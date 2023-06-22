https://crimea.ria.ru/20230622/zemletryasenie-u-beregov-kryma-uchenye-ne-isklyuchayut-novykh-tolchkov-1129559683.html
Землетрясение у берегов Крыма: ученые не исключают новых толчков
Землетрясение у берегов Крыма: ученые не исключают новых толчков - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Землетрясение у берегов Крыма: ученые не исключают новых толчков
Предсказать конкретное место, время и силу подземных толчков невозможно, однако по статистике в Крыму сильные землетрясения происходят примерно раз в столетие,... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T14:02
2023-06-22T14:02
2023-06-22T14:02
новости крыма
федор панков
сейсмология
землетрясение в черном море
новости
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737183_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ccb78be1afbe763f09c1bf968608b527.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Предсказать конкретное место, время и силу подземных толчков невозможно, однако по статистике в Крыму сильные землетрясения происходят примерно раз в столетие, и очередной такой временной промежуток как раз подходит к концу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заведующий центральной сейсмостанцией "Симферополь" Института сейсмологии КФУ Федор Панков.Утром в четверг в Черном море, примерно в 67 километрах к юго-западу от Севастополя, произошло землетрясение магнитудой 4,6. Толчки ощущались в поселках и городах южного берега Крыма, в Севастополе, на верхних этажах в Евпатории и Симферополе.Точные прогнозы невозможныПо словам ученого, после разрушительного февральского турецкого землетрясения специалисты отмечают повышение сейсмической активности по всему миру и в Черноморском регионе в частности. Однако проследить закономерности и спрогнозировать новые толчки в том или ином регионе в конкретное время наука пока не может.Чтобы помочь сейсмологам, которым важны любые сведения для дальнейшей аналитики, ученый просит жителей Крыма, попавших в зону сегодняшнего землетрясения, сообщить ученым о своих ощущениях. Это важно для оценки сейсмической устойчивости застроек на разных склонах и грунтах.Столетние циклыНесмотря на невозможность точных прогнозов, ученый напоминает, что Крым является сейсмоопасным регионом и подчеркивает, что землетрясения на побережье полуострова случаются регулярно, но очень глубоко под землей и слабой магнитуды, поэтому практически не ощущаются. Более сильные толчки тоже вероятны, в том силе у берегов Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияТектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737183_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_9d43e8206870fc99331a1b064a029a29.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, федор панков, сейсмология, землетрясение в черном море, новости, землетрясение
Землетрясение у берегов Крыма: ученые не исключают новых толчков
Сейсмолог Панков разъяснил сейсмические риски для Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым.
Предсказать конкретное место, время и силу подземных толчков невозможно, однако по статистике в Крыму сильные землетрясения происходят примерно раз в столетие, и очередной такой временной промежуток как раз подходит к концу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал заведующий центральной сейсмостанцией "Симферополь" Института сейсмологии КФУ Федор Панков.
Утром в четверг в Черном море, примерно в 67 километрах к юго-западу от Севастополя, произошло землетрясение магнитудой 4,6. Толчки ощущались в поселках и городах южного берега Крыма, в Севастополе, на верхних этажах в Евпатории и Симферополе.
Точные прогнозы невозможны
По словам ученого, после разрушительного февральского турецкого
землетрясения специалисты отмечают повышение сейсмической активности по всему миру и в Черноморском регионе в частности. Однако проследить закономерности и спрогнозировать новые толчки в том или ином регионе в конкретное время наука пока не может.
"Спрогнозировать землетрясение невозможно. Это хаотичный процесс: движутся плиты, и где пойдут разломы - никто этого не скажет", - констатирует Панков.
Чтобы помочь сейсмологам, которым важны любые сведения для дальнейшей аналитики, ученый просит жителей Крыма, попавших в зону сегодняшнего землетрясения, сообщить ученым о своих ощущениях. Это важно для оценки сейсмической устойчивости застроек на разных склонах и грунтах.
Столетние циклы
Несмотря на невозможность точных прогнозов, ученый напоминает, что Крым является сейсмоопасным регионом и подчеркивает, что землетрясения на побережье полуострова случаются регулярно, но очень глубоко под землей и слабой магнитуды, поэтому практически не ощущаются. Более сильные толчки тоже вероятны, в том силе у берегов Севастополя.
"Ожидаем, конечно. Предположить где, с какой силой и когда - невозможно, однако по статистическим данным в Крыму примерно раз в столетие происходят довольно заметные землетрясения. Последнее было в 1927 году в районе Ялты", - напомнил ученый.
Читайте также на РИА Новости Крым: