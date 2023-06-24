Отели вернут деньги отменившим отдых из-за ситуации с ЧВК "Вагнер"
РСТ: отели могут вернуть деньги за отмененный из-за ситуации с ЧВК "Вагнер" отдых
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезнодорожный вокзал
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Отели не будут аннулировать брони тех, кто не успел заселиться из-за сложной дорожной обстановки на трассах "Дон" и "Крым", и обещают вернуть средства за неиспользованные дни. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии.
Ранее стало известно о многокилометровых пробках на федеральных трассах М-4 "Дон" и М-2 "Крым" в районе Ростовской области, по которым туристы добираются до курортов Краснодарского края. В связи со сложной дорожной обстановкой водителей попросили выбирать маршруты в объезд трассы под Ростовом.
Несмотря на определенные трудности, большинство туристов рассчитывают, что запланированный отдых все-таки состоится. В субботу туроператоры не наблюдают массовой отмены бронирования, отметили в организации.
"Отели также относятся с пониманием к сложившейся ситуации и не будут аннулировать брони тех туристов, кто сегодня направляется к месту отдыха и по объективным причинам не сможет вовремя прибыть в забронированные средства размещения. Они также обещают пересчитать стоимость отдыха и вернуть денежные средства за неиспользованные дни", – говорится в сообщении.
Кроме того, туристы смогут воспользоваться опцией переноса дат поездки. По таким обращениям также будут приниматься гибкие решения. Если же гость примет решение вовсе отменить поездку, отели вернут денежные средства в полном объеме.
В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", на основателя которой Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа, в Москве и нескольких регионах введены режимы контртеррористической операции. Власти просят жителей не выезжать на дороги регионального и федерального значения без крайней необходимости.
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