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Землетрясение у берегов Крыма: ученые не исключают новых толчков - РИА Новости Крым, 22.06.2023
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Землетрясение у берегов Крыма: ученые не исключают новых толчков
Землетрясение у берегов Крыма: ученые не исключают новых толчков - РИА Новости Крым, 22.06.2023
Землетрясение у берегов Крыма: ученые не исключают новых толчков
Предсказать конкретное место, время и силу подземных толчков невозможно, однако по статистике в Крыму сильные землетрясения происходят примерно раз в столетие,... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T14:02
2023-06-22T14:02
новости крыма
федор панков
сейсмология
землетрясение в черном море
новости
землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Предсказать конкретное место, время и силу подземных толчков невозможно, однако по статистике в Крыму сильные землетрясения происходят примерно раз в столетие, и очередной такой временной промежуток как раз подходит к концу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заведующий центральной сейсмостанцией "Симферополь" Института сейсмологии КФУ Федор Панков.Утром в четверг в Черном море, примерно в 67 километрах к юго-западу от Севастополя, произошло землетрясение магнитудой 4,6. Толчки ощущались в поселках и городах южного берега Крыма, в Севастополе, на верхних этажах в Евпатории и Симферополе.Точные прогнозы невозможныПо словам ученого, после разрушительного февральского турецкого землетрясения специалисты отмечают повышение сейсмической активности по всему миру и в Черноморском регионе в частности. Однако проследить закономерности и спрогнозировать новые толчки в том или ином регионе в конкретное время наука пока не может.Чтобы помочь сейсмологам, которым важны любые сведения для дальнейшей аналитики, ученый просит жителей Крыма, попавших в зону сегодняшнего землетрясения, сообщить ученым о своих ощущениях. Это важно для оценки сейсмической устойчивости застроек на разных склонах и грунтах.Столетние циклыНесмотря на невозможность точных прогнозов, ученый напоминает, что Крым является сейсмоопасным регионом и подчеркивает, что землетрясения на побережье полуострова случаются регулярно, но очень глубоко под землей и слабой магнитуды, поэтому практически не ощущаются. Более сильные толчки тоже вероятны, в том силе у берегов Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикойУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияТектонический разлом: Крым может сдвинуться после толчков в Турции
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РИА Новости Крым
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новости крыма, федор панков, сейсмология, землетрясение в черном море, новости, землетрясение
Землетрясение у берегов Крыма: ученые не исключают новых толчков

Сейсмолог Панков разъяснил сейсмические риски для Крыма

14:02 22.06.2023
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Предсказать конкретное место, время и силу подземных толчков невозможно, однако по статистике в Крыму сильные землетрясения происходят примерно раз в столетие, и очередной такой временной промежуток как раз подходит к концу. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заведующий центральной сейсмостанцией "Симферополь" Института сейсмологии КФУ Федор Панков.
Утром в четверг в Черном море, примерно в 67 километрах к юго-западу от Севастополя, произошло землетрясение магнитудой 4,6. Толчки ощущались в поселках и городах южного берега Крыма, в Севастополе, на верхних этажах в Евпатории и Симферополе.

Точные прогнозы невозможны

По словам ученого, после разрушительного февральского турецкого землетрясения специалисты отмечают повышение сейсмической активности по всему миру и в Черноморском регионе в частности. Однако проследить закономерности и спрогнозировать новые толчки в том или ином регионе в конкретное время наука пока не может.

"Спрогнозировать землетрясение невозможно. Это хаотичный процесс: движутся плиты, и где пойдут разломы - никто этого не скажет", - констатирует Панков.

Чтобы помочь сейсмологам, которым важны любые сведения для дальнейшей аналитики, ученый просит жителей Крыма, попавших в зону сегодняшнего землетрясения, сообщить ученым о своих ощущениях. Это важно для оценки сейсмической устойчивости застроек на разных склонах и грунтах.

Столетние циклы

Несмотря на невозможность точных прогнозов, ученый напоминает, что Крым является сейсмоопасным регионом и подчеркивает, что землетрясения на побережье полуострова случаются регулярно, но очень глубоко под землей и слабой магнитуды, поэтому практически не ощущаются. Более сильные толчки тоже вероятны, в том силе у берегов Севастополя.

"Ожидаем, конечно. Предположить где, с какой силой и когда - невозможно, однако по статистическим данным в Крыму примерно раз в столетие происходят довольно заметные землетрясения. Последнее было в 1927 году в районе Ялты", - напомнил ученый.

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