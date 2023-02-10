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В очереди на переправу в Крым стоят более 120 автомобилей

В очереди на переправу в Крым стоят более 120 автомобилей - РИА Новости Крым, 10.02.2023

В очереди на переправу в Крым стоят более 120 автомобилей

В очереди на Керченскую переправу в Крым стоят 122 автомобиля. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T14:29

2023-02-10T14:29

2023-02-10T14:29

керченская паромная переправа

кубань

крым

новости крыма

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керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую переправу в Крым стоят 122 автомобиля. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Переправа после четырех суток простоя возобновила свою работу 9 февраля вечером. По состоянию на утро четверга паромов в Крым ждали 277 автомобилей. За сутки паромы "Лаврентий" и "Ейск" перевезли в Крым 227 транспортных средств и 356 пассажиров.Всего с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли более 80,9 тысяч пассажиров, свыше 61,8 тысяч единиц автотранспорта и 6 838 железнодорожных вагонов.На переправе продолжают действовать ограничения, введенные в октябре после теракта на Крымском мосту. Переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендуют использовать альтернативный наземный маршрут.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает Керченская переправа в пятницу, 10 февраляСотни фур на Керченской переправе: причина глазами водителей и чиновниковКогда полностью откроют Крымский мост

кубань

крым

керченский пролив

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, кубань, крым, новости крыма, транспорт, керченский пролив