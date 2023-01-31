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Когда полностью откроют Крымский мост - РИА Новости Крым, 31.01.2023
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Когда полностью откроют Крымский мост
Когда полностью откроют Крымский мост - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Когда полностью откроют Крымский мост
Проезд по обеим сторонам автомобильной части Крымского моста рассчитывают открыть в марте. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T16:25
2023-01-31T16:30
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марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Проезд по обеим сторонам автомобильной части Крымского моста рассчитывают открыть в марте. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.Во вторник строители завершили надвижку четвертого, последнего, пролетного строения левой автомобильной части Крымского моста. Работы были выполнены на пять с половиной часов раньше запланированного срока.Сейчас на Крымском мосту круглосуточно работают 280 человек, задействовано 20 единиц техники.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.После ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. Правую часть сооружения восстановили за 57 дней с октября по декабрь 2022-го. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин за рулем открыл отремонтированную часть Крымского мостаКогда закончат ремонт Крымского мостаГлава военной разведки Украины пригрозил новыми атаками на Россию
https://crimea.ria.ru/20230131/krymskiy-most-otkryli-dlya-dvizheniya--1126676967.html
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Когда полностью откроют Крымский мост

Вице-премьер Хуснуллин: движение по обеим сторонам Крымского моста могут открыть в марте

16:25 31.01.2023 (обновлено: 16:30 31.01.2023)
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаНадвижка пролета на Крымском мосту
Надвижка пролета на Крымском мосту
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Проезд по обеим сторонам автомобильной части Крымского моста рассчитывают открыть в марте. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Во вторник строители завершили надвижку четвертого, последнего, пролетного строения левой автомобильной части Крымского моста. Работы были выполнены на пять с половиной часов раньше запланированного срока.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
07:31
Крымский мост открыли для движения
"В начале февраля пролет будет полностью опущен в свое проектное положение. После того, как она будет выполнена, строители смогут приступить к укладке асфальта, монтажу освещения и барьерных ограждений. В марте рассчитываем по обеим сторонам моста открыть движение для легковых автомобилей и автобусов", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Сейчас на Крымском мосту круглосуточно работают 280 человек, задействовано 20 единиц техники.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
После ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. Правую часть сооружения восстановили за 57 дней с октября по декабрь 2022-го. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.
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