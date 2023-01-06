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Ремонт левой части Крымского моста: когда надвинут пролеты - РИА Новости Крым, 06.01.2023
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Ремонт левой части Крымского моста: когда надвинут пролеты
Ремонт левой части Крымского моста: когда надвинут пролеты - РИА Новости Крым, 06.01.2023
Ремонт левой части Крымского моста: когда надвинут пролеты
Надвижку первых пролетов левой стороны автомобильной части Крымского моста выполнят в январе. Еще два поврежденных пролета заменят в феврале. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 06.01.2023
2023-01-06T09:13
2023-01-06T09:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Надвижку первых пролетов левой стороны автомобильной части Крымского моста выполнят в январе. Еще два поврежденных пролета заменят в феврале. Об этом сообщили в Росавтодоре.По данным пресс-службы, строители уже завершили подготовительные работы – на опорах восстановлены подферменные площадки, необходимые для надвижки первого пролета левой стороны."Такие площадки служат основанием для опорных частей, которые компенсируют колебания пролетных строений. Опорные части пролетов — сложные составные конструкции, состоящие из двух балансиров и анкерной плиты", - пояснили в Росавтодоре.Уточняется, что первые два пролета левой стороны моста будут установлены в январе поочередно. Для выполнения работ дважды введут временные ограничения движения, предупредили в ведомстве.В Росавтодоре добавили, что восстановительные работы запланированы после новогодних каникул. Сейчас на мосту ограничения движения транспорта не вводятся.
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крым, крымский мост, новости крыма, общество, транспорт, чп на крымском мосту, росавтодор
Ремонт левой части Крымского моста: когда надвинут пролеты

Росавтодор: надвижку первых двух пролетов левой части Крымского моста выполнят в январе

09:13 06.01.2023 (обновлено: 09:45 06.01.2023)
 
© Пресс-служба Росавтодор / Перейти в фотобанкЗавершен первый этап восстановительных работ на Крымском мосту
Завершен первый этап восстановительных работ на Крымском мосту
© Пресс-служба Росавтодор
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Надвижку первых пролетов левой стороны автомобильной части Крымского моста выполнят в январе. Еще два поврежденных пролета заменят в феврале. Об этом сообщили в Росавтодоре.
По данным пресс-службы, строители уже завершили подготовительные работы – на опорах восстановлены подферменные площадки, необходимые для надвижки первого пролета левой стороны.
"Такие площадки служат основанием для опорных частей, которые компенсируют колебания пролетных строений. Опорные части пролетов — сложные составные конструкции, состоящие из двух балансиров и анкерной плиты", - пояснили в Росавтодоре.
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Уточняется, что первые два пролета левой стороны моста будут установлены в январе поочередно. Для выполнения работ дважды введут временные ограничения движения, предупредили в ведомстве.
"А в следующем месяце заменят еще два поврежденных пролета, после чего установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесут разметку. Работы на Крымском мосту ведутся круглосуточно. Его автодорожная часть будет полностью восстановлена в марте этого года", - сказано в сообщении.
В Росавтодоре добавили, что восстановительные работы запланированы после новогодних каникул. Сейчас на мосту ограничения движения транспорта не вводятся.
 
КрымКрымский мостНовости КрымаОбществоТранспортЧП на Крымском мостуРосавтодор
 
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