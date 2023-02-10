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В очереди на переправу в Крым стоят более 120 автомобилей - РИА Новости Крым, 10.02.2023
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В очереди на переправу в Крым стоят более 120 автомобилей
В очереди на переправу в Крым стоят более 120 автомобилей - РИА Новости Крым, 10.02.2023
В очереди на переправу в Крым стоят более 120 автомобилей
В очереди на Керченскую переправу в Крым стоят 122 автомобиля. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T14:29
2023-02-10T14:29
керченская паромная переправа
кубань
крым
новости крыма
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керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую переправу в Крым стоят 122 автомобиля. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Переправа после четырех суток простоя возобновила свою работу 9 февраля вечером. По состоянию на утро четверга паромов в Крым ждали 277 автомобилей. За сутки паромы "Лаврентий" и "Ейск" перевезли в Крым 227 транспортных средств и 356 пассажиров.Всего с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли более 80,9 тысяч пассажиров, свыше 61,8 тысяч единиц автотранспорта и 6 838 железнодорожных вагонов.На переправе продолжают действовать ограничения, введенные в октябре после теракта на Крымском мосту. Переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендуют использовать альтернативный наземный маршрут.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает Керченская переправа в пятницу, 10 февраляСотни фур на Керченской переправе: причина глазами водителей и чиновниковКогда полностью откроют Крымский мост
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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керченская паромная переправа, кубань, крым, новости крыма, транспорт, керченский пролив
В очереди на переправу в Крым стоят более 120 автомобилей

Оперштаб Кубани: в очереди на Керченскую переправу стоят 122 машины

14:29 10.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНакопитель в районе посёлка Ильич
Накопитель в районе посёлка Ильич - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую переправу в Крым стоят 122 автомобиля. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
Переправа после четырех суток простоя возобновила свою работу 9 февраля вечером. По состоянию на утро четверга паромов в Крым ждали 277 автомобилей. За сутки паромы "Лаврентий" и "Ейск" перевезли в Крым 227 транспортных средств и 356 пассажиров.
"На накопительной парковке в поселке Ильич своей очереди ожидают 122 машины. Развернут пункт обогрева, работает полевая кухня и два волонтера. Все остальные накопительные площадки выведены в резерв, в готовности к развертыванию при необходимости", - сообщили в оперштабе.
Всего с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли более 80,9 тысяч пассажиров, свыше 61,8 тысяч единиц автотранспорта и 6 838 железнодорожных вагонов.
На переправе продолжают действовать ограничения, введенные в октябре после теракта на Крымском мосту. Переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендуют использовать альтернативный наземный маршрут.
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