https://crimea.ria.ru/20230613/2-000-patronov-na-ferme-na-zaporozhe-siloviki-obnaruzhili-krupnyy-skhron-1129356710.html

2 000 патронов на ферме: на Запорожье силовики обнаружили крупный схрон

2 000 патронов на ферме: на Запорожье силовики обнаружили крупный схрон - РИА Новости Крым, 13.06.2023

2 000 патронов на ферме: на Запорожье силовики обнаружили крупный схрон

На одной из ферм в Запорожской области силовики обнаружили и изъяли около двух тысяч патронов, идет проверка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по... РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T16:32

2023-06-13T16:32

2023-06-13T16:32

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

запорожская область

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происшествия

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. На одной из ферм в Запорожской области силовики обнаружили и изъяли около двух тысяч патронов, идет проверка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Запорожской области.Схрон обнаружили на одной из ферм в селе Спасском Мелитопольского района области. Операцию по изъятию боеприпасов провели полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии.Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном приобретении, хранении и сбыте оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ).Ранее запорожские силовики обнаружили и изъяли в одном из домовладений в селе Кавуновка около 200 боеприпасов разного калибра и назначения. Читайте также на РИА Новости Крым:"Рыбаки" по указу ВСУ спрятали 9 ящиков осколочных гранат под Херсоном Сотрудники ФСБ уничтожили крупный тайник с оружием в Херсонской областиВывоз патронов и гильз из России временно запрещен – кабмин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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