не вводятся.

https://crimea.ria.ru/20221231/kak-budet-rabotat-krymskiy-most-v-novogodnie-prazdniki-1126221976.html

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