"Рыбаки" по указу ВСУ спрятали 9 ящиков осколочных гранат под Херсоном
В Херсонской области пособники боевиков под видом рыбаков оборудовали крупный схрон
© Telegram администрации Новокаховского городского округаВ Херсонской области рыбаки оборудовали крупный тайник с боеприпасами
© Telegram администрации Новокаховского городского округа
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Херсонской области российские военнослужащие задержали двух местных жителей, которые под видом рыбаков оборудовали крупный схрон боеприпасов по указанию представителей киевского режима. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.
Отмечается, что мужчины на протяжении нескольких недель ежедневно ходили "на рыбалку" в одно и то же место, при этом не имея улова. Это и вызвало подозрение. Военнослужащие группировки "Днепр" решили выяснить причину такого поведения у мужчин.
"Когда рыбакам стали задавать вопросы по поводу явно надуманной "легенды" они стушевались, начали путаться в своих объяснениях и вызвали подозрение у опытных военнослужащих. С целью проверки у них были изъяты телефоны, среди содержимого которых был выявлен целый ряд материалов, указывающих на их сотрудничество с представителями киевского режима", - сказано в сообщении властей в Telegram.
Отмечается, что "рыбаки" согласились сотрудничать и показали военным причину своих регулярных визитов – оборудованный тайник
В схроне обнаружились девять ящиков с патронами калибра 12,7, ящик выстрелов с осколочными гранатами ВОГ-17, шесть автоматов АК-74, шесть пороховых зарядов для осколочных гранат ОГ-9 и 31 магазин под АК и 14 штык-ножей.
4 апреля, 20:41В ЛНР нашли крупный схрон с американским оружием
В конце мая в селе Павловка Генического района Херсонской области специалисты-взрывотехники УФСБ России по Херсонской области обнаружили крупный схрон с тысячами патронов, ручными гранатами, гранатометами и огнеметами. Опасная находка была уничтожена на месте.
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