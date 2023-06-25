https://crimea.ria.ru/20230625/tekhnika-vagnera-povredila-bolee-10-tysyach-kvadratov-dorog-v-rostove-1129611123.html

Техника "Вагнера" повредила более 10 тысяч "квадратов" дорог в Ростове

Техника "Вагнера" повредила более 10 тысяч "квадратов" дорог в Ростове - РИА Новости Крым, 25.06.2023

Техника "Вагнера" повредила более 10 тысяч "квадратов" дорог в Ростове

Военная техника ЧВК "Вагнер" повредила более 10 тысяч квадратных метров дорог в Ростове-на-Дону, на месте уже работают дорожные службы. Об этом в воскресенье... РИА Новости Крым, 25.06.2023

2023-06-25T10:59

2023-06-25T10:59

2023-06-25T10:59

ростов-на-дону

чвк "вагнер"

попытка вооруженного мятежа в россии

общество

происшествия

новости

россия

алексей логвиненко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/19/1129611007_0:63:1024:639_1920x0_80_0_0_e0e114b8e9869b3b4ea13c551a8c8f72.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Военная техника ЧВК "Вагнер" повредила более 10 тысяч квадратных метров дорог в Ростове-на-Дону, на месте уже работают дорожные службы. Об этом в воскресенье сообщил мэр города Алексей Логвиненко.По данным главы города, к устранению повреждений специалисты приступят уже 25 июня. Весь объем работ планируется завершить в течение двух дней.Ранее в Госавтоиспекции Краснодарского края сообщили об отмене введенных ограничения движения на трассах региона. К 10:00 были сняты ограничения для транспорта и на трассе М-4 "Дон". Также в Калужской области вновь разрешили передвижение личного транспорта на территориях, прилегающих к Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областям. Власти Липецкой области сообщили о возобновлении автобусного сообщения по всем направлениям, практически все рейсы выполняются по расписаниюСитуация с ЧВК "Вагнер"В субботу правоохранительные органы Краснодарского края призвали воздержаться от поездок по автодороге М-4 "Дон" в направлении Ростовской области из-за загруженности федеральной трассы. Был введен альтернативный путь движения транспорта через село Новомихайловское Кущевского района по направлению на Зерноград (трасса "Волгоград-Ростов").Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области объявило о частичном ограничении движения на мостах через Оку на трассах "Дон", "Урал" и "Крым".Ограничения также были введены в ряде регионов РФ.В ночь на 24 июня подразделения ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК. Эту информацию опровергли в Минобороны и в ФСБ.Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, который принял его предложение остановить движение "Вагнера" на территории России и вернуть бойцов в полевые лагеря.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани и в других регионах России снимают ограничения на дорогахПопытка вооруженного мятежа в России: главноеОтели вернут деньги отменившим отдых из-за ситуации с ЧВК "Вагнер"

https://crimea.ria.ru/20230624/sobyanin-obyavil-ponedelnik-nerabochim-dnem-v-moskve-1129604065.html

ростов-на-дону

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, чвк "вагнер", попытка вооруженного мятежа в россии, общество, происшествия, новости, россия, алексей логвиненко