Рейтинг@Mail.ru
Отели вернут деньги отменившим отдых из-за ситуации с ЧВК "Вагнер" - РИА Новости Крым, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230624/oteli-vernut-dengi-otmenivshim-otdykh-iz-za-situatsii-s-chvk-vagner-1129603302.html
Отели вернут деньги отменившим отдых из-за ситуации с ЧВК "Вагнер"
Отели вернут деньги отменившим отдых из-за ситуации с ЧВК "Вагнер" - РИА Новости Крым, 24.06.2023
Отели вернут деньги отменившим отдых из-за ситуации с ЧВК "Вагнер"
Отели не будут аннулировать брони тех, кто не успел заселиться из-за сложной дорожной обстановки на трассах "Дон" и "Крым", и обещают вернуть средства за... РИА Новости Крым, 24.06.2023
2023-06-24T18:46
2023-06-24T18:46
российский союз туриндустрии
туризм в крыму
россия
попытка вооруженного мятежа в россии
общество
новости
трасса м-4 "дон"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111849/25/1118492577_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_6a45367ce83ca71c8cbdc956c34b8a1e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Отели не будут аннулировать брони тех, кто не успел заселиться из-за сложной дорожной обстановки на трассах "Дон" и "Крым", и обещают вернуть средства за неиспользованные дни. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии.Ранее стало известно о многокилометровых пробках на федеральных трассах М-4 "Дон" и М-2 "Крым" в районе Ростовской области, по которым туристы добираются до курортов Краснодарского края. В связи со сложной дорожной обстановкой водителей попросили выбирать маршруты в объезд трассы под Ростовом.Несмотря на определенные трудности, большинство туристов рассчитывают, что запланированный отдых все-таки состоится. В субботу туроператоры не наблюдают массовой отмены бронирования, отметили в организации.Кроме того, туристы смогут воспользоваться опцией переноса дат поездки. По таким обращениям также будут приниматься гибкие решения. Если же гость примет решение вовсе отменить поездку, отели вернут денежные средства в полном объеме.В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", на основателя которой Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа, в Москве и нескольких регионах введены режимы контртеррористической операции. Власти просят жителей не выезжать на дороги регионального и федерального значения без крайней необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Сообщение с Крымом: как работают переправа, мост и сухопутный маршрутКак объехать заторы на трассе "Дон"Волонтеры пришли на помощь застрявшим в заторах на М-4 автомобилистам
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111849/25/1118492577_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_ef9006d2ccb28922d786bcad10d76026.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российский союз туриндустрии, туризм в крыму, россия, попытка вооруженного мятежа в россии, общество, новости, трасса м-4 "дон"
Отели вернут деньги отменившим отдых из-за ситуации с ЧВК "Вагнер"

РСТ: отели могут вернуть деньги за отмененный из-за ситуации с ЧВК "Вагнер" отдых

18:46 24.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Отели не будут аннулировать брони тех, кто не успел заселиться из-за сложной дорожной обстановки на трассах "Дон" и "Крым", и обещают вернуть средства за неиспользованные дни. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии.
Ранее стало известно о многокилометровых пробках на федеральных трассах М-4 "Дон" и М-2 "Крым" в районе Ростовской области, по которым туристы добираются до курортов Краснодарского края. В связи со сложной дорожной обстановкой водителей попросили выбирать маршруты в объезд трассы под Ростовом.
Несмотря на определенные трудности, большинство туристов рассчитывают, что запланированный отдых все-таки состоится. В субботу туроператоры не наблюдают массовой отмены бронирования, отметили в организации.
"Отели также относятся с пониманием к сложившейся ситуации и не будут аннулировать брони тех туристов, кто сегодня направляется к месту отдыха и по объективным причинам не сможет вовремя прибыть в забронированные средства размещения. Они также обещают пересчитать стоимость отдыха и вернуть денежные средства за неиспользованные дни", – говорится в сообщении.
Кроме того, туристы смогут воспользоваться опцией переноса дат поездки. По таким обращениям также будут приниматься гибкие решения. Если же гость примет решение вовсе отменить поездку, отели вернут денежные средства в полном объеме.
В связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер", на основателя которой Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа, в Москве и нескольких регионах введены режимы контртеррористической операции. Власти просят жителей не выезжать на дороги регионального и федерального значения без крайней необходимости.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сообщение с Крымом: как работают переправа, мост и сухопутный маршрут
Как объехать заторы на трассе "Дон"
Волонтеры пришли на помощь застрявшим в заторах на М-4 автомобилистам
 
Российский союз туриндустрииТуризм в КрымуРоссияПопытка вооруженного мятежа в РоссииОбществоНовостиТрасса М-4 "Дон"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала