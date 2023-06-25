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Техника "Вагнера" повредила более 10 тысяч "квадратов" дорог в Ростове - РИА Новости Крым, 25.06.2023
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Техника "Вагнера" повредила более 10 тысяч "квадратов" дорог в Ростове
Техника "Вагнера" повредила более 10 тысяч "квадратов" дорог в Ростове - РИА Новости Крым, 25.06.2023
Техника "Вагнера" повредила более 10 тысяч "квадратов" дорог в Ростове
Военная техника ЧВК "Вагнер" повредила более 10 тысяч квадратных метров дорог в Ростове-на-Дону, на месте уже работают дорожные службы. Об этом в воскресенье... РИА Новости Крым, 25.06.2023
2023-06-25T10:59
2023-06-25T10:59
ростов-на-дону
чвк "вагнер"
попытка вооруженного мятежа в россии
общество
происшествия
новости
россия
алексей логвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Военная техника ЧВК "Вагнер" повредила более 10 тысяч квадратных метров дорог в Ростове-на-Дону, на месте уже работают дорожные службы. Об этом в воскресенье сообщил мэр города Алексей Логвиненко.По данным главы города, к устранению повреждений специалисты приступят уже 25 июня. Весь объем работ планируется завершить в течение двух дней.Ранее в Госавтоиспекции Краснодарского края сообщили об отмене введенных ограничения движения на трассах региона. К 10:00 были сняты ограничения для транспорта и на трассе М-4 "Дон". Также в Калужской области вновь разрешили передвижение личного транспорта на территориях, прилегающих к Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям. Власти Липецкой области сообщили о возобновлении автобусного сообщения по всем направлениям, практически все рейсы выполняются по расписаниюСитуация с ЧВК "Вагнер"В субботу правоохранительные органы Краснодарского края призвали воздержаться от поездок по автодороге М-4 "Дон" в направлении Ростовской области из-за загруженности федеральной трассы. Был введен альтернативный путь движения транспорта через село Новомихайловское Кущевского района по направлению на Зерноград (трасса "Волгоград-Ростов").Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области объявило о частичном ограничении движения на мостах через Оку на трассах "Дон", "Урал" и "Крым".Ограничения также были введены в ряде регионов РФ.В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. Эту информацию опровергли в Минобороны и в ФСБ.Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани и в других регионах России снимают ограничения на дорогахПопытка вооруженного мятежа в России: главноеОтели вернут деньги отменившим отдых из-за ситуации с ЧВК "Вагнер"
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ростов-на-дону, чвк "вагнер", попытка вооруженного мятежа в россии, общество, происшествия, новости, россия, алексей логвиненко
Техника "Вагнера" повредила более 10 тысяч "квадратов" дорог в Ростове

"Вагнер" военной техникой повредил более 10 тысяч квадратных метров дорог в Ростове - мэр

10:59 25.06.2023
 
© Telegram-канал мэра Ростова-на-Дону Алексея ЛогвиненкоПоследствия проезда военной техники "Вагнера" по дорогам в Ростове-на-Дону
Последствия проезда военной техники Вагнера по дорогам в Ростове-на-Дону
© Telegram-канал мэра Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Военная техника ЧВК "Вагнер" повредила более 10 тысяч квадратных метров дорог в Ростове-на-Дону, на месте уже работают дорожные службы. Об этом в воскресенье сообщил мэр города Алексей Логвиненко.

"Специалисты провели обследование дорог, по которым пролегал путь военной техники. По предварительным данным, повреждено более 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Больше всего пострадал проспект Буденновский", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным главы города, к устранению повреждений специалисты приступят уже 25 июня. Весь объем работ планируется завершить в течение двух дней.
Ранее в Госавтоиспекции Краснодарского края сообщили об отмене введенных ограничения движения на трассах региона. К 10:00 были сняты ограничения для транспорта и на трассе М-4 "Дон". Также в Калужской области вновь разрешили передвижение личного транспорта на территориях, прилегающих к Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям. Власти Липецкой области сообщили о возобновлении автобусного сообщения по всем направлениям, практически все рейсы выполняются по расписанию
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Ситуация с ЧВК "Вагнер"

В субботу правоохранительные органы Краснодарского края призвали воздержаться от поездок по автодороге М-4 "Дон" в направлении Ростовской области из-за загруженности федеральной трассы. Был введен альтернативный путь движения транспорта через село Новомихайловское Кущевского района по направлению на Зерноград (трасса "Волгоград-Ростов").
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области объявило о частичном ограничении движения на мостах через Оку на трассах "Дон", "Урал" и "Крым".
Ограничения также были введены в ряде регионов РФ.
В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. Эту информацию опровергли в Минобороны и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
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Ростов-на-ДонуЧВК "Вагнер"Попытка вооруженного мятежа в РоссииОбществоПроисшествияНовостиРоссияАлексей Логвиненко
 
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