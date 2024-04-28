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569 машин: двухчасовая очередь на Крымском мосту продолжает расти - РИА Новости Крым, 28.04.2024
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569 машин: двухчасовая очередь на Крымском мосту продолжает расти
569 машин: двухчасовая очередь на Крымском мосту продолжает расти - РИА Новости Крым, 28.04.2024
569 машин: двухчасовая очередь на Крымском мосту продолжает расти
В преддверии длинных праздничных выходных и праздничных дней очередь на Крымском мосту со стороны Кубани в Крым продолжает увеличиваться. РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T11:06
2024-04-28T11:29
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
новости крыма
транспорт
крым
кубань
тамань
керчь
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В преддверии длинных праздничных выходных и праздничных дней очередь на Крымском мосту со стороны Кубани в Крым продолжает увеличиваться. На 10 утра это число составляло 605 транспортных средств. В то же время, по информации инфоцентра, со стороны Керчи в ожидании проезда находится 79 транспортных средств. Ранее министр транспорта Крыма Лукашенко сообщал, что по состоянию на 10.30 в воскресенье работа Керченской паромной переправы возобновлена.Очередь на Крымском мосту перед досмотровыми пунктами начала расти с утра субботы.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крымский мост, новости крыма, транспорт, крым, кубань, тамань, керчь, керченский пролив
569 машин: двухчасовая очередь на Крымском мосту продолжает расти

В очереди на Крымском мосту стоят 569 машин

11:06 28.04.2024 (обновлено: 11:29 28.04.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В преддверии длинных праздничных выходных и праздничных дней очередь на Крымском мосту со стороны Кубани в Крым продолжает увеличиваться.
"В очереди со стороны Тамани находится 490 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - сообщает инфоцентр "Крымский мост".
На 10 утра это число составляло 605 транспортных средств. В то же время, по информации инфоцентра, со стороны Керчи в ожидании проезда находится 79 транспортных средств.
Ранее министр транспорта Крыма Лукашенко сообщал, что по состоянию на 10.30 в воскресенье работа Керченской паромной переправы возобновлена.
Очередь на Крымском мосту перед досмотровыми пунктами начала расти с утра субботы.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостНовости КрымаТранспортКрымКубаньТаманьКерчьКерченский пролив
 
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