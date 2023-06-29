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Крупный тайник с боеприпасами нашли на Херсонщине - РИА Новости Крым, 29.06.2023
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Крупный тайник с боеприпасами нашли на Херсонщине
Крупный тайник с боеприпасами нашли на Херсонщине - РИА Новости Крым, 29.06.2023
Крупный тайник с боеприпасами нашли на Херсонщине
Крупный тайник с боеприпасами, в котором находилось почти полтысячи патронов и несколько десятков гранат с запалами, обнаружен в одном из сел Херсонской... РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T20:29
2023-06-29T20:29
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
херсонская область
происшествия
новые регионы россии
оружие
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Крупный тайник с боеприпасами, в котором находилось почти полтысячи патронов и несколько десятков гранат с запалами, обнаружен в одном из сел Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.Уточняется, что боеприпасы были спрятаны в одном из разрушенных зданий в селе Атамань Генического района.Полицейские, действуя совместно с пиротехниками Росгвардии, уничтожили гранаты и запалы к ним накладным зарядом тротила. Патроны перевезены в камеру хранения местного отдела полиции.Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ уничтожили крупный тайник с тысячами патронов, ручными гранатами, гранатометами и огнеметами в Херсонской области.Также схрон с патронами обнаружили на одной из ферм в селе Спасском Мелитопольского района Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина выбросил на обочину пакет с гранатами РГД-5"Рыбаки" по указу ВСУ спрятали 9 ящиков осколочных гранат под ХерсономВывоз патронов и гильз из России временно запрещен – кабмин
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), херсонская область, происшествия, новые регионы россии, оружие, новости
Крупный тайник с боеприпасами нашли на Херсонщине

МВД: крупный схрон с патронами и гранатами нашли в селе Атамань Херсонской области

20:29 29.06.2023
 
© Пресс-служба МВД РоссииВ Херсонской области полицейские выявили крупный схрон с патронами и гранатами в селе Атамань
В Херсонской области полицейские выявили крупный схрон с патронами и гранатами в селе Атамань
© Пресс-служба МВД России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Крупный тайник с боеприпасами, в котором находилось почти полтысячи патронов и несколько десятков гранат с запалами, обнаружен в одном из сел Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
Уточняется, что боеприпасы были спрятаны в одном из разрушенных зданий в селе Атамань Генического района.
"В тайнике находились в общей сложности 22 гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами к ним, 280 патронов калибра 7,62 мм, 80 патронов калибра 5,45 мм, 65 патронов калибра 9 мм и 50 мелкокалиберных патронов", - рассказали в пресс-службе.
Полицейские, действуя совместно с пиротехниками Росгвардии, уничтожили гранаты и запалы к ним накладным зарядом тротила. Патроны перевезены в камеру хранения местного отдела полиции.
© Пресс-служба МВД РоссииВ Херсонской области полицейские выявили крупный схрон с патронами и гранатами в селе Атамань
В Херсонской области полицейские выявили крупный схрон с патронами и гранатами в селе Атамань
© Пресс-служба МВД России
В Херсонской области полицейские выявили крупный схрон с патронами и гранатами в селе Атамань
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ уничтожили крупный тайник с тысячами патронов, ручными гранатами, гранатометами и огнеметами в Херсонской области.
Также схрон с патронами обнаружили на одной из ферм в селе Спасском Мелитопольского района Запорожской области.
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МВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Херсонская областьПроисшествияНовые регионы РоссииОружиеНовости
 
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