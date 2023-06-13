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2 000 патронов на ферме: на Запорожье силовики обнаружили крупный схрон - РИА Новости Крым, 13.06.2023
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2 000 патронов на ферме: на Запорожье силовики обнаружили крупный схрон
2 000 патронов на ферме: на Запорожье силовики обнаружили крупный схрон - РИА Новости Крым, 13.06.2023
2 000 патронов на ферме: на Запорожье силовики обнаружили крупный схрон
На одной из ферм в Запорожской области силовики обнаружили и изъяли около двух тысяч патронов, идет проверка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T16:32
2023-06-13T16:32
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
запорожская область
гу мвд россии по запорожской области
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. На одной из ферм в Запорожской области силовики обнаружили и изъяли около двух тысяч патронов, идет проверка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Запорожской области.Схрон обнаружили на одной из ферм в селе Спасском Мелитопольского района области. Операцию по изъятию боеприпасов провели полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии.Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном приобретении, хранении и сбыте оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ).Ранее запорожские силовики обнаружили и изъяли в одном из домовладений в селе Кавуновка около 200 боеприпасов разного калибра и назначения. Читайте также на РИА Новости Крым:"Рыбаки" по указу ВСУ спрятали 9 ящиков осколочных гранат под Херсоном Сотрудники ФСБ уничтожили крупный тайник с оружием в Херсонской областиВывоз патронов и гильз из России временно запрещен – кабмин
https://crimea.ria.ru/20230410/kupnyy-skhron-obnaruzhili-v-zaporozhskoy-oblasti-1128095685.html
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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), запорожская область, гу мвд россии по запорожской области, происшествия, новости, новые регионы россии
2 000 патронов на ферме: на Запорожье силовики обнаружили крупный схрон

На ферме в Запорожской области обнаружены ящики с 2 000 патронов – идет проверка

16:32 13.06.2023
 
© МВД РоссииВ Мелитопольском районе Запорожской области полиция изъяла 2 тысячи патронов
В Мелитопольском районе Запорожской области полиция изъяла 2 тысячи патронов
© МВД России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. На одной из ферм в Запорожской области силовики обнаружили и изъяли около двух тысяч патронов, идет проверка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Запорожской области.
Схрон обнаружили на одной из ферм в селе Спасском Мелитопольского района области. Операцию по изъятию боеприпасов провели полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
"Обнаружили и изъяли около 2 тысяч патронов калибра 5,45 мм, боеприпасы переданы специалистам для проведения экспертизы и последующего уничтожения", – говорится в сообщении.
Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном приобретении, хранении и сбыте оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ).
Ранее запорожские силовики обнаружили и изъяли в одном из домовладений в селе Кавуновка около 200 боеприпасов разного калибра и назначения.
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10 апреля, 19:23
Крупный схрон обнаружили в Запорожской области
 
МВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Запорожская областьГУ МВД России по Запорожской областиПроисшествияНовостиНовые регионы России
 
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Заголовок открываемого материала
16:53Крыму угрожают подтопления
16:322 000 патронов на ферме: на Запорожье силовики обнаружили крупный схрон
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