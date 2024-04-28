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В Пасху центр Евпатории перекроют для транспорта более чем на сутки
В Пасху центр Евпатории перекроют для транспорта более чем на сутки - РИА Новости Крым, 28.04.2024
В Пасху центр Евпатории перекроют для транспорта более чем на сутки
В ночь с 4 на 5 мая работа городских трамваев маршрута №1 будет продлена в связи с проведением богослужений в храмах по случаю празднования Светлого Христова... РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T10:54
2024-04-28T10:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В ночь с 4 на 5 мая работа городских трамваев маршрута №1 будет продлена в связи с проведением богослужений в храмах по случаю празднования Светлого Христова Воскресения, сообщает администрация Евпатории.При этом центральные улицы курортного города около Свято-Николаевского собора и Свято-Ильинского храма, по информации властей Евпатории перекроют для движения транспорта с 8.00 4 мая по 15.00 5 мая.На сайте городской администрации говорится, что будет перекрыты следующие улицы:– пер. Летный;– пересечение ул. Тучина и пер. И. Чепурина (без создания препятствий для движения транспортных средств по пер. И. Чепурина);– пересечение ул. Революции и ул. Тучина (без создания препятствий для движения транспортных средств по ул. Революции).– пересечение ул. Бр. Буслаевых и ул. Приморская (без создания препятствий для движения транспортных средств по ул. Приморская);– пересечение ул. Революции и пер. Клубный (без создания препятствий для движения транспортных средств по ул. Революция).Ранее глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал качество уборки улиц Евпатории, а также указал на недоработки в озеленении, содержании дорог и другие недочеты.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с ценами в Крыму накануне Пасхи – минпром организовал проверкуДлинные выходные: как крымчане будут отдыхать в апреле и мае
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евпатория, городская среда, пасха, православие, крым, религия, новости крыма
В Пасху центр Евпатории перекроют для транспорта более чем на сутки
Городские трамваи в Евпатории будут ходить в пасхальную ночь до утра
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В ночь с 4 на 5 мая работа городских трамваев маршрута №1 будет продлена в связи с проведением богослужений в храмах по случаю празднования Светлого Христова Воскресения, сообщает администрация Евпатории.
"С 22.00 до 05.00 на линии будут курсировать два вагона", - сообщили в администрации.
При этом центральные улицы курортного города около Свято-Николаевского собора и Свято-Ильинского храма, по информации властей Евпатории перекроют для движения транспорта с 8.00 4 мая по 15.00 5 мая.
На сайте городской администрации говорится, что будет перекрыты следующие улицы:
– пересечение ул. Тучина и пер. И. Чепурина (без создания препятствий для движения транспортных средств по пер. И. Чепурина);
– пересечение ул. Революции и ул. Тучина (без создания препятствий для движения транспортных средств по ул. Революции).
– пересечение ул. Бр. Буслаевых и ул. Приморская (без создания препятствий для движения транспортных средств по ул. Приморская);
– пересечение ул. Революции и пер. Клубный (без создания препятствий для движения транспортных средств по ул. Революция).
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал качество уборки улиц
Евпатории, а также указал на недоработки в озеленении, содержании дорог и другие недочеты.
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