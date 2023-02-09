https://crimea.ria.ru/20230209/shtorm-v-kerchenskom-prolive--perepravy-v-krymu-zhdut-277-avtomobiley-1126876873.html

Шторм в Керченском проливе – переправы в Крыму ждут 277 автомобилей

Шторм в Керченском проливе – переправы в Крыму ждут 277 автомобилей - РИА Новости Крым, 09.02.2023

Шторм в Керченском проливе – переправы в Крыму ждут 277 автомобилей

В очереди на Керченскую паромную переправу с кубанской стороны находятся 277 автомобилей, за сутки прибавилось около 100 большегрузов. Об этом сообщает оперштаб РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T11:46

2023-02-09T11:46

2023-02-09T11:46

керченская паромная переправа

новости крыма

крым

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крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В очереди на Керченскую паромную переправу с кубанской стороны находятся 277 автомобилей, за сутки прибавилось около 100 большегрузов. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Все остальные накопительные площадки выведены в резерв, их готовы развернуть при необходимости. С учетом непогоды автомобилистам и водителям большегрузов, которые направляются в Крым, рекомендуют выбирать маршрут по сухопутному пути через Херсон и Мариуполь.Шторм на Керченской переправеШтормовое предупреждение по проливу действует с 5 февраля. Из-за усиления ветра и волнения моря паромы перестали курсировать через Керченский пролив, все эти дни транспортные и пассажирские перевозки не осуществлялись.Всего с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли более 80,3 тысяч пассажиров, свыше 61,4 тысяч автомобилей и 6,8 тысяч железнодорожных вагонов.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям напоминают, что при планировании поездок на паромах нужно следить за актуальной обстановкой в Керченском проливе.Сухопутный маршрут в КрымСухопутный маршрут в Крым протяженностью 387 км пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами.Ежесуточно из Крыма по "коридору" выезжают сотни грузовиков. Водители могут следовать из республики самостоятельно или в составе организованной колонны. Для регистрации в составе колонны необходимо обратиться по телефону министерства +7 978 199 26 34.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские спасатели вытащили из снега 22 машиныОбледенение судов и сильный ветер: обстановка на Керченской переправеСотни фур на Керченской переправе: причина глазами водителей и чиновников

https://crimea.ria.ru/20230131/dorogi-iz-kryma-v-khersonskuyu-oblast--kogda-nachnut-remont-1126681637.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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