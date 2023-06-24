https://crimea.ria.ru/20230624/oteli-vernut-dengi-otmenivshim-otdykh-iz-za-situatsii-s-chvk-vagner-1129603302.html

Отели вернут деньги отменившим отдых из-за ситуации с ЧВК "Вагнер"

Отели вернут деньги отменившим отдых из-за ситуации с ЧВК "Вагнер" - РИА Новости Крым, 24.06.2023

Отели вернут деньги отменившим отдых из-за ситуации с ЧВК "Вагнер"

Отели не будут аннулировать брони тех, кто не успел заселиться из-за сложной дорожной обстановки на трассах "Дон" и "Крым", и обещают вернуть средства за... РИА Новости Крым, 24.06.2023

2023-06-24T18:46

2023-06-24T18:46

2023-06-24T18:46

российский союз туриндустрии

туризм в крыму

россия

попытка вооруженного мятежа в россии

общество

новости

трасса м-4 "дон"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Отели не будут аннулировать брони тех, кто не успел заселиться из-за сложной дорожной обстановки на трассах "Дон" и "Крым", и обещают вернуть средства за неиспользованные дни. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии.Ранее стало известно о многокилометровых пробках на федеральных трассах М-4 "Дон" и М-2 "Крым" в районе Ростовской области, по которым туристы добираются до курортов Краснодарского края. В связи со сложной дорожной обстановкой водителей попросили выбирать маршруты в объезд трассы под Ростовом.Несмотря на определенные трудности, большинство туристов рассчитывают, что запланированный отдых все-таки состоится. В субботу туроператоры не наблюдают массовой отмены бронирования, отметили в организации.Кроме того, туристы смогут воспользоваться опцией переноса дат поездки. По таким обращениям также будут приниматься гибкие решения. Если же гость примет решение вовсе отменить поездку, отели вернут денежные средства в полном объеме.В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", на основателя которой Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа, в Москве и нескольких регионах введены режимы контртеррористической операции. Власти просят жителей не выезжать на дороги регионального и федерального значения без крайней необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Сообщение с Крымом: как работают переправа, мост и сухопутный маршрутКак объехать заторы на трассе "Дон"Волонтеры пришли на помощь застрявшим в заторах на М-4 автомобилистам

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский союз туриндустрии, туризм в крыму, россия, попытка вооруженного мятежа в россии, общество, новости, трасса м-4 "дон"