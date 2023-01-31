https://crimea.ria.ru/20230131/kogda-polnostyu-otkroyut-krymskiy-most-1126693902.html

Когда полностью откроют Крымский мост

Когда полностью откроют Крымский мост - РИА Новости Крым, 31.01.2023

Когда полностью откроют Крымский мост

Проезд по обеим сторонам автомобильной части Крымского моста рассчитывают открыть в марте. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T16:25

2023-01-31T16:25

2023-01-31T16:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Проезд по обеим сторонам автомобильной части Крымского моста рассчитывают открыть в марте. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.Во вторник строители завершили надвижку четвертого, последнего, пролетного строения левой автомобильной части Крымского моста. Работы были выполнены на пять с половиной часов раньше запланированного срока.Сейчас на Крымском мосту круглосуточно работают 280 человек, задействовано 20 единиц техники.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.После ЧП строители оперативно приступили к восстановлению поврежденных конструкций Крымского моста. Правую часть сооружения восстановили за 57 дней с октября по декабрь 2022-го. После ремонта наиболее поврежденной правой части строители приступили к работам на второй стороне.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин за рулем открыл отремонтированную часть Крымского мостаКогда закончат ремонт Крымского мостаГлава военной разведки Украины пригрозил новыми атаками на Россию

https://crimea.ria.ru/20230131/krymskiy-most-otkryli-dlya-dvizheniya--1126676967.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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