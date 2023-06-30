https://crimea.ria.ru/20230630/gruppirovka-dnepr-gromit-vsu-na-khersonschine---svodka-za-sutki-1129737235.html

Группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине - сводка за сутки

Группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине - сводка за сутки - РИА Новости Крым, 30.06.2023

Группировка "Днепр" громит ВСУ на Херсонщине - сводка за сутки

За прошедшие сутки в Херсонской области силами группировки войск "Днепр" уничтожены позиции двух украинских подразделений, две гаубицы и два минометных расчета. РИА Новости Крым, 30.06.2023

2023-06-30T11:39

2023-06-30T11:39

2023-06-30T11:39

сво

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

группировка войск "днепр"

вооруженные силы россии

новости

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки в Херсонской области силами группировки войск "Днепр" уничтожены позиции двух украинских подразделений, две гаубицы и два минометных расчета. Безвозвратные потери противника – 37 погибших.В островной зоне соединениями группировки войск "Днепр" уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, при этом убито пятеро украинских военнослужащих и четверо получили ранения различной степени тяжести.На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены два минометных расчета с боекомплектом, потери врага при этом составили восемь человек убитыми, шестеро ранены.В районе села Ингулец ударом артиллерии поражена гаубица М 777 с боекомплектом, четверо военнослужащих ВСУ погибли, двое получили ранения различной степени тяжести. Возле села Наднепрянское также уничтожена гаубица, погибло четверо бойцов противника, двое получили ранения разной степени тяжести.На Каховском направлении наши войска сравняли с землей место временной дислокации подразделения ВСУ в районе села Гавриловка. При этом погибли 13 боевиков, 10 было ранено. Силами группировки войск "Днепр" также уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ в районе села Качкаровка, потери: трое военнослужащих ВСУ уничтожено, шестеро ранено.Никаких продвижений противника на территорию Российской Федерации в Херсонской области допущено не было. Российские войска успешно пресекают все попытки врага высадиться на левом берегу. Почти ежедневно при попытке высадки десанта уничтожаются плавсредства противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары нанесены по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУШесть украинских ДРГ ликвидированы на Купянском и Донецком направленияхСотни убитых и разбитая техника Запада – потери ВСУ и успехи армии России

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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