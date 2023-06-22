https://crimea.ria.ru/20230622/u-beregov-kryma-proizoshlo-zemletryasenie-magnitudoy-46-1129544916.html

У берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,6

У берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,6 - РИА Новости Крым, 22.06.2023

У берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 5.42 в четверг в Черном море примерно в 67 километрах к юго-западу от Севастополя, свидетельствуют предварительные... РИА Новости Крым, 22.06.2023

2023-06-22T07:39

2023-06-22T07:39

2023-06-22T07:40

крым

землетрясение в черном море

землетрясение в крыму

безопасность

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 5.42 в четверг в Черном море примерно в 67 километрах к юго-западу от Севастополя, свидетельствуют предварительные данные обработки информации с крымских станций наблюдения, сообщил РИА Новости директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета (КФУ) Юрий Вольфман. Обработка данных продолжается, отметил он, более точные результаты будут получены в ближайшее время. От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся >>Землетрясение ощущалось в поселках и городах южного берега Крыма, в Севастополе, на верхних этажах в Евпатории и Симферополе, об этом сообщают пользователи социалных сетей.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцевУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияСейсмолог рассказал, где в Крыму высока вероятность землетрясения

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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