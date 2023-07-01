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Группировка "Днепр" ликвидировала еще 70 боевиков ВСУ и западную технику - РИА Новости Крым, 01.07.2023
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Группировка "Днепр" ликвидировала еще 70 боевиков ВСУ и западную технику
Группировка "Днепр" ликвидировала еще 70 боевиков ВСУ и западную технику - РИА Новости Крым, 01.07.2023
Группировка "Днепр" ликвидировала еще 70 боевиков ВСУ и западную технику
За минувшие сутки бойцы группировки войск "Днепр" ликвидировали в Херсонской области более 70 боевиков ВСУ, а также технику врага, в том числе и поставленную... РИА Новости Крым, 01.07.2023
2023-07-01T11:20
2023-07-01T11:30
херсонская область
сво
группировка войск "днепр"
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. За минувшие сутки бойцы группировки войск "Днепр" ликвидировали в Херсонской области более 70 боевиков ВСУ, а также технику врага, в том числе и поставленную странами Запада.Наибольшие потери ВСУ понесли в районе острова Антоновский. Там российские военные ударили по месту скопления украинских боевиков: убиты 30 человек, 10 получили ранения различной степени тяжести.Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка ударом российского подразделения ликвидированы 15 солдат ВСУ, ранены семеро.В районе населенного пункта Музыковка уничтожена гаубица М 777 с боекомплектом и тремя членами экипажа. Еще четыре боевика получили ранения. В островной зоне также разбит 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему. Противник потерял шесть военнослужащих убитыми.На Каховском направлении бойцы группировки "Днепр" поразили место временной дислокации двух из подразделений ВСУ. В районе населенного пункта Дотчаны убиты 10 боевиков, ранены восемь, в Саблуковке враг потерял шесть боевиков убитыми и четырех ранеными.В пятницу сообщалось, что российские военные ликвидировали на Херсонском направлении 37 боевиков ВСУ и позиции двух украинских подразделений, две гаубицы и два минометных расчета.Ранее в субботу врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что минувшей ночью военнослужащие группировки войск "Днепр" окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста. Бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, и к трем часам ночи опорный пункт и гостиница, где засели украинские боевики, были взяты.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные окончательно зачистили зону у Антоновского мостаУничтожают боевиков сотнями: российские военные отразили все атаки ВСУКрупный тайник с боеприпасами нашли на Херсонщине
https://crimea.ria.ru/20230629/nas-rasstrelyayut-boevik-vsu-rasskazal-kak-komandir-pomog-sdatsya-v-plen-1129724002.html
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херсонская область, сво, группировка войск "днепр", потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Группировка "Днепр" ликвидировала еще 70 боевиков ВСУ и западную технику

Работа группировки "Днепр" на Херсонщине: ВСУ потеряли 70 боевиков и западную технику

11:20 01.07.2023 (обновлено: 11:30 01.07.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. За минувшие сутки бойцы группировки войск "Днепр" ликвидировали в Херсонской области более 70 боевиков ВСУ, а также технику врага, в том числе и поставленную странами Запада.
Наибольшие потери ВСУ понесли в районе острова Антоновский. Там российские военные ударили по месту скопления украинских боевиков: убиты 30 человек, 10 получили ранения различной степени тяжести.
Кроме того, в районе населенного пункта Антоновка ударом российского подразделения ликвидированы 15 солдат ВСУ, ранены семеро.
В районе населенного пункта Музыковка уничтожена гаубица М 777 с боекомплектом и тремя членами экипажа. Еще четыре боевика получили ранения. В островной зоне также разбит 120-мм минометный расчет и боекомплект к нему. Противник потерял шесть военнослужащих убитыми.
На Каховском направлении бойцы группировки "Днепр" поразили место временной дислокации двух из подразделений ВСУ. В районе населенного пункта Дотчаны убиты 10 боевиков, ранены восемь, в Саблуковке враг потерял шесть боевиков убитыми и четырех ранеными.
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В пятницу сообщалось, что российские военные ликвидировали на Херсонском направлении 37 боевиков ВСУ и позиции двух украинских подразделений, две гаубицы и два минометных расчета.
Ранее в субботу врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что минувшей ночью военнослужащие группировки войск "Днепр" окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста. Бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, и к трем часам ночи опорный пункт и гостиница, где засели украинские боевики, были взяты.
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Херсонская областьСВОГруппировка войск "Днепр"Потери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости
 
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