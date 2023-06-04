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"Рыбаки" по указу ВСУ спрятали 9 ящиков осколочных гранат под Херсоном - РИА Новости Крым, 04.06.2023
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"Рыбаки" по указу ВСУ спрятали 9 ящиков осколочных гранат под Херсоном
"Рыбаки" по указу ВСУ спрятали 9 ящиков осколочных гранат под Херсоном - РИА Новости Крым, 04.06.2023
"Рыбаки" по указу ВСУ спрятали 9 ящиков осколочных гранат под Херсоном
В Херсонской области российские военнослужащие задержали двух местных жителей, которые под видом рыбаков оборудовали крупный схрон боеприпасов по указанию... РИА Новости Крым, 04.06.2023
2023-06-04T15:55
2023-06-04T15:55
херсонская область
происшествия
новости
безопасность
новые регионы россии
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вооруженные силы россии
сво
диверсанты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Херсонской области российские военнослужащие задержали двух местных жителей, которые под видом рыбаков оборудовали крупный схрон боеприпасов по указанию представителей киевского режима. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.Отмечается, что мужчины на протяжении нескольких недель ежедневно ходили "на рыбалку" в одно и то же место, при этом не имея улова. Это и вызвало подозрение. Военнослужащие группировки "Днепр" решили выяснить причину такого поведения у мужчин.Отмечается, что "рыбаки" согласились сотрудничать и показали военным причину своих регулярных визитов – оборудованный тайникВ конце мая в селе Павловка Генического района Херсонской области специалисты-взрывотехники УФСБ России по Херсонской области обнаружили крупный схрон с тысячами патронов, ручными гранатами, гранатометами и огнеметами. Опасная находка была уничтожена на месте.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотрудники ФСБ уничтожили крупный тайник с оружием в Херсонской областиВывоз патронов и гильз из России временно запрещен – кабминНа границе с Крымом нашли схрон с бронебойными патронами
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Новости
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херсонская область, происшествия, новости, безопасность, новые регионы россии, армия и флот, вооруженные силы россии, сво, диверсанты
"Рыбаки" по указу ВСУ спрятали 9 ящиков осколочных гранат под Херсоном

В Херсонской области пособники боевиков под видом рыбаков оборудовали крупный схрон

15:55 04.06.2023
 
© Telegram администрации Новокаховского городского округаВ Херсонской области рыбаки оборудовали крупный тайник с боеприпасами
В Херсонской области рыбаки оборудовали крупный тайник с боеприпасами
© Telegram администрации Новокаховского городского округа
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Херсонской области российские военнослужащие задержали двух местных жителей, которые под видом рыбаков оборудовали крупный схрон боеприпасов по указанию представителей киевского режима. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.
Отмечается, что мужчины на протяжении нескольких недель ежедневно ходили "на рыбалку" в одно и то же место, при этом не имея улова. Это и вызвало подозрение. Военнослужащие группировки "Днепр" решили выяснить причину такого поведения у мужчин.
"Когда рыбакам стали задавать вопросы по поводу явно надуманной "легенды" они стушевались, начали путаться в своих объяснениях и вызвали подозрение у опытных военнослужащих. С целью проверки у них были изъяты телефоны, среди содержимого которых был выявлен целый ряд материалов, указывающих на их сотрудничество с представителями киевского режима", - сказано в сообщении властей в Telegram.
Отмечается, что "рыбаки" согласились сотрудничать и показали военным причину своих регулярных визитов – оборудованный тайник
В схроне обнаружились девять ящиков с патронами калибра 12,7, ящик выстрелов с осколочными гранатами ВОГ-17, шесть автоматов АК-74, шесть пороховых зарядов для осколочных гранат ОГ-9 и 31 магазин под АК и 14 штык-ножей.
В ЛНР нашли крупный схрон с американским оружием
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В ЛНР нашли крупный схрон с американским оружием
В конце мая в селе Павловка Генического района Херсонской области специалисты-взрывотехники УФСБ России по Херсонской области обнаружили крупный схрон с тысячами патронов, ручными гранатами, гранатометами и огнеметами. Опасная находка была уничтожена на месте.
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