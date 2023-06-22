https://crimea.ria.ru/20230622/zemletryasenie-u-beregov-kryma-uchenye-ne-isklyuchayut-novykh-tolchkov-1129559683.html

Землетрясение у берегов Крыма: ученые не исключают новых толчков

Землетрясение у берегов Крыма: ученые не исключают новых толчков - РИА Новости Крым, 22.06.2023

Землетрясение у берегов Крыма: ученые не исключают новых толчков

Предсказать конкретное место, время и силу подземных толчков невозможно, однако по статистике в Крыму сильные землетрясения происходят примерно раз в столетие,... РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T14:02

2023-06-22T14:02

2023-06-22T14:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Предсказать конкретное место, время и силу подземных толчков невозможно, однако по статистике в Крыму сильные землетрясения происходят примерно раз в столетие, и очередной такой временной промежуток как раз подходит к концу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заведующий центральной сейсмостанцией "Симферополь" Института сейсмологии КФУ Федор Панков.Утром в четверг в Черном море, примерно в 67 километрах к юго-западу от Севастополя, произошло землетрясение магнитудой 4,6. Толчки ощущались в поселках и городах южного берега Крыма, в Севастополе, на верхних этажах в Евпатории и Симферополе.Точные прогнозы невозможныПо словам ученого, после разрушительного февральского турецкого землетрясения специалисты отмечают повышение сейсмической активности по всему миру и в Черноморском регионе в частности. Однако проследить закономерности и спрогнозировать новые толчки в том или ином регионе в конкретное время наука пока не может.Чтобы помочь сейсмологам, которым важны любые сведения для дальнейшей аналитики, ученый просит жителей Крыма, попавших в зону сегодняшнего землетрясения, сообщить ученым о своих ощущениях. Это важно для оценки сейсмической устойчивости застроек на разных склонах и грунтах.Столетние циклыНесмотря на невозможность точных прогнозов, ученый напоминает, что Крым является сейсмоопасным регионом и подчеркивает, что землетрясения на побережье полуострова случаются регулярно, но очень глубоко под землей и слабой магнитуды, поэтому практически не ощущаются. Более сильные толчки тоже вероятны, в том силе у берегов Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияТектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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