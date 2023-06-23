https://crimea.ria.ru/20230623/gibel-batiskafa-titan-uchenye-rasskazali-chto-stalo-s-telami-pogibshikh-1129585113.html

Гибель батискафа "Титан": ученые рассказали, что стало с телами погибших

Гибель батискафа "Титан": ученые рассказали, что стало с телами погибших - РИА Новости Крым, 23.06.2023

Гибель батискафа "Титан": ученые рассказали, что стало с телами погибших

На глубине "Титаника" нет крупных хищников, поэтому тела погибших в батискафе "Титан" сохранятся на несколько недель, в соленой воде останки "высохнут",... РИА Новости Крым, 23.06.2023

2023-06-23T16:47

2023-06-23T16:47

2023-06-23T16:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. На глубине "Титаника" нет крупных хищников, поэтому тела погибших в батискафе "Титан" сохранятся на несколько недель, в соленой воде останки "высохнут", объяснил РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов.Под водой тела погибших... высохнут"Я думаю, что вполне реально найти останки, несколько недель тела будут в сохранности", - сказал Мухаметов.Эксперт отметил, что на глубине, где покоятся обломки "Титаника" (около 3,8 километров), нет крупных хищников, в том числе акул, которые могли бы повредить останки погибших.Эксперт пояснил, что трупы распухают в пресной воде, а в океане влага, наоборот, выходит из тела. Средняя соленость Северной Атлантики – 35,5 промилле, это самая соленая крупная акватория на планете.Как пояснил РИА Новости Крым исполнительный директор Центра подводных исследований Русского Географического общества, пилот обитаемых глубоководных аппаратов Сергей Фокин, есть шанс найти и поднять на поверхность тела погибших."Каждые 10 метров водяного столба дают давление в одну атмосферу. Уходя на глубину 3800 метров, где лежит "Титаник", давление там примерно 380 атмосфер. Это громадное давление, которое в буквальном смысле сокрушает все, что недостаточно прочно, чтобы противостоять такой силе", - говорит Фокин.По его словам, аппарат "Титан" имел весьма неоднозначную конструкцию корпуса. "Самая лучшая форма, чтобы противостоять давлению - сферическая, форма шара. Под равномерном давлением воды шар сжимается со все сторон одинаково и своим конструктивом поддерживает свою прочность. "Титан" - сигарообразный. То есть у него было две титановых полусферических заглушки – в носу и в корме, а между ними – композитный цилиндрический сегмент. Мы работали на подобных аппаратах на меньших глубинах, но даже там подобная конструкция корпуса испытывает бешеные перегрузки на месте соединений заглушек с цилиндрической частью корпуса", - продолжает Сергей Фокин. Взрывается как куриное яйцоПо его мнению, именно в местах соединений произошла деформация углепластиковой части – наиболее слабой. "Это все происходит за доли секунды – вначале появляется небольшая трещина, куда устремляется вода, она тут же разрывается и потерявший структурную прочность корпус сминается в мгновение. Это схоже с тем, как после первой трещины взрывается куриное яйцо, если на него надавить. Это как взрыв, направленный вовнутрь. Люди не успели утонуть или захлебнуться – их просто раздавило толщей воды за доли секунды. Тела, скорее всего, находятся, прижатые, зажатые смятой цилиндрической частью корпуса. Именно ее пока не нашли, думаю, они находятся именно в ней. Поднять их на поверхность технически сложно, но эта задача в принципе реализуемая", - говорит эксперт.Ранее береговая охрана США, которая проводила поисково-спасательную операцию, сообщила, что батискаф "Титан" разрушен в результате взрыва, а пять членов его экипажа погибли. Участники поисковой операции также заявили, что в связи с глубиной, на которой находятся обломки и сложности работы на ней, вероятность обнаружения останков погибших мала.Туристический аппарат "Титан" пропал в воскресенье во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения.На борту аппарата, принадлежащего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман.20 июня в СМИ появились сообщения, что экипаж батискафа вышел на связь - Ирландский исследователь Рори Голден, который ранее сообщал, что будет погружаться к "Титанику", написал в соцсети, что с ним все в порядке, и "вся команда сейчас сосредоточена на ожидании спасателей". Позднее выяснилось, что произошла ошибка - Рори не было на борту "Титана", он принимает участие в спасательной операции на другом судне.

https://crimea.ria.ru/20230619/khoteli-uvidet-titanik-v-atlantike-propal-batiskaf-s-turistami-1129493889.html

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