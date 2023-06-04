https://crimea.ria.ru/20230604/rybaki-po-ukazu-vsu-spryatali-9-yaschikov-oskolochnykh-granat-pod-khersonom-1129178084.html

"Рыбаки" по указу ВСУ спрятали 9 ящиков осколочных гранат под Херсоном

"Рыбаки" по указу ВСУ спрятали 9 ящиков осколочных гранат под Херсоном - РИА Новости Крым, 04.06.2023

"Рыбаки" по указу ВСУ спрятали 9 ящиков осколочных гранат под Херсоном

В Херсонской области российские военнослужащие задержали двух местных жителей, которые под видом рыбаков оборудовали крупный схрон боеприпасов по указанию... РИА Новости Крым, 04.06.2023

2023-06-04T15:55

2023-06-04T15:55

2023-06-04T15:55

херсонская область

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Херсонской области российские военнослужащие задержали двух местных жителей, которые под видом рыбаков оборудовали крупный схрон боеприпасов по указанию представителей киевского режима. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.Отмечается, что мужчины на протяжении нескольких недель ежедневно ходили "на рыбалку" в одно и то же место, при этом не имея улова. Это и вызвало подозрение. Военнослужащие группировки "Днепр" решили выяснить причину такого поведения у мужчин.Отмечается, что "рыбаки" согласились сотрудничать и показали военным причину своих регулярных визитов – оборудованный тайникВ конце мая в селе Павловка Генического района Херсонской области специалисты-взрывотехники УФСБ России по Херсонской области обнаружили крупный схрон с тысячами патронов, ручными гранатами, гранатометами и огнеметами. Опасная находка была уничтожена на месте.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники ФСБ уничтожили крупный тайник с оружием в Херсонской областиВывоз патронов и гильз из России временно запрещен – кабминНа границе с Крымом нашли схрон с бронебойными патронами

https://crimea.ria.ru/20230404/v-lnr-nashli-krupnyy-skhron-s-amerikanskim-oruzhiem-1127966931.html

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, новости, безопасность, новые регионы россии, армия и флот, вооруженные силы россии, сво, диверсанты