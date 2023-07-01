https://crimea.ria.ru/20230701/gruppirovka-dnepr-likvidirovala-esche-70-boevikov-vsu-i-zapadnuyu-tekhniku-1129745622.html

Группировка "Днепр" ликвидировала еще 70 боевиков ВСУ и западную технику

Группировка "Днепр" ликвидировала еще 70 боевиков ВСУ и западную технику - РИА Новости Крым, 01.07.2023

Группировка "Днепр" ликвидировала еще 70 боевиков ВСУ и западную технику

За минувшие сутки бойцы группировки войск "Днепр" ликвидировали в Херсонской области более 70 боевиков ВСУ, а также технику врага, в том числе и поставленную... РИА Новости Крым, 01.07.2023

2023-07-01T11:20

2023-07-01T11:20

2023-07-01T11:30

херсонская область

сво

группировка войск "днепр"

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. За минувшие сутки бойцы группировки войск "Днепр" ликвидировали в Херсонской области более 70 боевиков ВСУ, а также технику врага, в том числе и поставленную странами Запада.Наибольшие потери ВСУ понесли в районе острова Антоновский. Там российские военные ударили по месту скопления украинских боевиков: убиты 30 человек, 10 получили ранения различной степени тяжести.Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка ударом российского подразделения ликвидированы 15 солдат ВСУ, ранены семеро.В районе населенного пункта Музыковка уничтожена гаубица М 777 с боекомплектом и тремя членами экипажа. Еще четыре боевика получили ранения. В островной зоне также разбит 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему. Противник потерял шесть военнослужащих убитыми.На Каховском направлении бойцы группировки "Днепр" поразили место временной дислокации двух из подразделений ВСУ. В районе населенного пункта Дотчаны убиты 10 боевиков, ранены восемь, в Саблуковке враг потерял шесть боевиков убитыми и четырех ранеными.В пятницу сообщалось, что российские военные ликвидировали на Херсонском направлении 37 боевиков ВСУ и позиции двух украинских подразделений, две гаубицы и два минометных расчета.Ранее в субботу врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что минувшей ночью военнослужащие группировки войск "Днепр" окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста. Бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, и к трем часам ночи опорный пункт и гостиница, где засели украинские боевики, были взяты.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные окончательно зачистили зону у Антоновского мостаУничтожают боевиков сотнями: российские военные отразили все атаки ВСУКрупный тайник с боеприпасами нашли на Херсонщине

https://crimea.ria.ru/20230629/nas-rasstrelyayut-boevik-vsu-rasskazal-kak-komandir-pomog-sdatsya-v-plen-1129724002.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, сво, группировка войск "днепр", потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости