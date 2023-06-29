https://crimea.ria.ru/20230629/krupnyy-taynik-s-boepripasami-nashli-na-khersonschine-1129729584.html

Крупный тайник с боеприпасами нашли на Херсонщине

Крупный тайник с боеприпасами нашли на Херсонщине - РИА Новости Крым, 29.06.2023

Крупный тайник с боеприпасами нашли на Херсонщине

Крупный тайник с боеприпасами, в котором находилось почти полтысячи патронов и несколько десятков гранат с запалами, обнаружен в одном из сел Херсонской... РИА Новости Крым, 29.06.2023

2023-06-29T20:29

2023-06-29T20:29

2023-06-29T20:29

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

херсонская область

происшествия

новые регионы россии

оружие

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Крупный тайник с боеприпасами, в котором находилось почти полтысячи патронов и несколько десятков гранат с запалами, обнаружен в одном из сел Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.Уточняется, что боеприпасы были спрятаны в одном из разрушенных зданий в селе Атамань Генического района.Полицейские, действуя совместно с пиротехниками Росгвардии, уничтожили гранаты и запалы к ним накладным зарядом тротила. Патроны перевезены в камеру хранения местного отдела полиции.Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ уничтожили крупный тайник с тысячами патронов, ручными гранатами, гранатометами и огнеметами в Херсонской области.Также схрон с патронами обнаружили на одной из ферм в селе Спасском Мелитопольского района Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчина выбросил на обочину пакет с гранатами РГД-5"Рыбаки" по указу ВСУ спрятали 9 ящиков осколочных гранат под ХерсономВывоз патронов и гильз из России временно запрещен – кабмин

херсонская область

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), херсонская область, происшествия, новые регионы россии, оружие, новости