https://crimea.ria.ru/20240402/aksenov-ukazal-na-nedorabotki-v-uborke-i-ozelenenii-evpatorii-1136230238.html

Аксенов указал на недоработки в уборке и озеленении Евпатории

Аксенов указал на недоработки в уборке и озеленении Евпатории - РИА Новости Крым, 02.04.2024

Аксенов указал на недоработки в уборке и озеленении Евпатории

Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал качество уборки улиц Евпатории, а также указал на недоработки в озеленении, содержании дорог и другие недочеты. Об этом РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T15:52

2024-04-02T15:52

2024-04-02T15:53

сергей аксенов

евпатория

доступная среда

благоустройство

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал качество уборки улиц Евпатории, а также указал на недоработки в озеленении, содержании дорог и другие недочеты. Об этом после посещения города он написал в своем Telegram-канале.Глава республики отметил, что несмотря на пристальное внимание кураторов, "нельзя сказать, что со времени последнего визита здесь произошли радикальные изменения".Он также указал, что на всей территории города необходимо организовать компенсационное озеленение, так как "пустырей и открытого грунта в городской черте быть не должно". Необходимо также ускорить работу по обрезке деревьев, повсеместно занизить газоны и провести грейдирование дорог без покрытия."Сроки проведения данных работ затягивать нельзя, здесь не может быть первостепенных или второстепенных задач. Людям важна каждая улица, все они должны быть приведены в порядок", – подчеркнул он.Аксенов отметил, что в микрорайоне Спутник-1 уже начато грейдирование улиц, с середины апреля работы начнутся в микрорайоне Спутник-2. В планах проведение ямочного ремонта на 30 тысяч квадратных метров уличной сети.Из 384 улиц Евпатории и населенных пунктов, входящих в городской округ, освещение проведено на 286 улицах. Эта работа будет продолжена. Кроме того, в настоящее время в городе ведутся работы по благоустройству 10 дворовых территорий, подрядчик обязуется сдать готовые объекты до 1 августа, продолжил он."На железнодорожных переездах необходимо привести в порядок просевшие пути и обеспечить беспрепятственный проезд автотранспорта на 12 подобных участках", – добавил глава региона.Он порекомендовал администрации города в течение недели актуализировать обоснованный расчет необходимой штатной численности в управляющих организациях и МУПах, закрепить зоны ответственности. Текущую ситуацию по уборке сверять с планом ежедневно, а планерки и инструктажи проводить непосредственно на местах выполнения работ.На ремонт тротуаров в Евпатории было выделено около ста миллионов рублей, в первую очередь отремонтируют проходы к пляжным территориям и объектам досуга.16 февраля Сергей Аксенов сообщил, что мэр Евпатории Елена Демидова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы администрации Евпатории назначен первый замглавы города Иван Просоедов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории после реконструкции открыли набережную ТерешковойВласти Крыма назвали срок открытия набережной Терешковой в ЕвпаторииВ Евпатории завершена модернизация высоковольтной подстанции

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сергей аксенов, евпатория, доступная среда, благоустройство, крым, новости крыма