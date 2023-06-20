https://crimea.ria.ru/20230620/ekipazh-propavshego-nepodaleku-ot-titanika-batiskafa-vyshel-na-svyaz-1129497471.html

Экипаж пропавшего неподалеку от "Титаника" батискафа вышел на связь

Экипаж пропавшего неподалеку от "Титаника" батискафа вышел на связь - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Экипаж пропавшего неподалеку от "Титаника" батискафа вышел на связь

Ирландский исследователь Рори Голден, один из членов экипажа батискафа, который пропал во время экспедиции к обломкам "Титаника", вышел на связь и написал в... РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T08:43

2023-06-20T08:43

2023-06-20T08:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Ирландский исследователь Рори Голден, один из членов экипажа батискафа, который пропал во время экспедиции к обломкам "Титаника", вышел на связь и написал в посте в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская), что с ним все в порядке, сообщила ирландская газета Irish Sun. "Наши возможности... по выходу в интернет ограничены, чтобы сохранить пропускную способность для скоординированных усилий, которые предпринимаются, поэтому, пожалуйста, имейте это в виду", - отметил он. Голден попросил "думать позитивно", отметив, что команда батискафа настроена так же. По данным Irish Sun, Голден был первым из ирландских дайверов, спускавшихся к обломкам "Титаника" в 2000 году. Поиски батискафа, который пропал во время экспедиции к обломкам "Титаника", развернулись примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США. Соединенные Штаты и Канада отправили самолеты с целью обнаружения подводного аппарата. Представитель береговой охраны подтвердил телекомпании CNN, что в батискафе находятся пять человек. Аппарат американской компании OceanGate Expedition располагает запасами кислорода на 72 часа, сообщил сотрудник службы в интервью телеканалу Fox. В свою очередь, телеканал Sky News сообщал, что на борту подводного аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Нарголе и основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш. Компания подтвердила, что на борту находится экипаж, но не пояснила, есть ли там пассажиры, которые покупают подводные туры за 250 тысяч долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотели увидеть "Титаник": в Атлантике пропал батискаф с туристамиУченые впервые сняли затонувший "Титаник" в формате 8KАмериканцы хотят вскрыть корпус затонувшего "Титаника"*запрещенная в России экстремистскяая организация

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атлантический океан, в мире, новости, происшествия, сша, титаник