https://crimea.ria.ru/20240428/ochered-na-krymskom-mostu-prodolzhaet-rasti-1136930390.html

569 машин: двухчасовая очередь на Крымском мосту продолжает расти

569 машин: двухчасовая очередь на Крымском мосту продолжает расти - РИА Новости Крым, 28.04.2024

569 машин: двухчасовая очередь на Крымском мосту продолжает расти

В преддверии длинных праздничных выходных и праздничных дней очередь на Крымском мосту со стороны Кубани в Крым продолжает увеличиваться. РИА Новости Крым, 28.04.2024

2024-04-28T11:06

2024-04-28T11:06

2024-04-28T11:29

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

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крым

кубань

тамань

керчь

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В преддверии длинных праздничных выходных и праздничных дней очередь на Крымском мосту со стороны Кубани в Крым продолжает увеличиваться. На 10 утра это число составляло 605 транспортных средств. В то же время, по информации инфоцентра, со стороны Керчи в ожидании проезда находится 79 транспортных средств. Ранее министр транспорта Крыма Лукашенко сообщал, что по состоянию на 10.30 в воскресенье работа Керченской паромной переправы возобновлена.Очередь на Крымском мосту перед досмотровыми пунктами начала расти с утра субботы.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

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крым

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тамань

керчь

керченский пролив

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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