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У берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,6
У берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,6 - РИА Новости Крым, 22.06.2023
У берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,6
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 5.42 в четверг в Черном море примерно в 67 километрах к юго-западу от Севастополя, свидетельствуют предварительные... РИА Новости Крым, 22.06.2023
2023-06-22T07:39
2023-06-22T07:39
2023-06-22T07:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 5.42 в четверг в Черном море примерно в 67 километрах к юго-западу от Севастополя, свидетельствуют предварительные данные обработки информации с крымских станций наблюдения, сообщил РИА Новости директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета (КФУ) Юрий Вольфман. Обработка данных продолжается, отметил он, более точные результаты будут получены в ближайшее время. От Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся >>Землетрясение ощущалось в поселках и городах южного берега Крыма, в Севастополе, на верхних этажах в Евпатории и Симферополе, об этом сообщают пользователи социалных сетей.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение в Турции и Сирии глазами очевидцевУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияСейсмолог рассказал, где в Крыму высока вероятность землетрясения
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